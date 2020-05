قطع رأسها وهي نائمة.. جريمة قتل رومينا تهز المجتمع الإيراني

أثار مقتل الفتاة الإيرانية رومينا أشرفي غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، واتهامات للحكومة والتشريعات بالتقصير في حماية الفتاة، وتركها "ضحية والد قاتل".

وبحسب تقارير إخبارية فإن الطفلة رومينا أشرفي، 14 عاماً، من مدينة تالش بمحافظة كيلان، وقعت في حب شاب من مدينتها يبلغ من العمر 29 عاما، لكن أسرتيهما رفضتا فكرة زواجهما بسبب ما يسمونه "الاختلافات الثقافية"، فقررا الهرب معاً.

وسلمت قوات الشرطة الفتاة لوالدها بعد هروبها مع الشاب، على الرغم من توسلاتها وتأكيدها لهم بأنه سوف "يؤذيها"، وهو ما حصل فعلا، إذا قام الأب بقتل ابنته وتسليم نفسه للشرطة.

وأشار مدونون إيرانيون إلى أن والد الفتاة أقدم على "ذبحها بواسطة منجل" وقطع رأسها وهي نائمة.

وأطلق إيرانيون على موقع تويتر حملة وهاشتاك #رومینا_اشرفی لتسجيل غضبهم جراء الحادث.

وقالت هذه المدونة الإيرانية إن مقتل رومينا هو مثال على "جرائم الشرف" التي تحدث في إيران.

Romina Ashrafi, age 13, was beheaded in her sleep by her father with a sickle after getting arrested & forced back home for trying to run away with her boyfriend. Romina is one example of many of the honour killings that happen in Iran.#رومینا_اشرفی pic.twitter.com/a3Qoulqh9C — 💌 (@SHlRlN) May 26, 2020

وبحسب الإحصاءات، فإن إيران تشهد سنويا نحو 400 جريمة قتل "بداعي المحافظة على الشرف"، وهو ما يعادل 20 بالمئة من جرائم القتل التي تشهدها البلاد.

ولا يعاقب القانون الإيراني على "جرائم الشرف" بالإعدام، كما لا يقتص من "ولي الدم" وهو الأب، أو الجد في حالة غياب الأب.

ويقول هذا المدون إن الحادثة تعتبر "قتلا برعاية القانون".

ونشرت مدونة إيرانية أخرى بطاقة دعوة لمجلس عزاء سيقام في ذكرى رومينا، ويبدو في الدعوة اسم جدها، الذي سيستضيف العزاء، لكن موقع "الحرة" لم يتمكن من تأكيد هذه المعلومة.

🔴Believe it or not, A Muslim father killed her daughter (#RominaAshrafi) in "occupied Iran by the Islamic Republic" today!!

🟣He cut her throat, only because she had a relationship with someone!!!#iranWantsPahLavi #رومینا #رومینا_اشرفی pic.twitter.com/LJ39G857aj — 🙄👑آیت الله ساناز👑🙄 (@lAyatolahSanazI) May 26, 2020

وألقى مدون آخر باللوم على الشاب الذي دخل في "علاقة مع طفلة" على الرغم من أنه أكبر منها عمرا، متهما إياه بممارسة "علاقة مع الأطفال".

Many of Honour killing in Iran?! It's a big lie. Everybody condemned what happened to her in Iran and a question why you don't condemn that 35 yrs old boyfriend for using that poor girl for child marriage or something like that?

#رومینا_اشرفی — یک بشر (@Yek_bashar) May 26, 2020

وأعلنت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنها أصدرت أمرا خاصا للتحقيق في القضية.

بينما قالت شاهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس الإيراني لشؤون المواطنة، في تغريدة على موقع تويتر: " انعدام الردع القانوني، وسياسة القضاء والثقافة المسيطرة على المجتمعات المحلية والعالمية من أسباب الجريمة".