العراق

ثلاث هجمات لداعش خلال ساعات.. مصادر عراقية توضح التفاصيل 

13 أبريل 2020
تنظيم داعش يحاول استهداف القوات الأمنية في هجمات متكررة
تنظيم داعش يحاول استهداف القوات الأمنية في هجمات متكررة

شن تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، ثلاث هجمات بالقرب من كروك وديالي خلال أقل من ست ساعات، لكن قوات الأمن العراقية نجحت في التصدي لعناصر التنظيم.  

وصدت قوة من الجيش العراقي، مساء الأحد، هجوما لعناصر من داعش على نقطة للجيش العراقي في قرية تل البصل بداقوق جنوبي كركوك. 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي، أن الجيش تمكن من صد الهجوم دون خسائر، بعد أن لاذ عناصر داعش بالفرار.

وفي وقت سابق مساء الأحد أيضا، صدت القوات العراقية هجومين متزامنين لتنظيم داعش في محافظتي كركوك وديالى.

وحسب المصدر الأمني، فقد انتهى هجوم كركوك بسقوط عنصر من الشرطة الاتحادية، وإصابة ومحاصرة عنصر من داعش، بينما لاذ بقية عناصر التنظيم بالفرار، بعد صد هجومهم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني على تويتر " استشهاد منتسب بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على إحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقه منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

 

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد كشف، الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي شكّل محاكم جديدة، وأعاد فرض الأتاوات على المدنيين في مناطق لا تتواجد فيها القوات الأمنية.

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العراق

الصحة العالمية تنفي مغادرة العراق ذروة إصابات كورونا

12 أبريل 2020
نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن أن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا وه
نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن أن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا وه

نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن "أن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا وهو في الاتجاه نحو السيطرة عليه".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، التزامها أمام الرأي العام في العراق، بالشفافية الكاملة في الإعلان عن كافة نتائج الفحوص الجارية للكشف عن الحالات المرضية المشتبه بها في بغداد والمحافظات وخضوعها لمراقبة وتدقيق من قبل منظمة الصحة العالمية. 

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها الأحد، الموقف الصحي في عموم العراق. مبينة أن مختبرات الصحة سجلت الأحد 34 إصابة جديدة في بغداد والمحافظات. أما عدد الوفيات فبلغ أربع حالات، فيما سجلت 39 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيانها إن "مجموع الإصابات في عموم العراق بلغت حتى اليوم 1352 حالة ، وأن عدد الوفيات بلغ 76 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 640.

ويواجه العراق أزمة تفشي كورونا في ظل تعثر جهود تشكيل حكومة تحظى بإجماع الكتل السياسية المحلية.

وقد التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، السبت، بأعضاء في الحكومة المنتهية ولايتها، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، وسط مستوى "نادر" من دعم المؤسسة السياسية في البلاد، في خضم أزمات داخلية وخارجية خطيرة.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية "نينا" أن الكاظمي بحث مع وزير المالية في الحكومة المستقيلة فؤاد حسين، خطوات تشكيل الحكومة والتحديات التي يواجهها العراق.