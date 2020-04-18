العراق

الكاظمي يكشف ملامح حكومته المقبلة ويتحدث عن "تجاوز المعوقات"

18 أبريل 2020
الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة
الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة

كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي السبت ملامح تشكيلته الوزارية التي يعتزم تقديمها للبرلمان، والأجواء التي تسير عليها مشاوراته مع القوى السياسية العراقية.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وأضاف الكاظمي أن مشاوراته مع القوى السياسية "مستمرة في أجواء ودية"، مؤكدا أنه يعمل على "تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

وكان الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم  يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة. 

وأشار أيضا إلى أنه "بصدد التفاوض مع الكتل السياسية لتمريرها (كابينته) داخل قبة البرلمان بأسرع وقت"، كما تحدث عن أولويات برنامجه الحكومي التي تكمن في "معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، واحتواء تداعيات فيروس كورونا، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن" .

وكلف رئيس الجمهورية برهم الصالح في التاسع من هذا الشهر الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، وسط تأييد وحضور أغلب الكتل السياسية الشيعية، بعد فشل المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وبعده عدنان الزرفي في تشكيل حكومة جديدة. 

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى إعلان ترشيحه.

 ويرى البعض أنه يتمتع بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

ورفض المتظاهرون، قبل انتشار فيروس كورونا في البلاد، ترشيح الكاظمي، وهو صحفي سابق ورئيس لجهاز المخابرات في حكومتين، معتبرين أنه "وجه حكومي آخر".

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العراق

فيديو مؤلم للعراقية ملاك تلفظ أنفاسها الأخيرة

18 أبريل 2020
قصة ملاك هزت العراق وتحولت إلى قضية رأي عام
قصة ملاك هزت العراق وتحولت إلى قضية رأي عام

تداول ناشطون عراقيون مقطعا مصورا يظهر اللحظات الأخيرة للفتاة العراقية ملاك الزبيدي التي توفيت السبت متأثرة بحروق شديدة مرتبطة بعنف منزلي.

ويظهر المقطع الذي نشرته وكالة "ناس"، ومدته 14 ثانية، ملاك وهي داخل غرفة عناية مركزة في أحد المستشفيات، فيما تجلس بجانبها امرأة وهي تتلو كلمات وأدعية دينية.

فيديو من العناية المركزة: اللحظات الأخيرة لـ"ملاك الزبيدي"

فيديو من العناية المركزة: اللحظات الأخيرة لـ"ملاك الزبيدي"

Posted by ‎ناس NAS news‎ on Friday, April 17, 2020

وكانت عائلة الفتاة "ملاك"، التي تعيش في مدينة النجف، نعت السبت، ابنتهم التي تسببت قضيتها بهزة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، وجذبت اهتماما دوليا.

وقالت شقيقة الفتاة، في منشور على موقع فيسبوك "انتقلت إلى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي"، كما نشر أقارب لها صورها بعد مفارقتها الحياة داخل مستشفى.

وبحسب المعلومات التي تمكن موقع "الحرة" من جمعها عن الحادث، ملاك هي الزوجة الثانية لضابط أمن عراقي شاب، وهي تسكن مع زوجها وعائلته في مدينة النجف، وقد تزوجا قبل أقل من عام.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي عانى من التسمم، بحسب تصريح شقيقتها لـ"الحرة".

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ودعا السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي الجمعة السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة تعرض فتاة للحرق في مدينة النجف بعد تعرضها لعنف أسري.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

وهزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وآخرين من عائلته.