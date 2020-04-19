العراق

صور.. ميليشيا عراقية في إيران لمحاربة كورونا ومغردون غاضبون

19 أبريل 2020
أزمة كورونا لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني
ميليشيا النجباء تتوجه لإيران لمحاربة كورونا

أعلنت حركة النجباء العراقية على لسان أحد ممثليها، وجودها في إيران من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام للحركة، عباس موسوي، وجود عناصر من النجباء في مدينة قم الإيرانية، وفقا لتصريحاته لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وقال موسوي للوكالة إن أعضاء الحركة وزعوا نحو ١٠٠ سلة غذاء على الأحياء الفقيرة في قم، بالإضافة إلى ٤٠٠ كيلوغرام من العسل، لصالح المرضى وطواقم المستشفيات.

وتظهر الصور عناصر الحركة في قم وهم يعقمون السيارات من فيروس كورونا، فيما أظهرت صور سابقة أعضاء لميليشيات عراقية وعناصر من حزب الله في المدينة وهم يعقمون شوارعها، بحسب موقع "راديو فردا".

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لجنة للتعقيم في شارع بمدينة قم الإيرانية تابعة لحركة النجباء
لجنة للتعقيم في شارع بمدينة قم الإيرانية تابعة لحركة النجباء

مغردون عراقيون أعربوا من جانبهم عن امتعاضهم من تطوع حركة النجباء في إيران، لمساعدتها في مكافحة كورونا، بينما كان نصيب العراقيين القتل والخطف على يد عناصر الحركة خلال الاحتجاجات الماضية.

 

 

يذكر أن السلطات الإيرانية سمحت بدخول ميليشيات عراقية عندما ضربت الفيضانات إيران العام الماضي، من أجل المساعدة في احتواء الأزمة.

وقد اتهم المعارضون حينها السلطات باستقدام هؤلاء من أجل قمع أي تظاهرات إيرانية محتملة في مناطق إيرانية.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في إيران بلغ 82 ألفا حتى يوم الأحد، فيما بلغت حالات الوفاة نحو خمسة آلاف و118، أما العراق فقد وصلت الإصابات فيه إلى 1513، والوفيات إلى 82 حالة.

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العراق

جهات "غامضة" ظهرت والمواجهة الأميركية الإيرانية "هدأت".. ماذا يحدث في العراق؟

19 أبريل 2020
قاعدة عين الأسد هي ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق بعد قاعدة بلد الجوية
قاعدة عين الأسد هي ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق بعد قاعدة بلد الجوية

يشهد العراق منذ أسابيع انخفاضا في التوتر على أراضه بين حليفيه الأميركي والإيراني، مع توقف للهجمات الصاروخية والغارات الثأرية.

غير أن خبراء يحذرون من أن يكون هذا الهدوء لإعادة رص صفوف المعسكرين تحضيرا لجولة جديدة من المواجهات.

عندما قتل جنديان أميركيان وبريطانية بهجوم صاروخي في منتصف مارس، وضعت وزارة الدفاع الأميركية تصورا لرد الفعل الأميركي المحتمل الأكثر تدميرا ضد الفصائل العراقية المسلحة.

وقال فيليب سميث من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنه "حتى لو لم يكن هناك إطلاق للصواريخ، فإن الإيرانيين يعيدون تنظيم صفوفهم".

وأضاف أن "القوات الأميركية في الوقت الحالي، تأخذ التهديدات على محمل الجد".

بدأت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي، وضع خطة شاملة ترمي إلى تنفيذ ضربات ضد أكثر من 100 موقع بتوقيت متزامن ضد فصائل مسلحة عراقية، وخصوصا كتائب حزب الله، الفصيل الذي تتهمه واشنطن بشن الهجوم الأكثر دموية ضد جنود غربيين خلال سنوات في العراق.

وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة فرانس برس نهاية مارس إن "الأميركيين قالوا لنا إنهم سيضربون في وقت متزامن 122 هدفا في العراق إذا ما قتل المزيد من مواطنيهم".

ويعمل فصيل كتائب حزب الله في العراق تحت مظلة الحشد الشعبي، الذي تم دمجه بالقوات الحكومية، وينفذ أجندة إيرانية عبر استهداف القوات الأميركية.

لكن ضرب تلك الأهداف الكثيرة في دولة تواصل اتهام واشنطن بانتهاك سيادتها، وصوت نوابها على إنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد، قد يكون له عواقب وخيمة، بحسب ما يقول حتى القائد الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأبدى الجنرال بات وايت عن خشيته من أن تخرج الأمور عن السيطرة، عندما أعرب في برقية للقيادة المركزية الأميركية في مارس عن "مخاوف" من أن الجماعات المستهدفة سترد وتعرض الآلاف من قوات التحالف إلى خطر "جدي"، بحسب ما علمت فرانس برس من مسؤول عسكري أميركي اطلع على مذكرة وايت.

وأكد دبلوماسيان من بلدين عضوين في التحالف الدولي لفرانس برس أن الأعضاء الآخرين في التحالف أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي الهجمات الأميركية إلى نتائج عكسية.

ومع تفشي جائحة كوفيد-19، غادر العراق 2500 مدرب عسكري من مختلف الجنسيات ضمن التحالف الدولي، من دون أجل للعودة، فيما تجمع الجنود الباقون، وغالبيتهم من الأميركيين، في عدد محدود من القواعد، اثنتان منها محميتان الآن بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي نشرتها واشنطن مؤخرا.

في الوقت نفسه، ظهرت جهات فاعلة جديدة يلفها "الغموض"، والتي يراها دبلوماسيون وخبراء وضباط أنها "مجرد مجموعات وهمية صورية" لأنصار إيران في العراق.

فقد تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "عصبة الثائرين"، هجمات صاروخية، ونشرت صورا التقطت بطائرة مسيرة لمواقع حساسة في السفارة الأميركية ببغداد، وقاعدة عين الأسد في غرب البلاد، رغم حظر الطيران.

كما دعا فصيل آخر يطلق على نفسه اسم "فصائل المقاومة الإسلامية العراق-قبضة الهدى"، إلى اغتيال السفيرين الأميركي والبريطاني في حال لم يغادرا البلاد.

"معنا أم ضدنا؟"

أشار سميث إلى أن الإيرانيين "يمكنهم إشعال الفتيل بمجرد أن تكون الظروف أكثر ملاءمة لهم" بعد الضربة الأميركية القاسية التي أدت إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني، مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط.

وسترسل الولايات المتحدة، التي تراجعت علاقاتها ببغداد إلى أدنى مستوياتها منذ قتل سليماني، وفدا إلى العراق في يونيو المقبل، لإعادة التفاوض بشأن العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.

وفي غضون ذلك، قد يشهد العراق ولادة حكومة جديدة، بعد خمسة أشهر من الشغور، مع تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، المعروف بمهاراته التفاوضية من واشنطن إلى طهران مرورا بالرياض وبيروت.

وقال مسؤول عراقي قريب من المحادثات "إنها علاقة على حد السيف، ولا يجب أن تكون كذلك".

لكن الباحث ريناد منصور من "تشاتام هاوس"، يعتبر أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على بغداد "لاختيار طرف، وهو أمر محفوف بالمخاطر. وكأنهم يقولون لهم هل أنتم معنا أم ضدنا؟".


                
 