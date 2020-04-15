تطورات جديدة في قضية ملاك التي أحرقت نفسها وهزت العراق

أصدرت محكمة عراقية، قراراً بتوقيف متهمَين جدد بقضية العراقية ملاك حيدر الزبيدي التي أحرقت نفسها بعد تعرضها لعنف أسري، وفقا لموقع رووداو العراقي.

وبعد قرار محكمة تحقيق النجف ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 4 متهمين.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم، ولم تخرج من مرحلة الخطر بعد، وفق ما كشفت شقيقتها في وقت سابق لقناة الحرة.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

وقال الموقع إن الحادث نتج عن خلاف مع زوجها، حيث أقدمت على حرق نفسها، ليتحول الحادث إلى قضية رأي عام في العراق، وأضاف أن الأخبار الواردة من النجف تشير إلى أن الزوج هو ضابط.

وأضاف الموقع أن الغضب الشعبي دفع الحكومة العراقية للدخول على الخط، وأصدار أوامر قبض بحق متهمين في الحادثة.

ونقل الموقع عن والدة ملاك قولها إن ابنتها استطاعت الكلام، وقالت لها إن شجاراً عنيفاً وقع بينها وبين زوجها، فأقدم الأخير على ضربها، مشيرة إلى أن آثار الكدمات ما زالت موجودة على جسدها، فهربت منه إلى حديقة المنزل وهددته بحرق نفسها، إلا أنه لم يبالِ فسكبت البنزين وأشعلت جسدها.

وأضاف الموقع أن محافظ النجف لؤي الياسري، وجه بتشكيل فريق تحقيق بشأن الحادثة، على أن يتلقى تفاصيل عن الحادثة خلال 24 ساعة، مضيفاً أنه "لا تلاعب في تحقيق القضية".

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق، وفق لما نقل الموقع.

ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.