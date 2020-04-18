سقوط صاروخين قرب موقع نفطي صيني في العراق

صرح مسؤولون عراقيون السبت بأن صاروخين سقطا قرب موقع نفطي صيني إلى الجنوب من بغداد دون أن يتسببا في سقوط ضحايا، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف منشآت الطاقة بالبلاد هذا الشهر.

وجاء في بيان للجيش العراقي أن الصاروخين سقطا بالقرب من "شركة صينية" في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الصاروخين تسببا في أضرار طفيفة.

وتعمل شركة "تشنهوا" الصينية، وهي شركة تابعة لشركة تصنيع الأسلحة "نورينكو"، في حقول النفط القريبة من شرق بغداد منذ مايو 2018 بموجب عقد تطوير مدته 25 عاما مبرم مع وزارة النفط. ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هذه هي الشركة المستهدفة.

وقال مسؤول أمني إن الصاروخين أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل. تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام.

ويعتمد العراق على عائدات صادرات النفط لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته.

وفي 6 أبريل الجاري، استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل موقع شركة خدمات حقول نفط أميركية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط.

وقال الجيش العراقي آنذاك إن الصواريخ كانت تستهدف شركة "هاليبرتون" في منطقة البرجسية ولم تتسبب في أضرار.