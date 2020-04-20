العراق

"تسخير كتل لشراء وزارات".. نائب يكشف كواليس تشكيل حكومة الكاظمي

20 أبريل 2020
رجال أعمال قدموا رشاوى إلى كتل لاقتراح أسماء في وزارتي المالية والاقتصاد
رجال أعمال قدموا رشاوى إلى كتل لاقتراح أسماء في وزارتي المالية والاقتصاد

كشف النائب رئيس كتلة "إرادة"، حسين عرب، الاثنين، عن وجود ضغوطات سياسية، قال إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يتعرض لها من قبل الكتل السياسية. 

ووصف هذه الضغوطات بـ"المتباينة"، إلى حد كبير، مشيرا إلى ان "الكاظمي طلب من الكتل السياسية أن يتركوا له آلية الاختيار لكابينته الوزارية بينما هم اقترحوا عليه أن يبعثوا له أسماء مرشحيهم للمناصب الوزارية، بالمقابل يسمي من جهته بعض الأسماء لكي يتم التوافق عليها".

وأوضح عرب، انه مع ذلك "هناك محاولات من بعض الكتل السياسية باتجاه الضغط على رئيس الوزراء المكلف في سبيل تمرير أسماء ترى هذه الكتل أنهم يخدمون توجهاتها".

ودعا رئيس الكتلة النيابية، رئيس الوزراء المكلف، إلى أن يكون "قويا وألا يقبل بأي اسم لأن أساس نجاحه أو فشله في تمرير كابينته هو أن يقبل أسماء قد تكون ضعيفة أو غير قادرة على إدارة دفة الوزارة مثلما حصل في حكومات سابقة حيث تولى مدراء بعض مكاتب الوزراء إدارة الوزارات وليس الوزير ".

ووجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، رسالة إلى الكاظمي بشأن كابينته الوزارية.

وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان :"ندعو الكاظمي الاسراع بتقديم كابينتة الوزارية الى مجلس النواب من أجل منحها الثقة بأسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية لان البلد يعيش أوضاعا استثنائية تتطلب الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة ".

 

تسخير كتل لشراء وزارات 

وعلى الرغم من إحاطة رئيس الوزراء العراقي المكلف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسرية تامة، إلا أن بعض التسريبات تؤكد وجود عروض لـ"شراء وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة ".

وذكرت مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات لـ"الحرة" أن رجال أعمال عرضوا على حزبين شيعيين على الأقل دفع مبالغ طائلة لقاء تسمية شخصين اثنين وزيرين في حكومة الكاظمي. وإحدى الحقائب المستهدفة بهذه الصفقة أَمنيّة، ما يعني أن الأمر يتعلق بمستويات بالغة الحساسية

من جانبه، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، عن حسم الكرد مفاوضاتهم مع الكاظمي بمنحهم 3 وزارات هي العدل والاعمار والمالية على ان تترك له حرية الاختيار للشخص المرشح .

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي فرحان جوهر ، ان الكتل الكردية أنهت المفاوضات حول حصص الأحزاب الكردية في تشكيلة الكاظمي .

وكان النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، كشف مساء أمس الأحد، عن موعد حسم الكابينة الحكومية، مبيناً أن هناك "غموضاً"، يرافق اختيار الوزراء.

وأضاف الزيادي، أن الأسبوع المقبل هو موعد حسم الكابينة الوزارية ولا أحد يعرف لحد الآن آلية أختيار الأسماء هل هي تكنوقراط أم شخصيات حزبية وسياسية.

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"حقق الاكفاء الذاتي".. العراق يخفض الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75%

20 أبريل 2020
العراق يخفض الطاقة المستوردة من طهران بنسبة 75%
العراق يخفض الطاقة المستوردة من طهران بنسبة 75%

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الإثنين، تخفيض الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75 %، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات صحفية: "كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حاليا تغطي الحاجة المحلية، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تغطيان معدل 20 ساعة يوميا". 

وأوضح أن "ارتفاع التجهيز يعود إلى انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة، إضافة الى اعتدال درجات الحرارة".

 ونوه العبادي إلى أن الوزارة لديها طاقات إنتاجية أخرى من الممكن أن تزود المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، حيث أن حجم الانتاج الحالي يقدر بـ ١٣٤٠٠ ميغا واط.

وتابع أن الوزارة ووفقا لهذه المعطيات عمدت إلى خفض حجم الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد، إذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي يجهز المحافظة بـ 350 ميغاوط، بعد أن كان حجم الكهرباء المورد من إيران يصل الى 1200 ميغاوط تنقل عبر اربعة خطوط.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الانتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، والاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه الكمية، مؤكداً أن الغاز الايراني يضخ حاليا بخط واحد يغذي محطات بسماية والمنصورية والقدس والصدر الغازية.

يذكر أن الجانب الايراني يوفر ما يقارب الـ 4500 ميغاواط من الطاقة للعراق، من خلال ما يورد من كهرباء تصل طاقتها الى 1200 ميغاواط، وغاز يسهم بتشغيل محطات كهربائية ترفد المنظومة بما يقارب 3300 ميغاواط.
 