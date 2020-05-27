إيران

واشنطن تنهي استثناءاتها وتحذر المتعاونين مع إيران

فرانس برس
28 مايو 2020
تأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع تحركات يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة
تأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع تحركات يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الوزير في بيان "اليوم، أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران".

ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي لا تزال متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، مثل روسيا بالدرجة الأولى، أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. 

وهددت الولايات المتحدة، منتصف مايو الحالي، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران، المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر المقبل، بموجب اتفاق إيران النووي.

وحصلت إيران على إعفاء من العقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ووصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف فيه.

فرانس برس

اقرأ أيضا

Municipal workers disinfect the iconic Grand Bazaar in Istanbul to prevent the spread of the COVID-19, caused by the novel…
تركيا

"بازار تركيا الكبير" يفتح أبوابه قريبا

"سبيس إكس" ترجئ مهمتها التاريخية إلى الفضاء بسبب رداءة الطقس
أميركا

لماذا أرجأت "سبيس إكس" مهمتها التاريخية؟

تأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع تحركات يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة
إيران

واشنطن تنهي استثناءاتها وتحذر المتعاونين مع إيران

عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يتجاوز 100 ألف حالة وفقا لنيويورك تايمز .
أميركا

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 100 ألف

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
الجزائر

على خلفية بث وثائقيات عن "الحراك".. الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس 

سيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل
الإمارات

الإمارات تكشف موعد مواصلة العمل في المؤسسات الحكومية

أنصار لحزب الله في بلدة جنوبية - أرشيفية
لبنان.. معركة البقاء

حزب الله يتراجع في لاسا اللبنانية.. ويترك "الأهالي" في مواجهة الكنيسة 

إيران

سابقة في إيران.. البرلمان الجديد ينعقد دون "زيارة الخميني"

رويترز
27 مايو 2020
توفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير
توفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير

انعقد البرلمان الإيراني الجديد الأربعاء لأول منذ انتخابات 21 فبراير، في ظل تدابير صحية صارمة وقواعد للتباعد الاجتماعي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في واحدة من أشد البلاد تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عددا كبيرا من النواب وضعوا كمامات وتم قياس درجة حرارتهم قبل دخول مقر البرلمان في جنوب طهران.

وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يجب أن يوافق على المرشحين للانتخابات البرلمانية، قد رفض آلاف المرشحين من المعتدلين وقادة المحافظين ولم يسمح للناخبين في الغالب إلا بالاختيار بين المرشحين المتشددين والمحافظين المغمورين الذين يدينون بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ويدعم المحافظون، مثلهم مثل المتشددين، الحكم الديني لكنهم على عكسهم يؤيدون زيادة التفاعل مع العالم الخارجي.

وليس للبرلمان الإيراني المكون من 290 مقعدا تأثير كبير في الشؤون الخارجية أو السياسة النووية الإيرانية، التي يحددها خامنئي، لكنه قد يدعم المتشددين في الانتخابات الرئاسية عام 2021 ويشدد السياسة الخارجية لطهران.

وسيختار النواب الأسبوع المقبل رئيس البرلمان لفترة مدتها عام.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران وصل إلى 7564 كما وصلت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 141 ألفا و591. وقال التلفزيون الرسمي إن جميع النواب الذين حضروا مراسم الافتتاح والبالغ عددهم 268 جاءت نتائج فحوصهم سلبية.

وقال الرئيس حسن روحاني في كلمة وجهها للبرلمان وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن من بين الدول التي نجحت في حربها ضد هذا الفيروس الخطير".

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأن النواب أجلوا زيارة تقليدية لضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني بسبب تفشي الفيروس.

وبعد 69 يوما عاودت إيران فتح المواقع والأضرحة الشيعية في أنحاء البلاد مع ضرورة احترام الزوار قواعد التباعد الاجتماعي عند الدخول.

وتوفي العشرات من المسؤولين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا ومن بينهم نائبان انتخبا في فبراير.

رويترز