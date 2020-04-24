آخر الأخبار

ابنة الضحايا تروي تفاصيل الجريمة.. الإعدام "مرتين" لعراقيين قتلا رجلا وزوجته من أجل "وصل أمانة"

24 أبريل 2020
A hanging rope similar to the ones used by Saddam Hussein's regime to hang convicted people during the 1991 Shiite uprising is…
حبل إعدام يتدلى في أحد المراكز في العراق

حكمت محكمة عراقية بالإعدام "مرتين" بحق اثنين أدينا بقتل رجل وزوجته في العاصمة بغداد، فيما حكمت بالسجن خمسة عشر عاما "مرتين" بحق متهم ثالث شارك في الجريمة التي وصفت بالبشعة.

واشترك المتهمون الثلاثة بقتل صاحب روضة أهلية وزوجته، على خلفية مشاكل مالية حدثت بين الطرفين بعد أن تعاقد المتهمون مع الضحايا للقيام بأعمال بناء وترميم.

وقالت ابنة الضحيتين إنها "وجدت جثة أبيها على الأرض في الطابق الأرضي من منزلهما والذي كان يستغل كروضة أطفال أهلية (مدرسة للأطفال تحت سن 6 سنوات)، فيما وجدت جثة والدتها ملقاة في أحد قاعات المدرسة".

وبحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي فقد قام المدانان، وهما شقيقان يعملان في البناء والمقاولات بالتعاقد مع الضحيتين لإجراء أعمال ترميم، ونشب خلاف بينهما بسبب سوء تلك الأعمال وأيضا مبالغ متبقية بذمة الجناة طالب بها الضحية.

وقال شهود عيان للمحكمة إن المدانين قاما برفع كاميرات المراقبة من المدرسة لغرض الصيانة ولم يعيداها.

وتبين اعترافات المتهمين الرئيسيين أنهما قاما بالجريمة في محاولة لسرقة وصل أمانة يحتوي دينا بذمتهما للضحية بمبلغ 20 مليون دينار عراقي (نحو 16 ألف دولار).

وحاول المتهم الرئيسي سرقة الوصل مرتين من خلال الاتفاق مع المتهمين الآخرين للقيام بذلك لكن المحاولتين لم تنجحا.

وخلال المحاولة الثالثة غلب النوم أحد المتهمين في أحد قاعات المدرسة وهو ينتظر خلو الدار للقيام بسرقته، وحينما اكتشفت زوجة صاحب المدرسة وجوده قامت بالصراخ فضربها بقضيب حديدي على رأسها مما أدى لمقتلها، بحسب الاعترافات التي نشرت على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وتبين الاعترافات أن زوج الضحية قتل بعد محاولته إمساك الجاني.

السعودية

عبد الله الحامد.. وفاة حقوقي بارز في أحد معتقلات السعودية

24 أبريل 2020
الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة
الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة

توفي الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد الجمعة، المعتقل في أحد السجون السعودية منذ سنوات بتهمة "ازدراء الحكم"، وفقا لما أفاد به ناشطون.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر إن الحامد (69 عاما) توفي في سجنه "نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته".

وأضاف أن "السلطات تتحمل المسؤولية التامة عن وفاة الحامد، وذلك بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة".

ويعتبر الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما.

في عام 2009 أسس هو ومجموعة من الحقوقيين السعوديين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تتهم السلطات بـ"ممارسة التعذيب وباعتقال الآلاف لأسباب سياسية".

وأصدرت محكمة سعودية في الرياض في 2014 قرارا بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها "لعدم الحصول على ترخيص".

وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقال الحامد وزميله محمد القحطاني وقالت في فبرير 2014 إن هؤلاء الرجال سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط. 