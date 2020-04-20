العراق

العراق.. ميليشيات الصدر تدخل مبنى "المطعم التركي" وتمنع الناشطين من الاقتراب

20 أبريل 2020
منعوهم من التواجد فيه مجددا ويلاحقون من يعمد إلى تصويرهم فيه
منعوهم من التواجد فيه مجددا ويلاحقون من يعمد إلى تصويرهم فيه

اقتحمت الميليشيات التابعة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، المسماة "سرايا السلام"، مبنى المطعم التركي، أشهر مكان لاجتماعات المتظاهرين في بغداد مساء أمس الأحد، ومنعت بعض النشطاء المتواجدين في خيم الاعتصام من الاقتراب منه أو الدخول إليه. 

ومنعت عناصر مسلحة بمسدسات تابعة للسرايا، نشطاء حاولوا الاقتراب من المبنى وتصوير العناصر، كما قاموا باحتجاز "أحد المتظاهرين وسط المبنى وأجبروه على مسح الصور التي التقطها"، يقول أحد شهود عيان لموقع "الحرة". 

وقال ناشط آثر عدم ذكر اسمه، ان المتظاهرين تجمعوا، الأحد، قرب المبنى الشهير للاحتجاج على السلطات التي سمحت لعناصر من الميليشيات بالتواجد في ساحات الاعتصام بشكل مسلح، حتى يمنعوا نشطاء الحراك من عقد اجتماعاتهم في المطعم التركي مستقبلا. 

وعن أعدادهم عناصر الميليشيات، قال الناشط، انها غير معروف تحديدا ولكنهم كانوا أكثر من أعداد المتظاهرين الموزعين في خيام الاعتصام، مشيرا إلى "سكوت السلطات الأمنية عن تجمعهم في المبنى رغم مخالفتهم لقواعد السلامة الصحية المفروضة للحد من عدوى كورونا". 

و"المطعم التركي" هو مبنى مهجور، واصطلح عليه هذا الاسم بين العراقيين، يطل على المنطقة الرئاسية الخضراء في بغداد، وتحول إلى حصن ونقطة تجمع المحتجين في العراق منذ أكتوبر الماضي. 

فقد تحصن في طوابقه المحتجون منذ بداية الاحتجاجات لمنعه من السقوط بيد القوات الأمنية العراقية التي تحاول السيطرة عليه، كونه نقطة تمركز في ساحة التحرير وسط العاصمة.

أيام تحصن المتظاهرين في المبنى (أكتوبر -يناير) قبل تفشي وباء كورونا

ويعود إنشاء المبنى المؤلف من 14 طابقا إلى ثمانينيات القرن الماضي، إذ أشرفت على بنائه شركة هندية وافتتح في عام 1983. ويحتوي على مرآب سيارات واسع في طوابقه السفلى، وامتلأت طوابقه الأخرى بالمحلات التجارية لتشكل مركز تسوق كبيرا.

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20 أبريل 2020
سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء
سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء

تتحضر محافظة دهوك في اقليم كردستان العراق يوم غد الاربعاء لإحياء مراسم "الانتصار على فيروس كورونا المستجد"، بعد اقتراب خلو المحافظة من الإصابات بشكل كامل.

وسجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء.

وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليلاً من مساء الأربعاء 22 أبريل، حيث ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات المنازل وأسطح المنازل لإشعال الشموع ويرافق ذلك دق الأجراس في الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

 كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه الواقع جنوب شرق المدينة وسيتم اشعال شعلة بارك نوروز من قبل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك في هذه الاحتفالات سيارات الشرطة التي ستجول الشوارع وتطلق صفارات الانذار اضافة الى اعداد اغنية خاصة بهذه المناسبة تعبر عن الفلكلور الدهوكي.

يوم أمس، نشر الموقع الرسمي لحكومة الإقليم آخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم الاربعة.

وبلغ المجموع الكلي للمصابين في الإقليم 337 على النحو الاتي: محافظة اربيل : 169 حالة، ومحافظة السليمانية : 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة، ومحافظة دهوك : 15 حالة، ومحافظة حلبجة: 22 حالة.

واشار الى ان مجموع حالات الشفاء للمصابين بلغ 270 حالة كالاتي 125: محافظة اربيل،  118  محافظة سليمانية، 12  محافظة دهوك، 15 محافظة حلبجة.

وبحسب المنشور فإن 63 مصابا قيد العلاج وهي كالاتي: 44 محافظة اربيل، 9 محافظة سليمانية، 3 محافظة دهوك، 7 محافظة حلبجة.