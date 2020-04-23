السيستاني يعلن السبت أول أيام شهر رمضان

أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الخميس.

وقال بيان مقتضب لمكتب السيستاني إن يوم "غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، وإن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان المبارك".

وكان الوقف السني في العراق أعلن الأربعاء أن يوم الخميس سيكون متتما لشهر شعبان، وبالتالي يكون يوم الجمعة هو أول أيام رمضان.

والخميس أعلنت عدة دول عربية وإسلامية كالسعودية والإمارات ومصر والكويت ولبنان أن يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم الذي أدى إلى إصابة نحو 2.5 مليون شخص ووفاة حوالي 180 ألفا آخرين.

وفي ظل تدابير العزل في الشرق الأوسط، أعلنت الهيئات الدينية في دول المنطقة دعمها لتطبيق القيود الصحية الصارمة.

وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت منظمة الصحة العالمية بوضوح إلى "إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية"، بما في ذلك "في الأماكن المرتبطة بالأنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه والأسواق والمتاجر".