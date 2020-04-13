العراق

"أسوأ الاحتمالات إصابة 200 ألف عراقي" بكورونا.. برلماني يحذر من انهيار المنظومة الصحية

13 أبريل 2020
برلماني عراقي يحذر من انهيار منظومة الصحة بعد تجاوز حد 5000 إصابة
برلماني عراقي يحذر من انهيار منظومة الصحة بعد تجاوز حد 5000 إصابة

كشفت مصادر رسمية في محافظة البصرة، أن القوات الأمنية قامت بفرض طوق أمني على حي الحسين في الحيانية بالبصرة؛ لإجراء فحوصات طبية وأخذ عينات عشوائية بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية فرضت حظر تجوال على المدينة ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم.

 

200 ألف إصابة وانهيار المنظومة

 

وفي سياق متصل، حذر جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة وخلية الأزمة النيابية، من انهيار النظام الصحي في العراق في حال تجاوز الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 5000 إصابة.

وأشار الموسوي في تصريحات لـ"الحرة" إلى أن الأسبوعين المقبلين هما الأخطر في مسار التعامل مع الفيروس في العراق، وأن هناك ما بين 8 -10 ألاف حالة مشكوك في إصابتها وهم في الحجر المنزلي بسبب عدم القدرة على حجرهم في المستشفيات، مطالباً وزارة الصحة التعامل معهم بدقة .

وأوضح أن خبراء وزارة الصحة أكدوا لخلية الأزمة أن أسوء الاحتمالات هو إصابة ما يقارب 200 ألف عراقي بالفيروس.

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عضو في لجنة الصحة وخلية الأزمة النيابية النائب العراقي جواد الموسوي يحذر من انهيار المنظومة الصحية بعد تخطي عتبة 5 آلاف إصابة

كما أكد أن التقارير التي تتحدث عن انحسار الوباء غير علمية، مشيراً إلى أن إمكانية إصابة المتعافين من المرض مرة أخرى تبقى قائمة.

ودعا الموسوي من الحكومة التريث في إجراءات تخفيف الحظر على الأقل لمدة أسبوعين من الآن وحتى البدء بتقييم الحالة.

يذكر أن العراق سجلت حتى الآن نحو 1352 حالة إصابة، كما سجلت نحو 76 حالة وفاة.

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برلماني عراقي يحذر من انهيار منظومة الصحة بعد تجاوز حد 5000 إصابة
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"أسوأ الاحتمالات إصابة 200 ألف عراقي" بكورونا.. برلماني يحذر من انهيار المنظومة الصحية

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العراق

ثلاث هجمات لداعش خلال ساعات.. مصادر عراقية توضح التفاصيل 

13 أبريل 2020
تنظيم داعش يحاول استهداف القوات الأمنية في هجمات متكررة
تنظيم داعش يحاول استهداف القوات الأمنية في هجمات متكررة

شن تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، ثلاث هجمات بالقرب من كروك وديالي خلال أقل من ست ساعات، لكن قوات الأمن العراقية نجحت في التصدي لعناصر التنظيم.  

وصدت قوة من الجيش العراقي، مساء الأحد، هجوما لعناصر من داعش على نقطة للجيش العراقي في قرية تل البصل بداقوق جنوبي كركوك. 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي، أن الجيش تمكن من صد الهجوم دون خسائر، بعد أن لاذ عناصر داعش بالفرار.

وفي وقت سابق مساء الأحد أيضا، صدت القوات العراقية هجومين متزامنين لتنظيم داعش في محافظتي كركوك وديالى.

وحسب المصدر الأمني، فقد انتهى هجوم كركوك بسقوط عنصر من الشرطة الاتحادية، وإصابة ومحاصرة عنصر من داعش، بينما لاذ بقية عناصر التنظيم بالفرار، بعد صد هجومهم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني على تويتر " استشهاد منتسب بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على إحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقه منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

 

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد كشف، الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي شكّل محاكم جديدة، وأعاد فرض الأتاوات على المدنيين في مناطق لا تتواجد فيها القوات الأمنية.