إيران

سابقة في إيران.. البرلمان الجديد ينعقد دون "زيارة الخميني"

رويترز
27 مايو 2020
توفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير
توفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير

انعقد البرلمان الإيراني الجديد الأربعاء لأول منذ انتخابات 21 فبراير، في ظل تدابير صحية صارمة وقواعد للتباعد الاجتماعي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في واحدة من أشد البلاد تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عددا كبيرا من النواب وضعوا كمامات وتم قياس درجة حرارتهم قبل دخول مقر البرلمان في جنوب طهران.

وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يجب أن يوافق على المرشحين للانتخابات البرلمانية، قد رفض آلاف المرشحين من المعتدلين وقادة المحافظين ولم يسمح للناخبين في الغالب إلا بالاختيار بين المرشحين المتشددين والمحافظين المغمورين الذين يدينون بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ويدعم المحافظون، مثلهم مثل المتشددين، الحكم الديني لكنهم على عكسهم يؤيدون زيادة التفاعل مع العالم الخارجي.

وليس للبرلمان الإيراني المكون من 290 مقعدا تأثير كبير في الشؤون الخارجية أو السياسة النووية الإيرانية، التي يحددها خامنئي، لكنه قد يدعم المتشددين في الانتخابات الرئاسية عام 2021 ويشدد السياسة الخارجية لطهران.

وسيختار النواب الأسبوع المقبل رئيس البرلمان لفترة مدتها عام.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران وصل إلى 7564 كما وصلت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 141 ألفا و591. وقال التلفزيون الرسمي إن جميع النواب الذين حضروا مراسم الافتتاح والبالغ عددهم 268 جاءت نتائج فحوصهم سلبية.

وقال الرئيس حسن روحاني في كلمة وجهها للبرلمان وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن من بين الدول التي نجحت في حربها ضد هذا الفيروس الخطير".

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأن النواب أجلوا زيارة تقليدية لضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني بسبب تفشي الفيروس.

وبعد 69 يوما عاودت إيران فتح المواقع والأضرحة الشيعية في أنحاء البلاد مع ضرورة احترام الزوار قواعد التباعد الاجتماعي عند الدخول.

وتوفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير.

رويترز

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توفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير
إيران

سابقة في إيران.. البرلمان الجديد ينعقد دون "زيارة الخميني"

إيران

قطع رأسها وهي نائمة.. جريمة قتل رومينا تهز المجتمع الإيراني

الحرة / خاص - واشنطن
27 مايو 2020
الجريمة هزت الرأي العام في إيران
الجريمة هزت الرأي العام في إيران

أثار مقتل الفتاة الإيرانية رومينا أشرفي غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، واتهامات للحكومة والتشريعات بالتقصير في حماية الفتاة، وتركها "ضحية والد قاتل".

وبحسب تقارير إخبارية فإن الطفلة رومينا أشرفي، 14 عاماً، من مدينة تالش بمحافظة كيلان، وقعت في حب شاب من مدينتها يبلغ من العمر 29 عاما، لكن أسرتيهما رفضتا فكرة زواجهما بسبب ما يسمونه "الاختلافات الثقافية"، فقررا الهرب معاً.

وسلمت قوات الشرطة الفتاة لوالدها بعد هروبها مع الشاب، على الرغم من توسلاتها وتأكيدها لهم بأنه سوف "يؤذيها"، وهو ما حصل فعلا، إذا قام الأب بقتل ابنته وتسليم نفسه للشرطة.

وأشار مدونون إيرانيون إلى أن والد الفتاة أقدم على "ذبحها بواسطة منجل" وقطع رأسها وهي نائمة.

وأطلق إيرانيون على موقع تويتر حملة وهاشتاك #رومینا_اشرفی لتسجيل غضبهم جراء الحادث.

وقالت هذه المدونة الإيرانية إن مقتل رومينا هو مثال على "جرائم الشرف" التي تحدث في إيران.

وبحسب الإحصاءات، فإن إيران تشهد سنويا نحو 400 جريمة قتل "بداعي المحافظة على الشرف"، وهو ما يعادل 20 بالمئة من جرائم القتل التي تشهدها البلاد.

ولا يعاقب القانون الإيراني على "جرائم الشرف" بالإعدام، كما لا يقتص من "ولي الدم" وهو الأب، أو الجد في حالة غياب الأب.

ويقول هذا المدون إن الحادثة تعتبر "قتلا برعاية القانون".

ونشرت مدونة إيرانية أخرى بطاقة دعوة لمجلس عزاء سيقام في ذكرى رومينا، ويبدو في الدعوة اسم جدها، الذي سيستضيف العزاء، لكن موقع "الحرة" لم يتمكن من تأكيد هذه المعلومة.

وألقى مدون آخر باللوم على الشاب الذي دخل في "علاقة مع طفلة" على الرغم من أنه أكبر منها عمرا، متهما إياه بممارسة "علاقة مع الأطفال".

وأعلنت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنها أصدرت أمرا خاصا للتحقيق في القضية.

بينما قالت شاهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس الإيراني لشؤون المواطنة، في تغريدة على موقع تويتر: " انعدام الردع القانوني، وسياسة القضاء والثقافة المسيطرة على المجتمعات المحلية والعالمية من أسباب الجريمة".

الحرة / خاص - واشنطن