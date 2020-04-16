العراق

العراق يستدعي السفير التركي بعد "الاعتداء الجوي"

16 أبريل 2020
ينفذ الجيش التركي ضربات جوية متكررة على مواقع حزب العمال التركي المحظور في المناطق الجبلية بشمال العراق
ينفذ الجيش التركي ضربات جوية متكررة على مواقع حزب العمال التركي المحظور في المناطق الجبلية بشمال العراق

استدعت وزارة الخارجية العراقية الخميس السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على خلفية قيام طائرات تركية بقصف مخيم للاجئين داخل الأراضي العراقية تسبب بسقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان إن بغداد "تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأضاف الصحاف أن "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".

وفي وقت سابق، اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية "خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية صباح الأربعاء واستهدف مخيما للاجئين قرب مخمور جنوب أربيل، انتهاكا صارخا للسيادة".

وأضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفقا للاتفاقيات الدولية، وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، داعية إلى عدم تكرارها".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء أن القصف التركي استهدف مخيما للأكراد الأتراك اللاجئين في قضاء مخمور، مما تسبب في مقتل امرأتين".

وتحدثت وسائل إعلام كردية محلية أن القصف جرى بواسطة طائرتين مسيرتين تركيتين واستهدف نقطة مراقبة وحماية لمخيم للاجئين قرب مخمور.

وينفذ الجيش التركي ضربات جوية متكررة على مواقع حزب العمال التركي المحظور في المناطق الجبلية بشمال العراق حيث توجد معسكراته قرب الحدود التركية، لكنها بدأت مؤخرا باستهداف مواقع داخل العمق العراقي.

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العراق

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إقالة مسؤول في الخطوط الجوية العراقية.. ومصدر يكشف لموقع الحرة أسباب الإقالة

16 أبريل 2020
An Iraqi Airways Boeing 747 sits at Baghdad International Airport on August 5, 2014. Head of Iraq's Civil Aviation Authority…
قالت وزارة النقل العراقية في بيان، الأربعاء، إن وزير النقل عبد الله لعيبي أمر بإعفاء "مدير محطة مطار بغداد" وتعيين بديل له

قال مصدر حكومي عراقي لموقع "الحرة"، الخميس، إن إقالة مدير محطة مطار بغداد التابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت بسبب سماحه بسفر ثلاثة مسافرين، توسط لهم مسؤول في وزارة النقل للسفر، إلى الأردن على الرغم من إيقاف الرحلات بين البلدين.

وقال المصدر إن "الركاب الثلاثة هم تجار أصدقاء لوكيل وزير النقل التابع للتيار الصدري سلمان البهادلي، وقد أجبر مسؤولي الخطوط الجوية في المطار على السماح لهم بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان لجلب المسافرين العراقيين العالقين هناك".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "السلطات الأردنية قامت بإرجاع المسافرين الثلاثة، بسبب تعليمات الاتفاقية مع العراق، والتي سمحت فقط بجلب العراقيين العالقين في الأردن وإعادتهم إلى البلاد بسبب الإغلاق الذي يفرضه البلدان لمنع انتشار فيروس كورونا".

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، الأربعاء، إن وزير النقل عبد الله لعيبي أمر بإعفاء "مدير محطة مطار بغداد" وتعيين بديل له، بعد أن سمح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى مطار الملكة علياء في الأردن "بشكل مخالف".

وجاء في بيان لوزارة النقل أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على "حيثيات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين، على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة".

ولم تصرح الوزارة بتفاصيل عن الموضوع.

وأعلنت وزارة النقل خلال الأيام الماضية إعادة العراقيين العالقين في عدد من الدول إلى البلاد ضمن رحلات جوية استثنائية بسب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 كما بينت وثائق حصل عليها موقع "الحرة" أن العراق أجرى اتفاقيات مع دول "ذات معدلات إصابة عالية" بفيروس كورونا وفق المعايير العراقية، لإعادة العراقيين من تلك الدول إلى البلاد.

وسمح العراق، وفقا للوثائق، للخطوط الجوية القطرية بدخول أجوائه والنزول في مطاراته لهذا الغرض.

والدول هي بريطانيا، سوريا، ألمانيا، إيران، إسبانيا، الولايات المتحدة، السويد، قطر، هولندا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، بلجيكا وكندا.