العراق

فيديو.. اللحظات الأخيرة للعراقية ملاك في العناية المركزة

18 أبريل 2020
قصة ملاك هزت العراق وتحولت إلى قضية رأي عام
قصة ملاك هزت العراق وتحولت إلى قضية رأي عام

تداول ناشطون عراقيون مقطعا مصورا يظهر اللحظات الأخيرة للفتاة العراقية ملاك الزبيدي التي توفيت السبت متأثرة بحروق شديدة مرتبطة بعنف منزلي.

ويظهر المقطع الذي نشرته وكالة "ناس"، ومدته 14 ثانية، ملاك وهي داخل غرفة عناية مركزة في أحد المستشفيات، فيما تجلس بجانبها امرأة وهي تتلو كلمات وأدعية دينية.

فيديو من العناية المركزة: اللحظات الأخيرة لـ"ملاك الزبيدي"

فيديو من العناية المركزة: اللحظات الأخيرة لـ"ملاك الزبيدي"

Posted by ‎ناس NAS news‎ on Friday, April 17, 2020

وكانت عائلة الفتاة "ملاك"، التي تعيش في مدينة النجف، نعت السبت، ابنتهم التي تسببت قضيتها بهزة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، وجذبت اهتماما دوليا.

وقالت شقيقة الفتاة، في منشور على موقع فيسبوك "انتقلت إلى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي"، كما نشر أقارب لها صورها بعد مفارقتها الحياة داخل مستشفى.

وبحسب المعلومات التي تمكن موقع "الحرة" من جمعها عن الحادث، ملاك هي الزوجة الثانية لضابط أمن عراقي شاب، وهي تسكن مع زوجها وعائلته في مدينة النجف، وقد تزوجا قبل أقل من عام.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي عانى من التسمم، بحسب تصريح شقيقتها لـ"الحرة".

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ودعا السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي الجمعة السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة تعرض فتاة للحرق في مدينة النجف بعد تعرضها لعنف أسري.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

وهزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وآخرين من عائلته.

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قصة ملاك هزت العراق وتحولت إلى قضية رأي عام
العراق

فيديو.. اللحظات الأخيرة للعراقية ملاك في العناية المركزة

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العراق

قصتها أدمت قلوب العراقيين.. وفاة "ملاك الزبيدي" وشقيقتها تنعاها بكلمات مؤلمة

18 أبريل 2020
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها | Source: social media

نعت عائلة الفتاة النجفية "ملاك"، السبت، ابنتهم التي قضت إثر تعرضها لحروق شديدة قد تكون مرتبطة بعنف منزلي، بعد أن تسببت قضيتها بهزة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، وجذبت اهتماما دوليا.

وقالت شقيقة الفتاة، في منشور على موقع فيسبوك "انتقلت الى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي"، مضيفة "راحت العافية وياج يا خيتي (ذهبت العافية معك يا أختي)".

راحت العافيه وياج ياخيتي انتقلت الى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي عمت عين التراب الراح ياخذج

Posted by Smraa Smraa on Friday, April 17, 2020

وبحسب المعلومات التي تمكن موقع "الحرة" من جمعها عن الحادث، ملاك هي الزوجة الثانية لضابط أمن عراقي شاب، وهي تسكن مع زوجها وعائلته في مدينة النجف، وقد تزوجا قبل أقل من عام.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي عانى من التسمم، بحسب تصريح شقيقتها لـ"الحرة".

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ودعا السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي الجمعة السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة تعرض فتاة للحرق في مدينة النجف بعد تعرضها لعنف أسري.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل إتمام التحقيقات بسرعة"، معلنا أن بلاده خصصت مبلغ مليوني جنيه استرليني لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي .

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

وهزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.