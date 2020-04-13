ثلاث هجمات لداعش خلال ساعات.. مصادر عراقية توضح التفاصيل 

شن تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، ثلاث هجمات بالقرب من كروك وديالي خلال أقل من ست ساعات، لكن قوات الأمن العراقية نجحت في التصدي لعناصر التنظيم.

وصدت قوة من الجيش العراقي، مساء الأحد، هجوما لعناصر من داعش على نقطة للجيش العراقي في قرية تل البصل بداقوق جنوبي كركوك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي، أن الجيش تمكن من صد الهجوم دون خسائر، بعد أن لاذ عناصر داعش بالفرار.

وفي وقت سابق مساء الأحد أيضا، صدت القوات العراقية هجومين متزامنين لتنظيم داعش في محافظتي كركوك وديالى.

وحسب المصدر الأمني، فقد انتهى هجوم كركوك بسقوط عنصر من الشرطة الاتحادية، وإصابة ومحاصرة عنصر من داعش، بينما لاذ بقية عناصر التنظيم بالفرار، بعد صد هجومهم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني على تويتر " استشهاد منتسب بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على إحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقه منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

استشهاد منتسب بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على أحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقه منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) April 12, 2020

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد كشف، الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي شكّل محاكم جديدة، وأعاد فرض الأتاوات على المدنيين في مناطق لا تتواجد فيها القوات الأمنية.