العراق

في تغريدة "عدم تحدي الإله".. الصدر يناقض نفسه ويدعم "جهتين فاسدتين"

17 أبريل 2020
أصدر الصدر مؤخرا عدة تغريدات متناقضة على خلفية انتشار فيروس كورونا في العراق
أصدر الصدر مؤخرا عدة تغريدات متناقضة على خلفية انتشار فيروس كورونا في العراق

لم تلق تغريدة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، التي دافع فيها عن منظمة الصحة العالمية، رضا الكثير من العراقيين الذين ذكروا رجل الدين المثير للجدل بمواقف سابقة خالف فيها تعليمات المنظمة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الصدر هاجم في تغريدة الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قيامه بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية نتيجة "التعتيم" الذي مارسته بشأن انتشار فيروس كورونا.

كما اقترح الصدر أن "تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر وتنسيق مع دول يهمها مصير العالم" في سبيل مواجهة كوفيد-19.

وسخر مغردون من تغريدة الصدر هذه، وذكروه بمواقف سابقة خالف فيها تعليمات المنظمة الدولية من خلال دعوة أنصاره إلى التوجه للمراقد الدينية وأداء الزيارات والصلوات في الأماكن العامة غير مبال بالتحذيرات المتعلقة بتفشي الوباء القاتل.

وفي التغريدة الجديدة  دعا الصدر إلى "عدم غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله"، في إشارة إلى رغبته في عودة التجمعات الدينية التي استنكر مرارا حظرها.

وقال مغرد يدعى حسين ثامر موجها كلامه للصدر إن الصين وإيران وأنت هم السبب وراء انتشار فيروس كورونا في العراق، بعد قيام الأولى بنشره في العالم والثانية بنشره في الشرق الاوسط، فيما تكفلت وأتباعك بنشره في العراق.

وغردت أخرى بذات الاتجاه عندما أشارت إلى أن مقتدى الصدر شجع اتباعه على خرق حظر التجول الذي فرضته السلطات العراقية بناء على نصيحة من منظمة الصحة العالمية لتفادي تفشي انتشار وباء كورونا.

وانتقد مغرد يدعى مناف السراي موقف الصدر الذي يدافع عن الصين ومنظمة الصحة العالمية، متمها إياه بالوقوف خلف "جهتين فاسدتين".

وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها الصدر الجدل بشأن فيروس كورونا، فقد كان تعرض لانتقادات واسعة في مارس الماضي بعد ربطه الفيروس بالمثلية الجنسية.

يشار إلى أن الصدر أصدر مؤخرا عدة تغريدات متناقضة على خلفية انتشار فيروس كورونا في العراق، حيث تراجع في 21 مترس عن تصريحات سابقة له شجع فيها على زيارة المراقد الدينية، نائيا بنفسه عن الاتهامات المتعلقة بوقوفه وراء زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق.

وناقض الصدر بذلك تغريدة سابقة أطلقها في 14 مارس الماضي وجه فيها انتقادات للمرجعية الدينية في مدينة النجف بعد قرارها إلغاء إقامة صلاة الجمعة وتعطيل بعض الشعائر الدينية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان تقرير لوكالة رويترز نشؤ في الثاني من أبريل أشار إلى أن الكثير من الأطباء العراقيين باللوم في الانتشار المتسارع لفيروس كورونا على من يرفضون الخضوع للاختبارات والعزل وعلى مخالفة حظر التجول المفروض في عموم البلاد بما يشمل آلاف الزوار الذين تدفقوا على مزار شيعي في بغداد الشهر الماضي.

وحسب آخر الاحصاءات الرسمية بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق 1434 حالة، فيما تم تسجيل 80 حالة وفاة، لكن تقرير وكالة رويترز كشف أن الاعداد الحقيقية تتجاوز ذلك بمرات عدة نتيجة تكتم السلطات العراقية.

وتشهد إيران، جارة العراق، أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة. وتربط البلدين علاقات تجارية ودينية وثيقة وبينهما حدود برية كبيرة ظلت مفتوحة لعدة أسابيع بعد تفشي الفيروس في إيران، ليتم الإعلان عن اغلاقها في فبراير الماضي.

ومعظم الحالات التي سجلت في العراق في البداية كانت لأشخاص عائدين من إيران، أو إيرانيين موجودون في العراق لغرض الدراسة الدينية.

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أصدر الصدر مؤخرا عدة تغريدات متناقضة على خلفية انتشار فيروس كورونا في العراق
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في تغريدة "عدم تحدي الإله".. الصدر يناقض نفسه ويدعم "جهتين فاسدتين"

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العراق

قضية العراقية ملاك.. سفير بريطانيا يتدخل ويتحدث عن دعم بـ 2.5 مليون دولار

17 أبريل 2020
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها | Source: social media

دعا السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي الجمعة السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة تعرض فتاة للحرق في مدينة النجف بعد تعرضها لعنف أسري.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل إتمام التحقيقات بسرعة".

وأضاف هيكي أن "هناك تذكيرا شديدا بأن العنف المنزلي، سواء كان إساءة نفسية أو جسدية هو مشكلة تعم أنحاء العالم".

وتابع سفير لندن في بغداد أن بلاده تواجه أيضا "تحديات بشأن هذا الموضوع، إذ شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية".

كما أشار السفير البريطاني إلى أن "المملكة المتحدة خصصت نحو مليوني جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي".

ورحب أيضا بدعوات الأمم المتحدة للعراق "لأعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال وتجريم العنف المنزلي".

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم، ولم تخرج من مرحلة الخطر بعد، وفق ما كشفت شقيقتها في وقت سابق لقناة الحرة.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.