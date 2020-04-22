الوقف السني في العراق يحدد أول أيام شهر رمضان

أعلن الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان.

وقال المكلف بتسيير شؤون ديوان الوقف السني، سعد حميد كمبش، إنه "لم يتم رؤية الهلال بوجهيه، ولذا فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الجمعة".

وتتحرى الدول في أنحاء العالم الليلة هلال شهر رمضان، في حين أن التوقعات الفلكية تقول إنه سيبدأ الجمعة.

ويأتي رمضان هذا العام في ظل إغلاق معظم الدول للمساجد وصلوات الجماعة والتراويح، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.