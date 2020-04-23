العراق

خوفا من كورونا.. مجلس القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف

23 أبريل 2020
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق أنه أطلق سراح 20040 متهماً حتى 22 أبريل الجاري، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وأكد المجلس أن محاكم الجزاء هي من تتخذ قرارات إطلاق المتهمين، وأن هذه القرارات تأتي انسجاما مع توجيهات خلية الأزمة، لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في منتصف مارس الماضي، إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من الفيروس.

وأشارت الوزارة أن القرار يشمل جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في مختلف المحافظات، أو الموقوفين على ذمة قضايا بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة.
إلا أن الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية أكدوا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على معتقلي المظاهرات.

وحذرت المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة من الوضع الكارثي للسجون العراقية وخاصة التي تضم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية الذي تعد بيئة خاصة للفيروس.

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أعلن عن رصده 6 حالات وفاة جراء الفيروس بين المعتقلين، مؤكداً أن السلطات العراقية تكتمت على الأمر.

وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت العراق حتى الآن نحو 1361 حالة إصابة، ونحو 83 حالة وفاة. 

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العراق

اغتيال مسؤول عراقي سابق في الداخلية يخلق سجالا بين محكمة أوروبية وفنلندا 

23 أبريل 2020
فنلندا مطالبة بمنح تعويض معنوي لابنة اللاجئ المرحل
فنلندا مطالبة بمنح تعويض معنوي لابنة اللاجئ المرحل

أعلنت الشرطة الفنلندية، الأربعاء، فتحها تحقيقا في قضية ترحيل مسؤول سابق في وزارة الداخلية العراقية، إلى بلده، بعد رفض منحه حق اللجوء من قبل سلطات البلد.

ولجأ المسؤول العراقي، من بلده إلى فنلندا في العام 2015، وكان يعمل محققا في وزارة الداخلية العراقية. وتركز عمله في قضايا تتعلق بالميليشيات الشيعية المسلحة، كما تعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في العراق أثناء عمله، قبل ان يقتل بثلاث رصاصات مباشرة بعد أيام من تهجيره من فنلندا إلى العراق. 

وجاء هذا التحقيق، عقب إدانة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، في نوفمبر الماضي، طالبت السلطات الفنلندية بتعويض معنوي لابنة الضحية، بحوالي 22 ألف دولار.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في  ستراسبورغ (فرنسا)، فنلندا لإبعادها المسؤول العراقي، الذي قالت بناء على شهادات ابنته، انه "قتل فور عودته إلى بلده الأصلي".

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، في بيان لها إن "المحكمة تعتبر أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها المدعي في العراق".

لكن السلطات الأمنية الفنلندية، أفادت في بيان نشرته "فرنس برس" وصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الأربعاء، انها "تشتبه في أن الوثائق المرتبطة بمقتل اللاجئ العراقي، غير صحيحة، وانه ما يزال على قيد الحياة". 

وأضافت انها بدأت في استجواب العديد من الأشخاص ذات الصلة بالموضوع، وقامت باعتقال شخص في ملفه بتهمة الاحتيال وتزوير الوثائق. 

واستندت فنلندا في تنفيذ قرار إبعاد الرجل، بعدما لاحظت "عدم تعرض العراقيين السنة لعمليات اضطهاد إثنية"، الأمر الذي شجعها على ترحيله.

لكن القضاة السبعة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يرون ان السلطات الفنلندية، لم تحترم في عملية ترحيل اللاجئ العراقي، المادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.