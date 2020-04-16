العراق يستدعي السفير التركي بعد "الاعتداء الجوي"

استدعت وزارة الخارجية العراقية الخميس السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على خلفية قيام طائرات تركية بقصف مخيم للاجئين داخل الأراضي العراقية تسبب بسقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان إن بغداد "تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".

المتحدث باسم وزارة الخارجية@DrAhmedalshaf



وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب #التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات، ووزير الخارجية @maalhakim يوجّه باستدعاء السفير #التركي في #بغداد @FATIHYILDIZ_MFA وتسليمه مذكرة احتجاج. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 16, 2020

وأضاف الصحاف أن "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".

وفي وقت سابق، اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية "خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية صباح الأربعاء واستهدف مخيما للاجئين قرب مخمور جنوب أربيل، انتهاكا صارخا للسيادة".

نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء 15 نيسان 2020 واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور . و هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية . — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) April 16, 2020

وأضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفقا للاتفاقيات الدولية، وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، داعية إلى عدم تكرارها".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء أن القصف التركي استهدف مخيما للأكراد الأتراك اللاجئين في قضاء مخمور، مما تسبب في مقتل امرأتين".

وتحدثت وسائل إعلام كردية محلية أن القصف جرى بواسطة طائرتين مسيرتين تركيتين واستهدف نقطة مراقبة وحماية لمخيم للاجئين قرب مخمور.

وينفذ الجيش التركي ضربات جوية متكررة على مواقع حزب العمال التركي المحظور في المناطق الجبلية بشمال العراق حيث توجد معسكراته قرب الحدود التركية، لكنها بدأت مؤخرا باستهداف مواقع داخل العمق العراقي.