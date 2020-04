خوفا من كورونا.. مجلس القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف

أعلنت الشرطة الفنلندية، الأربعاء، فتحها تحقيقا في قضية ترحيل مسؤول سابق في وزارة الداخلية العراقية، إلى بلده، بعد رفض منحه حق اللجوء من قبل سلطات البلد.

ولجأ المسؤول العراقي، من بلده إلى فنلندا في العام 2015، وكان يعمل محققا في وزارة الداخلية العراقية. وتركز عمله في قضايا تتعلق بالميليشيات الشيعية المسلحة، كما تعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في العراق أثناء عمله، قبل ان يقتل بثلاث رصاصات مباشرة بعد أيام من تهجيره من فنلندا إلى العراق.

وجاء هذا التحقيق، عقب إدانة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، في نوفمبر الماضي، طالبت السلطات الفنلندية بتعويض معنوي لابنة الضحية، بحوالي 22 ألف دولار.

