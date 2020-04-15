العراق

تطورات جديدة في قضية ملاك التي أحرقت نفسها وهزت العراق

15 أبريل 2020
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها | Source: social media

أصدرت محكمة عراقية، قراراً بتوقيف متهمَين جدد بقضية العراقية ملاك حيدر الزبيدي التي أحرقت نفسها بعد تعرضها لعنف أسري، وفقا لموقع رووداو العراقي.

وبعد قرار محكمة تحقيق النجف ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 4 متهمين.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم، ولم تخرج من مرحلة الخطر بعد، وفق ما كشفت شقيقتها في وقت سابق لقناة الحرة.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

وقال الموقع إن الحادث نتج عن خلاف مع زوجها، حيث أقدمت على حرق نفسها، ليتحول الحادث إلى قضية رأي عام في العراق، وأضاف أن الأخبار الواردة من النجف تشير إلى أن الزوج هو ضابط.

وأضاف الموقع أن الغضب الشعبي دفع الحكومة العراقية للدخول على الخط، وأصدار أوامر قبض بحق متهمين في الحادثة.

ونقل الموقع عن والدة ملاك قولها إن ابنتها استطاعت الكلام، وقالت لها إن شجاراً عنيفاً وقع بينها وبين زوجها، فأقدم الأخير على ضربها، مشيرة إلى أن آثار الكدمات ما زالت موجودة على جسدها، فهربت منه إلى حديقة المنزل وهددته بحرق نفسها، إلا أنه لم يبالِ فسكبت البنزين وأشعلت جسدها.

وأضاف الموقع أن محافظ النجف لؤي الياسري، وجه بتشكيل فريق تحقيق بشأن الحادثة، على أن يتلقى تفاصيل عن الحادثة خلال 24 ساعة، مضيفاً أنه "لا تلاعب في تحقيق القضية".

 ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق، وفق لما نقل الموقع.

ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

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ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
العراق

تطورات جديدة في قضية ملاك التي أحرقت نفسها وهزت العراق

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أزمة كورونا

روى قصة مريبة.. خبير عراقي يكشف "إهمالا" بالتعامل مع حالات كورونا بالديوانية 

15 أبريل 2020
أطباء في مستشفى حكومي في العاصمة العراقية بغداد يأخذون عينة لفحص فيروس كورونا- 2 أبريل 2020
أطباء في مستشفى حكومي في العاصمة العراقية بغداد يأخذون عينة لفحص فيروس كورونا- 2 أبريل 2020

اتهم الخبير الكيميائي العراقي حيدر الأعرجي مديرية الصحة في محافظة الديوانية بـ"الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات وقائية جدية ضد فيروس كورونا".

وقال الأعرجي، وهو أحد منتسبي مركز الحروق في مستشفى الديوانية، إن مشتبها به في مركزهم وبعد ظهور الأعراض عليه نقل إلى المستشفى الخاص بفحص كورونا "ولم يتم إخضاعه للحجر".

وأضاف أن العاملين في ذلك المستشفى طلبوا من المشتبه به العودة إلى عمله أو بيته لحين صدور النتائج.

وأكد الأعرجي أن ذلك المنتسب عاد إلى عمله في المركز، "وسمعنا من وسائل الإعلام ومنها صفحة مديرية الصحة في الديوانية أن حالة رابعة للفيروس ظهرت في المحافظة ولم نكن نعرف أنها لزميلنا المنتسب الذي مازال يعمل بيننا في المركز".

وبين أنه وبعد ساعات من إعلان نبأ الإصابة "حضر موظفون لاصطحاب المصاب من المركز من دون الاهتمام بمعرفة المخالطين له".

وأشار الأعرجي إلى أنهم ناشدوا السلطات وخلية الأزمة لعزل المنتسبين المخالطين، وإجراء فحوص للعاملين في المركز "إلا أن أحدا لم يستجب " لهم على الفور.

وبين الأعرجي أنه وبعد يومين حضر فريق من خلية الأزمة، صباح الأربعاء، و"اختار خمسة فقط من بين 70 منتسبا للمركز من المخالطين للحالة" لأخذ عينات منهم من أجل فحصها، "ولم يتم حتى الآن حجر المخالطين بل طلبوا منهم الذهاب إلى منازلهم". 

وسجل العراق الذي يزيد عدد سكانه عن 38 مليون نسمة حتى الآن، نحو 1352 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ويواجه العراقيون خطر  انتقال الفيروس من إيران المجاروة التي باتت بؤرة للمرض حيث يتجاوز العدد الرسمي للإصابات 71 ألف حالة.