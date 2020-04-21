العراق

العراق.. التركمان يطالبون بنصيبهم في حكومة الكاظمي

21 أبريل 2020
برروا طلبهم بتوفرهم على 8 مقاعد برلمانية
برروا طلبهم بتوفرهم على 8 مقاعد برلمانية

عادت المطالب السياسية القائمة على أساس طائفي إلى العلن في العراق في سياق تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي. 

وبعدما عمدت كتل سياسية شيعية إلى الضغط على الكاظمي لإستوزار أسماء محسوبة عليها، طالب تركمان العراق، الثلاثاء، بوزارة في الحكومة المرتقبة.

وقال أمين عام "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق" جاسم البياتي، في بيان، إن "التركمان هم القومية الثالثة في العراق، ولهم 8 مقاعد في البرلمان، وقدموا آلاف الشهداء ودافعوا عن العراق ببسالة وقوة لا تلين، لذا يجب أن يتم تمثيلهم في حكومة الكاظمي بمنصب وزاري".

وحذر البياتي من "الوضع المالي المحرج للعراق وهبوط دخله إلى الربع وصعوبة صرف رواتب الموظفين في الأشهر القادمة".

هذا، ويأتي سعي الكتل السياسية العراقية لإيجاد موطئ قدم في حكومة الكاظمي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط ووباء كورونا. 

ويعتمد العراق على تمويل موازنته المالية السنوية بنسبة 98 بالمئة على بيع النفط.

وكلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، في 12 أبريل الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

وشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر 2019. 

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العراق

بالفيديو.. عراقيون عالقون على الحدود التركية منذ 10 أيام

21 أبريل 2020
تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر إبراهيم الخليل
تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر إبراهيم الخليل

تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر  إبراهيم الخليل منذ 10 أيام على الحدود التركية بالتفاقم، وسط غياب وصمت من سلطات بلادهم ومن الجانب التركي.  

وبحسب الناشطين فإن ظروفهم تزداد سوءاً كل يوم بسبب البرد وشح الطعام وعدم وجود أماكن لائقة للمبيت. 

يتواجدون في ظروف جوية صعبة

ورفع العالقون مناشدات للجهات المعنية للسماح لهم بالعبور إلى محافظاتهم وهم من سكنة الموصل وكركوك وبغداد وصلاح الدين وديالى. 

يتواجدون في ظروف جوية صعبة

وقال متحدث في شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل، إن السلطات الأمنية عراقية رفضت السماح لهم بالدخول، بحجة انهم ليسوا من سكان الإقليم المتاخم للحدود التركية. 

وحتى اللحظة، لم يتلقوا أي رد من قبل سلطات بلادهم للدخول إلى محافظاتهم. 

وكانت السلطات العراقية، قد أكدت في وقت سابق، إغلاق حدودها على جميع الوافدين ما عدى مواطنيها. 

وفي الوقت الذي يجد فيه عراقيون صعوبة في دخول بلادهم، تواصل بعثات سياسية ودينية من إيران، دخول العراق، رغم قرار إغلاق الحدود بسبب جائحة وباء كورنا. 