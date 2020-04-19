صور.. ميليشيا عراقية في إيران لمحاربة كورونا ومغردون غاضبون

أعلنت حركة النجباء العراقية على لسان أحد ممثليها، وجودها في إيران من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام للحركة، عباس موسوي، وجود عناصر من النجباء في مدينة قم الإيرانية، وفقا لتصريحاته لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وقال موسوي للوكالة إن أعضاء الحركة وزعوا نحو ١٠٠ سلة غذاء على الأحياء الفقيرة في قم، بالإضافة إلى ٤٠٠ كيلوغرام من العسل، لصالح المرضى وطواقم المستشفيات.

وتظهر الصور عناصر الحركة في قم وهم يعقمون السيارات من فيروس كورونا، فيما أظهرت صور سابقة أعضاء لميليشيات عراقية وعناصر من حزب الله في المدينة وهم يعقمون شوارعها، بحسب موقع "راديو فردا".

Image لجنة للتعقيم في شارع بمدينة قم الإيرانية تابعة لحركة النجباء

مغردون عراقيون أعربوا من جانبهم عن امتعاضهم من تطوع حركة النجباء في إيران، لمساعدتها في مكافحة كورونا، بينما كان نصيب العراقيين القتل والخطف على يد عناصر الحركة خلال الاحتجاجات الماضية.

صور لحركة النجباء لخدمة إيران، من خلال تعقيم الشوارع وتوزيع السلل الغذائية وتعقيم حتى سيارات الإيرانيين.

ونصيب العراقيين من النجباء هو الخطف والقتل. pic.twitter.com/Hpp2JsUNyJ — Alabbasi Muayad (@alabbasi_muayad) April 19, 2020

الصور من وكالة الأنباء الإيرانية، عن موكب حركة النجباء العراقية الذي يقوم بتعقيم الشوارع و توزيع المواد المعقمة و الاغذية للايرانيين في مدينة قم ..



وفقراء الجنوب من الشيعى

يرفعون السلاح بوجههم

نسأل الله تعالى ان لا يرجعوا سالمين وتصيبهم كورونا في قلوبهم pic.twitter.com/hWDQ5P1hGm — Baydaa Hameed (@baydaa_hameed) April 17, 2020

من مهام ميليشيا النجباء الموالية لإيران:

١. تعقيم السيارات والشوارع والأبنية الإيرانية..

٢. خطف وقتل الناشطين العراقيين، ولها حصة الأسد في سرقة موارد المراقد والمنافذ الحدودية.

٣. التآمر على العراقيين وقتل العقول المفكرة بأمر من إيران. pic.twitter.com/Yx0UHI4yit — Fatima ElFalahi (@FatimaElFalahi4) April 19, 2020

يذكر أن السلطات الإيرانية سمحت بدخول ميليشيات عراقية عندما ضربت الفيضانات إيران العام الماضي، من أجل المساعدة في احتواء الأزمة.

وقد اتهم المعارضون حينها السلطات باستقدام هؤلاء من أجل قمع أي تظاهرات إيرانية محتملة في مناطق إيرانية.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في إيران بلغ 82 ألفا حتى يوم الأحد، فيما بلغت حالات الوفاة نحو خمسة آلاف و118، أما العراق فقد وصلت الإصابات فيه إلى 1513، والوفيات إلى 82 حالة.