العراق

سقوط صاروخين قرب موقع نفطي صيني في العراق

18 أبريل 2020
أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل
أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل

صرح مسؤولون عراقيون السبت بأن صاروخين سقطا قرب موقع نفطي صيني إلى الجنوب من بغداد دون أن يتسببا في سقوط ضحايا، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف منشآت الطاقة بالبلاد هذا الشهر.

وجاء في بيان للجيش العراقي أن الصاروخين سقطا بالقرب من "شركة صينية" في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الصاروخين تسببا في أضرار طفيفة.

وتعمل شركة "تشنهوا" الصينية، وهي شركة تابعة لشركة تصنيع الأسلحة "نورينكو"، في حقول النفط القريبة من شرق بغداد منذ مايو 2018 بموجب عقد تطوير مدته 25 عاما مبرم مع وزارة النفط. ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هذه هي الشركة المستهدفة.

وقال مسؤول أمني إن الصاروخين أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل. تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام.

ويعتمد العراق على عائدات صادرات النفط لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته.

وفي 6 أبريل الجاري، استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل موقع شركة خدمات حقول نفط أميركية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط.

وقال الجيش العراقي آنذاك إن الصواريخ كانت تستهدف شركة "هاليبرتون" في منطقة البرجسية ولم تتسبب في أضرار.

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سقوط صاروخين قرب موقع نفطي صيني في العراق

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الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة
العراق

الكاظمي يكشف ملامح حكومته المقبلة ويتحدث عن "تجاوز المعوقات"

العراق

الكاظمي يكشف ملامح حكومته المقبلة ويتحدث عن "تجاوز المعوقات"

18 أبريل 2020
الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة
الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة

كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي السبت ملامح تشكيلته الوزارية التي يعتزم تقديمها للبرلمان، والأجواء التي تسير عليها مشاوراته مع القوى السياسية العراقية.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وأضاف الكاظمي أن مشاوراته مع القوى السياسية "مستمرة في أجواء ودية"، مؤكدا أنه يعمل على "تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

وكان الكاظمي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "حكومته جاهزة"، لكنه لم  يكشف عن أسماء كابينته الوزارية المرتقبة. 

وأشار أيضا إلى أنه "بصدد التفاوض مع الكتل السياسية لتمريرها (كابينته) داخل قبة البرلمان بأسرع وقت"، كما تحدث عن أولويات برنامجه الحكومي التي تكمن في "معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، واحتواء تداعيات فيروس كورونا، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن" .

وكلف رئيس الجمهورية برهم الصالح في التاسع من هذا الشهر الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، وسط تأييد وحضور أغلب الكتل السياسية الشيعية، بعد فشل المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وبعده عدنان الزرفي في تشكيل حكومة جديدة. 

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى إعلان ترشيحه.

 ويرى البعض أنه يتمتع بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

ورفض المتظاهرون، قبل انتشار فيروس كورونا في البلاد، ترشيح الكاظمي، وهو صحفي سابق ورئيس لجهاز المخابرات في حكومتين، معتبرين أنه "وجه حكومي آخر".