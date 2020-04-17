في تغريدة "عدم تحدي الإله".. الصدر يناقض نفسه ويدعم "جهتين فاسدتين"

لم تلق تغريدة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، التي دافع فيها عن منظمة الصحة العالمية، رضا الكثير من العراقيين الذين ذكروا رجل الدين المثير للجدل بمواقف سابقة خالف فيها تعليمات المنظمة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الصدر هاجم في تغريدة الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قيامه بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية نتيجة "التعتيم" الذي مارسته بشأن انتشار فيروس كورونا.

كما اقترح الصدر أن "تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر وتنسيق مع دول يهمها مصير العالم" في سبيل مواجهة كوفيد-19.

وسخر مغردون من تغريدة الصدر هذه، وذكروه بمواقف سابقة خالف فيها تعليمات المنظمة الدولية من خلال دعوة أنصاره إلى التوجه للمراقد الدينية وأداء الزيارات والصلوات في الأماكن العامة غير مبال بالتحذيرات المتعلقة بتفشي الوباء القاتل.

وفي التغريدة الجديدة دعا الصدر إلى "عدم غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله"، في إشارة إلى رغبته في عودة التجمعات الدينية التي استنكر مرارا حظرها.

وقال مغرد يدعى حسين ثامر موجها كلامه للصدر إن الصين وإيران وأنت هم السبب وراء انتشار فيروس كورونا في العراق، بعد قيام الأولى بنشره في العالم والثانية بنشره في الشرق الاوسط، فيما تكفلت وأتباعك بنشره في العراق.

سيد ترا همه ٣ نشرو المرض

الصين الي چذبت ع عالم ومگالت الاعداد الحقيقيه

وايران الي فتحت الحدود ع شرق الاوسط ونشرته

وانته الي خبلت قطيعك وفتحت مرقد الكرار (ع)

وخليتهم يرحون للزياره وانتشر المرض بالعراق

نچب واسكت .. — Hussein Thamer ❤🇮🇶 (@HUSSIEN__9) April 16, 2020

وغردت أخرى بذات الاتجاه عندما أشارت إلى أن مقتدى الصدر شجع اتباعه على خرق حظر التجول الذي فرضته السلطات العراقية بناء على نصيحة من منظمة الصحة العالمية لتفادي تفشي انتشار وباء كورونا.

اعتذر.. ولو لا ما اعتذر.. المهم حظرتك ضربت الحظر والتعليمات عرض الحائط.. وناديت بصلاة موحده وزياره.

حظرتك اذا ذاكرتك محدودة... عادي نذكرك

مو كل الناس ذاكرتها 8 ثواني! — Rev ✌️💕 (@Rev32688729) April 16, 2020

وانتقد مغرد يدعى مناف السراي موقف الصدر الذي يدافع عن الصين ومنظمة الصحة العالمية، متمها إياه بالوقوف خلف "جهتين فاسدتين".

أغرب ما في الامر، أن شخص لا يحل ولا يربط ولا يم السالفة يجي يتفلسف.



الصين شيوعيين (حتى أسم الله ما يعرفونه شنو) ومنظمة الصحة العالمية فاسدة.



وشبه الشيء منجذب اليه..... على گولت المتنبي.



يعني جماعتك الصينين مثلك، وجماعتك اهل الصحة العالمية مثلك. منافقين وفاسدين. — Munaf Al Sarray (@MunafAlSarray) April 17, 2020

وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها الصدر الجدل بشأن فيروس كورونا، فقد كان تعرض لانتقادات واسعة في مارس الماضي بعد ربطه الفيروس بالمثلية الجنسية.

يشار إلى أن الصدر أصدر مؤخرا عدة تغريدات متناقضة على خلفية انتشار فيروس كورونا في العراق، حيث تراجع في 21 مترس عن تصريحات سابقة له شجع فيها على زيارة المراقد الدينية، نائيا بنفسه عن الاتهامات المتعلقة بوقوفه وراء زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق.

وناقض الصدر بذلك تغريدة سابقة أطلقها في 14 مارس الماضي وجه فيها انتقادات للمرجعية الدينية في مدينة النجف بعد قرارها إلغاء إقامة صلاة الجمعة وتعطيل بعض الشعائر الدينية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان تقرير لوكالة رويترز نشؤ في الثاني من أبريل أشار إلى أن الكثير من الأطباء العراقيين باللوم في الانتشار المتسارع لفيروس كورونا على من يرفضون الخضوع للاختبارات والعزل وعلى مخالفة حظر التجول المفروض في عموم البلاد بما يشمل آلاف الزوار الذين تدفقوا على مزار شيعي في بغداد الشهر الماضي.

وحسب آخر الاحصاءات الرسمية بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق 1434 حالة، فيما تم تسجيل 80 حالة وفاة، لكن تقرير وكالة رويترز كشف أن الاعداد الحقيقية تتجاوز ذلك بمرات عدة نتيجة تكتم السلطات العراقية.

وتشهد إيران، جارة العراق، أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة. وتربط البلدين علاقات تجارية ودينية وثيقة وبينهما حدود برية كبيرة ظلت مفتوحة لعدة أسابيع بعد تفشي الفيروس في إيران، ليتم الإعلان عن اغلاقها في فبراير الماضي.

ومعظم الحالات التي سجلت في العراق في البداية كانت لأشخاص عائدين من إيران، أو إيرانيين موجودون في العراق لغرض الدراسة الدينية.