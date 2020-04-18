العراق

لحماية ملاك و"أخواتها".. عراقيات يطلقن حملة "أسرة آمنة"

18 أبريل 2020
ارتفعت مؤخرا حالات العنف الأسري في العراق وسط مطالبات من منظمات حقوقية وناشطون بضرورة تشريع قانون يحد منها
ارتفعت مؤخرا حالات العنف الأسري في العراق وسط مطالبات من منظمات حقوقية وناشطون بضرورة تشريع قانون يحد منها

أطلقت مجموعة من الناشطات والحقوقيات العراقيات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على صناع القرار في البلاد لتشريع قانون يحد من حالات العنف الأسري التي سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.

وكانت الشابة العراقية ملاك الزبيدي آخر ضحايا مسلسل العنف الأسري في العراق بعد أن أعلن عن وفاتها السبت متأثرة بحروق تعرضت لها منذ عدة أيام نتيجة خلاف مع زوجها وعائلته، بحسب ما ذكرت شقيقتها للحرة.

وتهدف الحملة، التي أطلق عليها اسم "لأسرة آمنة"، إلى تشريع قانون يجرم العنف الأسري ولا يسمح لمرتكبيه بالإفلات من العقاب.

كما تطالب الحملة بتشكيل محكمة متخصصة في قضايا العنف الأسري، وإنشاء مراكز آمنة لضحاياه.

#ملاك_في_ذمة_الله الرحمة والمغفرة #قوتنا_بقانون_أسرتنا #لأسرة_آمنة

Posted by ‎لأسرة آمنة‎ on Saturday, April 18, 2020

وأطلقت القائمات على الحملة هاشتاغ على موقع فيسبوك بعنوان "قوتنا_بقانون_أسرتنا"، فيما أنشأن صفحة على الموقع ذاته باسم "لأسرة آمنة" بهدف نشر ثقافة نبذ العنف الأسري.

وتقول الناشطة وإحدى القائمات على الحملة رؤى خلف إن "حالة ملاك ليست الأولى التي يشهدها العراق، فلقد سجلنا سابقا العديد من الحالات السابقة وبالتأكيد لن تكون الأخيرة".

وتضيف لموقع الحرة أن "تشريع القانون سيكون بمثابة رادع لمرتكبي الجريمة إضافة إلى توفيرة الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف".

وتنتقد خلف البرلمان العراقي لعدم تحركه أو وقوفه بوجه ارتفاع حالات العنف الأسري، وتضيف:"الجهات الدولية استجابت للضغوط وتضامنت مع قضايا العنف الأسري، فيما نلاحظ أن استجابة مجلس النواب كانت ضعيفة".

ولايزال موضوع العنف الأسري في العراق محل جدل منذ سنوات طويلة. إذ لم تنجح الجهود في تمرير قانون "الحماية من العنف الأسري" تحت قبة البرلمان العراقي لأكثر من دورة نيابية، بسبب معارضة قوى سياسية إسلامية.

وتنتقد منظمات مدنية وحقوقية قانون العقوبات العراقي الذي لا يعتبر فعلا معينا جريمة في حال كان يهدف "لتأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

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العراق

لحماية ملاك و"أخواتها".. عراقيات يطلقن حملة "أسرة آمنة"

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أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل
العراق

سقوط صاروخين قرب موقع نفطي صيني في العراق

العراق

سقوط صاروخين قرب موقع نفطي صيني في العراق

18 أبريل 2020
أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل
أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل

صرح مسؤولون عراقيون السبت بأن صاروخين سقطا قرب موقع نفطي صيني إلى الجنوب من بغداد دون أن يتسببا في سقوط ضحايا، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف منشآت الطاقة بالبلاد هذا الشهر.

وجاء في بيان للجيش العراقي أن الصاروخين سقطا بالقرب من "شركة صينية" في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الصاروخين تسببا في أضرار طفيفة.

وتعمل شركة "تشنهوا" الصينية، وهي شركة تابعة لشركة تصنيع الأسلحة "نورينكو"، في حقول النفط القريبة من شرق بغداد منذ مايو 2018 بموجب عقد تطوير مدته 25 عاما مبرم مع وزارة النفط. ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هذه هي الشركة المستهدفة.

وقال مسؤول أمني إن الصاروخين أطلقتهما مجموعات مليشيات كتهديد بعد عرض تجاري فاشل. تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام.

ويعتمد العراق على عائدات صادرات النفط لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته.

وفي 6 أبريل الجاري، استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل موقع شركة خدمات حقول نفط أميركية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط.

وقال الجيش العراقي آنذاك إن الصواريخ كانت تستهدف شركة "هاليبرتون" في منطقة البرجسية ولم تتسبب في أضرار.