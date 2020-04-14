العراق

بسبب تقرير عن كورونا.. العراق يعلق عمل رويترز ثلاثة أشهر

14 أبريل 2020
تقرير رويترز قال إن الإصابات الحقيقية في العراق يفوق بكثير ما هو معلن فعلقتها السلطات
تقرير رويترز قال إن الإصابات الحقيقية في العراق يفوق بكثير ما هو معلن فعلقتها السلطات عمل الوكالة

علّق العراق ترخيص وكالة رويترز للأنباء بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في العراق إنها قررت سحب ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار)، على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في رسالة إلى رويترز، إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر في ظل الظروف الحالية، مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.

وعبرت وكالة رويترز عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة، التي قالت إنها استندت فيها إلى مصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة، وإن رأي وزارة الصحة كان ممثلا فيها بصورة كاملة.

وأضافت الوكالة في بيان "نسعى لحل الأمر ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة عن العراق". 

وجاء إصرار السلطات العراقية على تعليق عمل الوكالة العالمية رغم التنديدات الدولية، حيث دعت الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في الثاني من أبريل الجاري، الحكومة إلى دعم التقارير المستقلة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا، مضيفة أن الوباء "تهديد عالميٌ غير مسبوق يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد".

كان تقرير رويترز المنشور في الثاني من أبريل قد نقل عن ثلاثة أطباء مشاركين في إجراء الفحوص ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي بارز، قولهم إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ وهو 772.

وتم تحديث التقرير في الثاني من أبريل ليشمل نفيا من جانب متحدث باسم وزارة الصحة، أرسله في رسالة نصية، ورفض تأكيدات المصادر بشأن انتشار المرض ووصفها بالمعلومات غير الصحيحة.

وفضلا عن قرار تعليق عملها لمدة ثلاثة أشهر، طالب العراق رويترز بتقديم اعتذار رسمي.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد سجل العراق حتى 13 أبريل 1378 حالة إصابة بكوفيد-19، منها 78 حالة وفاة.
 

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العراق

بسبب تقرير عن كورونا.. العراق يعلق عمل رويترز ثلاثة أشهر

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العراق

تفاصيل جديدة مروعة عاشتها العراقية ملاك.. شقيقتها تكشف للحرة عن "الحرق والضرب والرصاصة"

14 أبريل 2020
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها | Source: social media

قالت سارة الزبيدي شقيقة الفتاة العراقية ملاك التي تخضع للعلاج في مستشفى بالنجف بالعراق بعد عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته انتهى بحرقها لنفسها، إن حالتها الصحية سيئة جدا إذ أن شدة الحروق التي تعرض لها جسدها من الدرجة الثالثة.

وأضافت في برنامج "سكايب مع حبيب" الذي يقدمه الزميل معن حبيب على شاشة "قناة الحرة" أن الحروق نالت من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم، ولم تخرج من مرحلة الخطر بعد.

وأشارت سارة إلى أن  ملاك متزوجة منذ ثمانية أشهر ومن حينها رفض زوجها أي علاقة أو تواصل بينها وبين أهلها، حتى أنه كان يحظر عليها أية اتصالات هاتفية، حيث اكتشفوا أنه هددها منذ بداية الزواج أنها إما أن تختاره هو وتبقى معه أو تختار عائلتها وإن حصل ذلك فسيقوم باغتيال عائلتها بالكامل.

وتضيف أنه وبعد فترة من ذلك، أخبر والد زوجها حميد المياحي الذي يعمل قائدا في الجيش عائلتها إنه سيسعى من أجل التوفيق وجعل ابنه يوافق على زيارة الفتاة لأهلها.

وتقول سارة إن ملاك رضخت لواقع الحال الذي تعيشه وكانت تتصل بأهلها في السر وكانت دائما ما تطمئنهم على حالتها، إذ أنها كانت دائما ما تخاف من تهديدات زوجها بقتل عائلتها.

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سارة الزبيدي تتحدث في برنامج سكايب مع معن حبيب
سارة الزبيدي تتحدث في برنامج سكايب مع معن حبيب

وخلال الأيام الماضية تلقت والدتي اتصالا هاتفيا من عائلة زوج ملاك وقالوا لها إن ابنتها في المستشفى حيث تعرضت لحرق بسيط من "طباخ" أي "موقد الغاز"، بحسب سارة.

وأضافت أنه عند وصول والدة ملاك للمستشفى منعوها من الدخول، واكتشفنا بعد ذلك أن والدة زوجها كانت تنتحل شخصية  والدة ملاك أمام طاقم العاملين في المستشفى.

وعند تسجيل محضر الشرطة ادعى والد زوجها حميد المياحي بوجود حيدر البغدادي أنه والدها وأن ما حصل هو احتراقها بسبب "الطباخ" والموضوع كله قضاء وقدر.

وفي وقتها توجه حيدر البغدادي وهو شقيق والدة زوج ملاك لوالدتي وأخبرها أن إصابة ملاك بسيطة جدا وبعلاجات بسيطة جدا "عصارتين" أي أنبوبين من الكريم ستعود لطبيعتها، تقول سارة.

ووصفت سارة كيف أن الزوج كان يتعامل بعدم اكتراث أثناء وجود ملاك في المستشفى، وعندما سمعها تصرخ من الألم قال للحاضرين إما أن تسكتوها أو سأطلق طلقة على رأسها.

وقالت سارة إنهم قدموا شكوى للجهات الرسمية حيث نالت الموضوع اهتمام الجميع ووصل الأمر لوزير الداخلية وقائد الشرطة الذين تعاملوا بمهنية مع هذا الأمر، وبحسب ما سمعنا فقد تم القبض على حميد المياحي وزوج ملاك محمد وأخيه أحمد الذي قام بضربها أيضا.

والأربعاء الماضي طلبت ملاك من زوجها أن تزور عائلتها، ولكنه ضربها أمام عائلته مستخدما "كيبل"، ثم خرج من المنزل وعند عودته ورآها تبكي مرة أخرى ضربها مرة أخرى واستخدم الكيبل وحطم كرسيا خشبيا على جسدها.

ثم هددت ملاك الزوج بأن يرسلها إلى أهلها وإلا ستحرق نفسها، وذهبت للحديقة حيث يوجد عبوات بنزين وسكبته على نفسها، فما كان منه إلا أن قدم لها "الولاعة"، وأكدت لأهلها أنه لم يكن لديها نية لحرق نفسها ولكنها حاولت التأثير على زوجها ليرسلها إلى عائلتها ولم تكن تعلم أنها إذا قامت بالتهديد بشرارة "الولاعة" سيتسبب في اشتعالها بسبب البنزين، ولم يطفئ أحد النار  إلا بعد ربع ساعة من اشتعالها بجسدها.

والدة زوجها سكبت الماء عليها وأخبرتها أنه لم يحصل أي شيء أو ضرر، وعليها تغيير ملابسها، وبعد أكثر من ساعة من الألم اصطحبوها إلى المستشفى، بعد أن أخذوا منها تعهدا بعدم البوح بما حصل معها.

وذكرت سارة أن تدخلا عشائري يجري لحل المشكلة، وأنهم بانتظار  أن يقو القضاء كلمته لإحقاق الحق.
وأشارت إلى أن والدها ووالدتها يعانيان من حالة نفسية سيئة.

ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.