إيران

جريمة تثير الجدل في إيران.. أب يقتل ابنته القاصر بداعي "الشرف" والعقوبة "ديّة"

الحرة - دبي
27 مايو 2020
الشرطة الإيرانية تلقي القبض على أب قتل ابنته وهي نائمة
الشرطة الإيرانية تلقي القبض على أب قتل ابنته وهي نائمة

في خطوة غير إنسانية هوت الرأي العام الإيراني، أقدم رجل على قتل ابنته وهي نائمة بداعي الشرف، وفقاً لموقع إيران إنترناشونال.

وأفاد الموقع الإيراني المعارض، أن الطفلة رومينا أشرفي، 14 عاماً، من مدينة تالش بمحافظة كيلان، وقعت في حب شاب من مدينتها يبلغ من العمر 29 عاما، لكن أسرتيهما رفضتا فكرة زواجهما بسبب ما يسمونه "الاختلافات الثقافية"، فقررا الهرب معاً.

وأضاف أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على رومينا وعشيقها وسلمتهما لأسرتيهما، لكن رومينا كانت خائفة من العودة إلى المنزل، وأكدت أنها لن تكون بأمان وحذرت مسؤولي الأمن والقضاء من تسليمها لوالدها، لكن الشرطة  أصرت على ذلك فلاقت حتفها بعد أيام حيث قتلها أبوها وهي نائمة.

وألقت قوات الأمن القبض على والد رومينا الذي اعترف بجريمته، ولكن وفقاً للقانون الإيراني سيعاقب بالسجن أو الديّة فقط باعتباره "ولي الدم"، لذلك لن يٌقتص منه.

وتعتبر جرائم الشرف هي من أكثر جرائم القتل شيوعاً في إيران، حيث يتم تسجيل أكثر من 400 جريمة شرف سنوياً، أي ما يعادل 20 % من جرائم القتل التي تحدث في البلاد.

وقد أثارت هذه القيضة جدلاً واسعة في إيران خلال الساعات الماضية، وحمل نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضعف قوانين حماية الطفل بالبلاد المسؤولية.

من جانبها، أعلنت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنها أصدرت أمرا خاصا للتحقيق في القضية.

بينما قالت شاهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس الإيراني لشؤون المواطنة، في تغريدة على موقع تويتر: " انعدام الردع القانوني، وسياسة القضاء والثقافة المسيطرة على المجتمعات المحلية والعالمية من أسباب الجريمة".

الحرة - دبي

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الحرب السيبرانية تشتعل.. هجمات على مراكز إسرائيلية تعمل على تطوير لقاح كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
27 مايو 2020
هجمات إلكترونية على مراكز إسرائيلية تعمل على تطوير لقاح كورونا لاتلاف المعلومات
هجمات إلكترونية على مراكز إسرائيلية تعمل على تطوير لقاح كورونا لاتلاف المعلومات

كشفت صحيفة "جيروزالم بوست" عن تعرض مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا يوم الإثنين، لهجمات قرصنة سيبرانية مكثفة.

وأفادت الصحيفة أن الهجمات حاولت إتلاف عملية تطوير اللقاح وليس سرقة المعلومات، لكنها أخفقت في تحقيق ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مراكز بحثية لهجوم إلكتروني منذ إندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد أعلنت أميركا عن تعرض عدد من مراكز أبحاث اللقاح لهجوم إلكتروني لسرقة الأبحاث، واتهمت الصين وروسيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقال إيغال أونا رئيس المديرية الوطنية الإسرائيلية للإنترنت في أبريل الماضي، إن جوانب مهمة من جهود الدولة لتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي مرتبطة بالشبكات، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية.

وأوضحت شركة "Checkpoint Software Technologies" للأمن السيبراني أن الهجمات السيبرانية المتعلقة بفيروس كورونا في ازدياد في إسرائيل والعالم حيث يتم الإبلاغ عن 20000 هجوم يوميًا في جميع أنحاء العالم، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات الإلكترونية بشكل طفيف.

وتأتي هذه الهجمات الجديدة في ظل ارتفاع وتيرة الحرب السيبرانية بين تل أبيب وطهران، فقد أعلنت إسرائيل تعرض مئات المواقع بها وفي مقدمتها شبكة المياه لهجمات إلكترونية، وزعمت إيران أن إسرائيل ردت باستهداف ميناء رجائي، وأنها قد تكون وراء مقتل 19 جندي إيرانيا بالخطأ أثناء مناورة بحرية مطلع الشهر الجاري.

ووقع الهجوم السيبراني الإيراني على مرافق المياه والصرف الصحي الإسرائيلية في 24 أبريل الماضي، وتسبب في توقف مضخة في شبكة مياه بلدية في منطقة شارون عن العمل. 

ووجدت شركة أمنية تحقق في الحادث أن البرامج الضارة التي تسببت في الحادث جاءت من أحد مواقع الإنترنت التابعة للحرس الثوري الإيراني. 

من جانبه، قال عاموس يادلين، المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب والرئيس السابق للمخابرات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي: "لقد علمنا جميعًا منذ عقد من الزمان أن الفضاء الإلكتروني هو البعد الجديد للحرب في القرن الحادي والعشرين".

الحرة / ترجمات - دبي