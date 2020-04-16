العراق

العراق.. المتظاهرون يتحدثون عن "ترتيب الأولويات" ويحذرون من مغبة تجاهل مطالبهم 

16 أبريل 2020
أكدوا ان جهودهم طيلة الفترة السابقة كانت منكبة على مساعدة أسر متضررة من الحجر
أكدوا ان جهودهم طيلة الفترة السابقة كانت منكبة على مساعدة أسر متضررة من الحجر

حذر المتظاهرون العراقيون سلطة بلادهم من مغبة "تجاهل مطالبهم المشروعة" بذريعة الانشغال بمكافحة وباء كورونا، محملين إياها مسؤولية اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك. 

وجاء ذلك في بيان صادر عن "المجلس السياسي العام لثوار العراق" المتبني لمطالب المتظاهرين، الأربعاء، وأيده علاء الركابي، أبرز نشطاء الحراك في الناصرية، علاوة على خيام ساحة تحرير بغداد، وفقا لما أكده الناشط حسن رجب، أحد متظاهري بغداد. 

واتهم البيان من وصفهم بـ"الفاسدين" في السلطة، بممارسة "أساليب الترهيب ضد المتظاهرين في ساحات الاعتصام"، محملا الجهات الرسمية مسؤولية ما سيتعرض له النشطاء خلال حملات الاعتقال، آخرها كان في السماوة وبابل. 

وأفاد نص البيان "عندما كرس الثوار جهودهم في تفعيل الحملات الخيرية لسد حاجة العوائل المتعففة التي تضررت بسبب حظر التجوال، تنصلت الحكومة عن دورها الأساسي في دعم الفئات المستحقة من أبناء الشعب العراقي..". مشيرا إلى أنهم تعاملوا بـ"وعي منضبط في ترتيب الأولويات وأوقفوا النشاط الثوري ضد الفاسدين، بسبب فيروس كورونا الوبائي، حرصاً على الشعب واكتفوا بالاعتصام في الساحات". 

وقالوا في معرض البيان: "واهمون أولئك الذين يظنون إن ثورة أكتوبر قد تتخلى عن أهدافها وتخون دماء المئات من الشهداء وتهمل معاناة آلاف الجرحى". 

كما بينوا انهم "دائماً مشروع تضحية من أجل مساندة الشعب، حيث يعرضون أنفسهم إلى إحتمالية الإصابة بفيروس كورونا خلال تجولهم في الأحياء والأزقة لمساعدة الجميع". 

وحذروا السلطة التي يصفونها بـ"الفاسدة"، من "خروجهم عن حلمهم وغضبهم" الذي قالوا إنه "سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ويعجل بإزالتهم عن مواقعكم وهو الذي يجب أن يتم عاجلاً أم آجلاً". 

وحول ما إن كان الوباء قد أضعف حراكهم، أورد بيانهم أن "مبادئهم لا يغيرها فيروس، ولاتتأثر بزمان أو مكان". 

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العراق

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العراق

تطورات جديدة في قضية ملاك التي أحرقت نفسها وهزت العراق

15 أبريل 2020
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها | Source: social media

أصدرت محكمة عراقية، قراراً بتوقيف متهمَين جدد بقضية العراقية ملاك حيدر الزبيدي التي أحرقت نفسها بعد تعرضها لعنف أسري، وفقا لموقع رووداو العراقي.

وبعد قرار محكمة تحقيق النجف ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 4 متهمين.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم، ولم تخرج من مرحلة الخطر بعد، وفق ما كشفت شقيقتها في وقت سابق لقناة الحرة.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

وقال الموقع إن الحادث نتج عن خلاف مع زوجها، حيث أقدمت على حرق نفسها، ليتحول الحادث إلى قضية رأي عام في العراق، وأضاف أن الأخبار الواردة من النجف تشير إلى أن الزوج هو ضابط.

وأضاف الموقع أن الغضب الشعبي دفع الحكومة العراقية للدخول على الخط، وأصدار أوامر قبض بحق متهمين في الحادثة.

ونقل الموقع عن والدة ملاك قولها إن ابنتها استطاعت الكلام، وقالت لها إن شجاراً عنيفاً وقع بينها وبين زوجها، فأقدم الأخير على ضربها، مشيرة إلى أن آثار الكدمات ما زالت موجودة على جسدها، فهربت منه إلى حديقة المنزل وهددته بحرق نفسها، إلا أنه لم يبالِ فسكبت البنزين وأشعلت جسدها.

وأضاف الموقع أن محافظ النجف لؤي الياسري، وجه بتشكيل فريق تحقيق بشأن الحادثة، على أن يتلقى تفاصيل عن الحادثة خلال 24 ساعة، مضيفاً أنه "لا تلاعب في تحقيق القضية".

 ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق، وفق لما نقل الموقع.

ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.