إيران

قطع رأسها وهي نائمة.. جريمة قتل رومينا تهز المجتمع الإيراني

الحرة / خاص - واشنطن
27 مايو 2020
الجريمة هزت الرأي العام في إيران
الجريمة هزت الرأي العام في إيران

أثار مقتل الفتاة الإيرانية رومينا أشرفي غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، واتهامات للحكومة والتشريعات بالتقصير في حماية الفتاة، وتركها "ضحية والد قاتل".

وبحسب تقارير إخبارية فإن الطفلة رومينا أشرفي، 14 عاماً، من مدينة تالش بمحافظة كيلان، وقعت في حب شاب من مدينتها يبلغ من العمر 29 عاما، لكن أسرتيهما رفضتا فكرة زواجهما بسبب ما يسمونه "الاختلافات الثقافية"، فقررا الهرب معاً.

وسلمت قوات الشرطة الفتاة لوالدها بعد هروبها مع الشاب، على الرغم من توسلاتها وتأكيدها لهم بأنه سوف "يؤذيها"، وهو ما حصل فعلا، إذا قام الأب بقتل ابنته وتسليم نفسه للشرطة.

وأشار مدونون إيرانيون إلى أن والد الفتاة أقدم على "ذبحها بواسطة منجل" وقطع رأسها وهي نائمة.

وأطلق إيرانيون على موقع تويتر حملة وهاشتاك #رومینا_اشرفی لتسجيل غضبهم جراء الحادث.

وقالت هذه المدونة الإيرانية إن مقتل رومينا هو مثال على "جرائم الشرف" التي تحدث في إيران.

وبحسب الإحصاءات، فإن إيران تشهد سنويا نحو 400 جريمة قتل "بداعي المحافظة على الشرف"، وهو ما يعادل 20 بالمئة من جرائم القتل التي تشهدها البلاد.

ولا يعاقب القانون الإيراني على "جرائم الشرف" بالإعدام، كما لا يقتص من "ولي الدم" وهو الأب، أو الجد في حالة غياب الأب.

ويقول هذا المدون إن الحادثة تعتبر "قتلا برعاية القانون".

ونشرت مدونة إيرانية أخرى بطاقة دعوة لمجلس عزاء سيقام في ذكرى رومينا، ويبدو في الدعوة اسم جدها، الذي سيستضيف العزاء، لكن موقع "الحرة" لم يتمكن من تأكيد هذه المعلومة.

وألقى مدون آخر باللوم على الشاب الذي دخل في "علاقة مع طفلة" على الرغم من أنه أكبر منها عمرا، متهما إياه بممارسة "علاقة مع الأطفال".

وأعلنت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنها أصدرت أمرا خاصا للتحقيق في القضية.

بينما قالت شاهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس الإيراني لشؤون المواطنة، في تغريدة على موقع تويتر: " انعدام الردع القانوني، وسياسة القضاء والثقافة المسيطرة على المجتمعات المحلية والعالمية من أسباب الجريمة".

الحرة / خاص - واشنطن

اقرأ أيضا

نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
أميركا

زعيم جمهوري يعتزم مقاضاة نانسي بيلوسي

عناصر من الجيش الهندي
عربي ودولي

توتر ومواجهة حدودية خطيرة.. ترامب يعرض الوساطة بين الهند والصين

قادة دول مجلس التعاون خلال قمة عقدوها في الرياض في ديسمبر 2019
قطر

"#مجلس_التهاون" يشعل حرب اتهامات بين الخليجيين

رفيق بوبكر
المغرب

دعا إلى الوضوء بـ "الويسكي والفودكا".. توقيف ممثل عربي بتهمة الإساءة للإسلام

الجريمة هزت الرأي العام في إيران
إيران

قطع رأسها وهي نائمة.. جريمة قتل رومينا تهز المجتمع الإيراني

هجر شوارع ومساجد في دبي بسبب فيروس كورونا
أزمة كورونا

أرقام صادمة تكشف عن واقع مظلم يعيشه الشباب بسبب كورونا

مقاتلات من طراز ميغ-29 الروسية والتي نشرت موسكو عدد منها في ليبيا في الآونة الأخيرة
ليبيا

ليبيا.. دبلوماسية الميغ الروسية ولعبة موسكو الكبيرة

إسرائيل

الحرب السيبرانية تشتعل.. هجمات على مراكز إسرائيلية تعمل على تطوير لقاح كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
27 مايو 2020
هجمات إلكترونية على مراكز إسرائيلية تعمل على تطوير لقاح كورونا لاتلاف المعلومات
هجمات إلكترونية على مراكز إسرائيلية تعمل على تطوير لقاح كورونا لاتلاف المعلومات

كشفت صحيفة "جيروزالم بوست" عن تعرض مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا يوم الإثنين، لهجمات قرصنة سيبرانية مكثفة.

وأفادت الصحيفة أن الهجمات حاولت إتلاف عملية تطوير اللقاح وليس سرقة المعلومات، لكنها أخفقت في تحقيق ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مراكز بحثية لهجوم إلكتروني منذ إندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد أعلنت أميركا عن تعرض عدد من مراكز أبحاث اللقاح لهجوم إلكتروني لسرقة الأبحاث، واتهمت الصين وروسيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقال إيغال أونا رئيس المديرية الوطنية الإسرائيلية للإنترنت في أبريل الماضي، إن جوانب مهمة من جهود الدولة لتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي مرتبطة بالشبكات، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية.

وأوضحت شركة "Checkpoint Software Technologies" للأمن السيبراني أن الهجمات السيبرانية المتعلقة بفيروس كورونا في ازدياد في إسرائيل والعالم حيث يتم الإبلاغ عن 20000 هجوم يوميًا في جميع أنحاء العالم، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات الإلكترونية بشكل طفيف.

وتأتي هذه الهجمات الجديدة في ظل ارتفاع وتيرة الحرب السيبرانية بين تل أبيب وطهران، فقد أعلنت إسرائيل تعرض مئات المواقع بها وفي مقدمتها شبكة المياه لهجمات إلكترونية، وزعمت إيران أن إسرائيل ردت باستهداف ميناء رجائي، وأنها قد تكون وراء مقتل 19 جندي إيرانيا بالخطأ أثناء مناورة بحرية مطلع الشهر الجاري.

ووقع الهجوم السيبراني الإيراني على مرافق المياه والصرف الصحي الإسرائيلية في 24 أبريل الماضي، وتسبب في توقف مضخة في شبكة مياه بلدية في منطقة شارون عن العمل. 

ووجدت شركة أمنية تحقق في الحادث أن البرامج الضارة التي تسببت في الحادث جاءت من أحد مواقع الإنترنت التابعة للحرس الثوري الإيراني. 

من جانبه، قال عاموس يادلين، المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب والرئيس السابق للمخابرات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي: "لقد علمنا جميعًا منذ عقد من الزمان أن الفضاء الإلكتروني هو البعد الجديد للحرب في القرن الحادي والعشرين".

الحرة / ترجمات - دبي