إيران

تهديد لمياه الخليج.. أنباء عن غواصة إيرانية "مسيرة" 

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
تقارير تتحدث عن غواصة إيرانية مسيرة جديدة
تقارير تتحدث عن غواصة إيرانية مسيرة جديدة

كشفت إيران لأول مرة عن غواصة جديدة، يتوقع خبراء أسلحة أنها مسيرة وغير مأهولة بطاقم بحري من الداخل.

وإذا صحت الأنباء بشأن هذه الغواصة، فإن إيران ستكون بذلك الدولة الثالثة عالميا بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تملك هذه التكنولوجيا، بحسب تقرير مجلة "فوربس" الأميركية.

وأضاف التقرير أن الغواصة الإيرانية الجديدة تشبه غواصة "أوركا" الأميركية، من إنتاج شركة بوينغ، من حيث حجمها الكبير وتشغيلها بطاقة الديزل الكهربائية، إلا أن النموذج الإيراني يبدو أقل تكلفة.

وقد تم عرض الغواصة الإيرانية في حفل تضمن 100 قارب تابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني، والذي اشتهر بمخالفاته الطائشة في مياه الخليج، خاصة عندما تحرش بناقلات نفط خلال العام الماضي.

كما تم عرض قوارب سريعة أخرى محملة بالصواريخ تدعى اختصارا بـ "FAC"، بجانب قوارب سرعة ومركبات تحت الماء مخصصة للضفادع البشرية، بجانب بعض الطائرات الصغيرة المخصصة للعمليات البرية.

وأشار تقرير فوربس إلى أن كل القطع المعروضة تعتبر قديمة باستثناء الغواصات المسيرة.

وقد تمثل الغواصات المسيرة كبيرة الحجم، وسيلة جديدة لبحرية الحرس الثوري من أجل استعراض النفوذ والهيبة في المنطقة، حيث يمكن لدفع الديزل الكهربائي منحها مدى غوص طويل.

وبسبب حجمها الكبير، فإن هذه الغواصات ستكون قابلة لدمج أسلحة جديدة بها، حيث يمكن على سبيل المثال، استخدامها من أجل زرع الألغام.

وفي إحدى صور الغواصة التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، فإنه يظهر شخصان يقفان عليها، أحدهما يجلس على كرسي ويتحكم بها من خلال جهاز تحكم عن بعد، بينما يساعد الآخر في تعديل كابل الاتصال.

وأضافت مجلة فوربس أن هذا قد يعكس مرحلة تطوير مبكرة للغواصة، إلا أن العروض العسكرية دائما تكون مختلفة عن مسرح العمليات.

وتبني إيران غواصات صغيرة الحجم بما يتلائم مع قدراتها الصناعية المحدودة، وقد تمثل تقنيات التحكم عن بعد تحديا لها فيما يخص الغواصات، إلا أنها لديها خبرة طويلة في تسيير الغواصات الانتحارية عن بعد مثل التي استخدمتها في اليمن، بحسب فوربس.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تقارير تتحدث عن غواصة إيرانية مسيرة جديدة
إيران

تهديد لمياه الخليج.. أنباء عن غواصة إيرانية "مسيرة" 

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إيران

إيران تستغل زينب سليماني بـ"أقل تكلفة"

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
في أوائل شهر مايو الجاري، عينت السلطات الإيرانية زينب سليماني لإدارة مؤسسة قاسم سليماني
في أوائل شهر مايو الجاري، عينت السلطات الإيرانية زينب سليماني لإدارة مؤسسة قاسم سليماني

كجزء من حملتها لإبقاء إرث قاسم سليماني على قيد الحياة، تعمل طهران بشكل مطرد على بناء وتعزيز صورة ابنته زينب سليماني البالغة من العمر 28 عاما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

ولا يعرف سوى القليل عن الحياة الشخصية لقائد فيلق القدس السابق، باستثناء أنه خلف ثلاثة أبناء وابنتين.

وتقول الشبكة إن زينب قفزت إلى الأضواء مباشرة بعد مقتل والدها، من خلال التعهد لحشود كبيرة من المعزين بأن "عائلات الجنود الأميركيين سيمضون أيامهم ينتظرون موت أبنائهم".

والتقت زينب في أواخر يناير بزعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت وتوعدت في حينه الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة "يوم أسود" نتيجة قتل سليماني.

وعلاوة على ذلك وصفت الرئيس السوري بشار الأسد وزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بأنهم "أعمامها".

وتضيف شبكة "فوكس نيوز" أنه في أوائل شهر مايو الجاري، عينت السلطات الإيرانية زينب لإدارة مؤسسة قاسم سليماني التي تم إنشاؤها حديثًا للحفاظ على إرثه وعقيدته، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتم ذلك.

وتنقل عن شخص يدعى مالك قوله "كنظام ثوري، تبحث إيران دائما عن أيقونات يمكن استخدامها في آلتها الدعائية، وزينب سليماني لديها كل السمات المميزة". 

ويضيف "بأقل تكلفة، يمكن أن تساعد زينب على تلقين النساء الشابات اللاتي يُنظَر إليهن كأمهات ينجبن الجيل القادم من الثورة."

ونشرت إيران في وقت سابق فيديو لزينب مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وهي تحدثه عن الثأر لأبيها.

وقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الجاري، أسفرت أيضا عن مقتل القيادي في كتائب ميليشيا حزب الله في العراق أبو مهدي المهندس.

الحرة / ترجمات - واشنطن