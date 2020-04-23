العراق

"أسماء يصعب تمريرها".. تحالف الصدر غير راضٍ عن "ترشيحات" الكاظمي

23 أبريل 2020
لدى الكاظمي حتى الثامن من الشهر المقبل لعرض كابينته الوزارية على البرلمان من أجل نيل الثقة وخلافة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي
لدى الكاظمي حتى الثامن من الشهر المقبل لعرض كابينته الوزارية على البرلمان من أجل نيل الثقة وخلافة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي

انتقد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر الخميس أسماء الكابينة الوزارية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي وضمت أسماء 17 وزيرا مقترحا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

الوكالة نقلت تصريحا عن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي قال فيه إن "الكاظمي لم يتبع آلية واضحة في اختيار الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية".

كما أكد الزيادي أن "الأسماء المقترحة يصعب تمريرها داخل مجلس النواب وجاءت نتيجة ضغوط حزبية مورست على المكلف".

ويتم تداول قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي المرتقبة قيل إنه عرضها على الكتل السياسية خلال اجتماع للجنة السباعية (الممثلة للبيت الشيعي) عقد الأربعاء في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ببغداد.

القائمة التي حصل موقع الحرة على نسخة منها ولم يتم تأكيدها بشكل رسمي كشفت عن احتفاظ وزير المالية الحالي فؤاد حسين ووزير الصحة جعفر علاوي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.

أما باقي الأسماء فكانت كالتالي: جبار اللعيبي وزيرا للنفط، حارث حسن وزيرا للخارجية، إبراهيم بحر العلوم وزيرا للتعليم العالي محمد شياع السوداني وزيرا للزراعة، نزار قحطان وزيرا للكهرباء، علاء حسين وزيرا للنقل.

وضمت القائمة أيضا علاء حسين وزيرا للنقل، وكاظم السهلاني وزيرا للعمل، وهشام داود وزيرا للثقافة وخالد البتال وزيرا للتخطيط، وماهر حماد وزيرا للتجارة، ومزاحم الخياط أو فلاح حمود لوزارة التربية، وخالد شواني وزيرا للعدل، وريزان محمد وزيرة للبلديات، وجاسم الأسدي وزيرا للموارد المائية، وحسن الخطيب وزيرا للاتصالات.

وخلت القائمة من ترشيح أي أسماء لوزارات الصناعة والداخلية والدفاع والشباب والهجرة، فيما أشارت التسريبات إلى أن القوى المجتمعة في منزل العامري اتفقت على تدقيق الأسماء المقترحة والبت فيها خلال فترة 48 ساعة.

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قائمة تم تداولها مؤخرا بشأن الأسماء المقترح في حكومة الكاظمي المرتقبة
قائمة تم تداولها مؤخرا بشأن الأسماء المقترح في حكومة الكاظمي المرتقبة

ولم يصدر بعد أي موقف رسمي من الكتل الكردية أو السنية بشأن الأسماء المتداولة، لكن بعض القوى الشيعية بدأت تطلق تصريحات رافضة لتجديد ولاية وزير المالية الحالي فؤاد حسين.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء الخميس إن "الكتل الشيعية أبلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفضها إعادة ترشيـح وزير المالي الحالي فؤاد حسين، في الكابينة الجديدة".

وقبل ذلك صرح رئيس كتلة الفتح النيابية المقربة من إيران محمد الغبان بأن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم كابينة وزارية مقترحة غير مكتملة.

وقال الغبان في تغريدة على تويتر إن "الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات على وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها".

ولدى الكاظمي حتى الثامن من الشهر المقبل لعرض كابينته الوزارية على البرلمان من أجل نيل الثقة وخلافة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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"أسماء يصعب تمريرها".. تحالف الصدر غير راضٍ عن "ترشيحات" الكاظمي

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العراق

خوفا من كورونا.. مجلس القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف

23 أبريل 2020
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق أنه أطلق سراح 20040 متهماً حتى 22 أبريل الجاري، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وأكد المجلس أن محاكم الجزاء هي من تتخذ قرارات إطلاق المتهمين، وأن هذه القرارات تأتي انسجاما مع توجيهات خلية الأزمة، لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في منتصف مارس الماضي، إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من الفيروس.

وأشارت الوزارة أن القرار يشمل جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في مختلف المحافظات، أو الموقوفين على ذمة قضايا بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة.
إلا أن الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية أكدوا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على معتقلي المظاهرات.

وحذرت المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة من الوضع الكارثي للسجون العراقية وخاصة التي تضم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية الذي تعد بيئة خاصة للفيروس.

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أعلن عن رصده 6 حالات وفاة جراء الفيروس بين المعتقلين، مؤكداً أن السلطات العراقية تكتمت على الأمر.

وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت العراق حتى الآن نحو 1361 حالة إصابة، ونحو 83 حالة وفاة. 