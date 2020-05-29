إيران

اعتقال صديق الإيرانية الضحية رومينا.. ونجل الشاه يدخل على الخط

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
الجريمة هزت الرأي العام في إيران
الجريمة هزت الرأي العام في إيران

اعتقلت الشرطة الإيرانية رجلا يبلغ من العمر 28 عاما كان قد هرب مع فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بتهمة "الاختطاف"، وذلك بعد أن قام والد الفتاة بقطع رأسها في "جريمة شرف"، هزت إيران.

وقتلت رومينا أشرفي بمنجل في إقليم كيلان الشمالي، وتم اعتقال والدها بعد ردة فعل واسعة النطاق على المأساة في جميع أنحاء إيران وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لراديو "فاردا" الإيراني المعارض ومقره براغ.

وفي أحدث تقاريرها عن القضية المأساوية لـ "جريمة الشرف"، نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب الفتاة قولهم إن بهمن خافاري نشر صورا له مع رومينا على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسل رسائل إلى والد الفتاة أخبره فيها أنهما متزوجان، مما أثار حفيظة الوالد.

لكن خافاري يصر في مقابلة بالفيديو نشرت على الإنترنت، أنه نشر صورة واحدة فقط له بجانب رومينا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خفاري لموقع "فراز نيوز" المحلي "كانت فكرة رومينا أن تنشر صورتنا معا عبر الإنترنت لإبراز حقيقة أنني لم أخطفها".

ويؤكد خفاري، الذي ينتمي إلى الأقلية السنية في إيران، أنه يبلغ من العمر 28 عاما وليس 34 عاما كما ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق.

وقال خفاري قبل ساعات من اعتقاله "عندما يتزوج رجل ثري يبلغ من العمر سبعين عاما فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، لأنه يمتلك المال فلا تعتبر هذه جريمة، ولكن عندما أحببتها وأحببتني وأنا أحترمها، فهل هذه جريمة؟".

وأضاف "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي أنني سني".

ويقول موقع تسنيم الإخباري، الذي يديره الحرس الثوري، إن خفاري اتهم أيضا "بتحريض" والد رومينا على قطع رأسها. 

ويشير موقع راديو "فاردا" إلى أن هذا الاتهام لو صح، فهو يوضح أيضا كيف أن الأيديولوجية الحاكمة في البلاد تشجع الرجال على معاملة النساء على أنهن مسألة "شرف" شخصي فقط.

وتتكرر حوادث قتل النساء والفتيات على أيدي أقاربهن الذكور تحت غطاء الدفاع عن شرفهن كل عام في إيران. 

ولايزال العدد الدقيق لما يسمى بجرائم الشرف في إيران غير معروف، ولكن في عام 2014، أفاد مسؤول في شرطة طهران بأن 20 في المئة من جرائم القتل في إيران كانت جرائم شرف.

ولا يعاقب القانون الإيراني على "جرائم الشرف" بالإعدام، كما لا يقتص من "ولي الدم" وهو الأب، أو الجد في حالة غياب الأب.

وتسبب مقتل رومينا على يد والدها رضا أشرفي (37 عاما) في صدمة شديدة للإيرانيين داخل وخارج البلاد.

وغرد الأمير الإيراني المنفي رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق بأن القوانين الرجعية في البلاد مكنت من قتل رومينا.

وقال بهلوي، الذي يعيش في ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، على تويتر: "القوانين التي تسمح بالعنف المنزلي وجرائم الشرف وإساءة معاملة الأطفال وزواج الأطفال لا تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين"، مشيرا إلى أن "الحل هو العودة إلى القوانين العلمانية".

كما أدانت منظمة العفو الدولية القتل ودعت السلطات الايرانية إلى ضمان "المساءلة" الكاملة عن الجريمة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تداول فيديو لقاسم سليماني وقاليباف بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الإيراني

الحرة - واشنطن
29 مايو 2020
لم يعرف وقت تسجيل الفيديوولا سبب بكاء القائدين في الحرس الثوري
لم يعرف وقت تسجيل الفيديوولا سبب بكاء القائدين في الحرس الثوري

نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو قديما يجمع قائد فيلق القدس الإيراني القتيل قاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف الذي انتخب مؤخرا رئيسا لمجلس النواب الإيراني الجديد.

وفي تغريدة على تويتر، نشر الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي الفيديو قائلا: "قاسم سليماني يبكي في أحضان الجنرال قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الجديد."

ويظهر الرجلان في حالة بكاء هيستيري، في وقت تسمع فيه تلاوة الآية القرآنية: "يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله".

ولم يعرف توقيت تسجيل هذا الفيديو، ولا المناسبة التي التقط فيها وجمع بين القياديين البارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وقتل سليماني بغارة في الثالث من يناير الماضي لطائرة أميركية من دون طيار قرب مطار بغداد مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وانتُخب الجنرال قاليباف الذي تلاحقه تهم بالفساد ليكون رئيسا لمجلس النواب الإيراني يوم الخميس. 

وكان قاليباف أول جنرال في الحرس الثوري الإيراني، يصبح عمدة للعاصمة الإيرانية طهران. وبات اليوم أول جنرال يتولى رئاسة مجلس النواب، وأول ضابط في الحرس الثوري يقود إحدى السلطات الثلاث في البلاد.

ومع صعوده إلى رئاسة المجلس، بات من شبه المؤكد أن أيا من قضايا الفساد المرتبطة به وبعائلته وربما بأصدقائه، لن تشهد أي تطور في ملفاتها. رغم أنه على مدى 15 عاما مضت لم تقم أي جهة بمتابعة تلك القضايا ولم يتم استدعاء أي أحد بخصوصها إلى المحكمة.

الحرة - واشنطن