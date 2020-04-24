العراق

العراق.. "فصائل السيستاني" تكشف أسباب انسحابها من الحشد

24 أبريل 2020
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران مؤخرا بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران مؤخرا بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله

قالت أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني الجمعة إن سبب انسحابها من قوات الحشد الشعبي والانضمام للقوات المسلحة الحكومية هو "تصحيح بعض المسارات وضمان السير برؤى وطنية".

وذكرت الفصائل الأربعة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنها "لا تحمل أي توجهات أو مشاعر سلبية تجاه أي طرف أو جهة مهما بلغت تصرفاته، لكنها تسعى لتصحيح بعض المسارات، والمحافظة على مشروع الدفاع عن العراقيين".

وأشارت الفصائل إلى أنها "تسير وفق الرؤى الوطنية وما تقتضيه طبيعة الأوضاع في العراق".

وأوضحت أنها "تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك على وفق المعايير الوطنية، والضوابط القانونية، والالتزامات الدستورية"، مبينة أن "هذا الانتقال لن يؤثر في مستوى التنسيق مع ألوية الحشد".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة بدلا من قوات الحشد الشعبي، في خطوة رأى مراقبون أنها تمهد لعزل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي تتبع ولاية الفقيه عقائديا.

والفصائل الأربعة هي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، وتشكلت في عام 2014 إثر فتوى الجهاد الكفائي الشهيرة التي أطلقها السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق.

وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

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العراق.. "فصائل السيستاني" تكشف أسباب انسحابها من الحشد

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العراق

"كبح عملاء إيران".. تقرير يتحدث عن خطوات الولايات المتحدة المقبلة في العراق

24 أبريل 2020
جندي أميركي يسير قرب طائرة مسيرة في قاعدة عين الأسد العراقية
جندي أميركي يسير قرب طائرة مسيرة في قاعدة عين الأسد العراقية

قال تقرير لمركز "أتلانتك" للدراسات والبحوث الدولية في واشنطن إن الطريقة التي ستتم بها إدارة التواجد الأميركي في العراق ستساعد في تحديد نفوذ واشنطن في المستقبل ليس فقط في العراق ولكن في الشرق الأوسط ككل.

وأضاف التقرير الذي أعدته مديرة مبادرة إيران في المعهد باربرا سالفين أن الحكومة العراقية تسعى إلى الحفاظ على نوع من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة دون إغضاب جارتها القوية إيران وذلك بالتزامن مع الانسحاب الوشيك لمعظم القوات الأميركية من العراق هذا العام.

يرى التقرير، وحمل عنوان "كيف يجب أن تغادر القوات الأميركية العراق؟"، أن الدعم الإيراني لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، الذي تربطه علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، يعتمد على موافقته على التفاوض على اتفاقية جديدة مع واشنطن بشأن وضع قواتها في البلاد.

تطرقت كاتبة التقرير إلى تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص خلال الأشهر الماضية والتي وصلت لذروتها بعد مقتل سليماني.

تشير الكاتبة أيضا إلى العراق لا يمكنه أن ينفر من جاره الذي يشترك معه بحدود تتجاوز 1400 كيلومترا وله علاقات عميقة مع مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة العراقية.

تتابع أن بغداد في حال أُجبرت على الاختيار بين طهران وواشنطن، فإن الاختيار بالتأكيد سيقع على إيران، وبالتالي فليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تجبر العراق على اتخاذ مثل هذا الاختيار.

وبدلا من ذلك، يقترح تقرير معهد أتلانتيك" أن تعمد الولايات المتحدة إلى النأي بالعراق عن الصراع الدائر بينها وبين إيران من خلال تخفيض عديد قواتها وتحديد دورها بمحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات العراقية.

بالمقابل يرى التقرير أن على طهران منع عملائها العراقيين من مهاجمة أهداف أميركية ومنح الكاظمي فرصة قوية لتشكيل حكومة جديدة.

كذلك أشار التقرير إلى أن الشباب العراقي بات مؤخرا أكثر تركيزا على بناء مجتمع أقل طائفية يوفر وظائف وفوائد اقتصادية أخرى ملموسة، كما أنهم مستاؤون من تدخل إيران ويريدون بدلا من ذلك إعادة العلاقات مع محيطهم العربي والعالم الغربي.

يمكن للولايات المتحدة، وفقا للتقرير، أن تدعم هذا الاتجاه عن طريق إبعاد العراق عن المعركة مع إيران من أجل تسهيل مهمة السياسيين العراقيين ورجال الأعمال والمسؤولين الأمنيين الرامية للحفاظ على نوع من العلاقات البناءة مع الأميركيين. 

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة،  وفدا إلى العراق في يونيو المقبل، لإعادة التفاوض بشأن العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي عمليات سحب جنودها من عدة قواعد عسكرية عراقية، وبات وجودها مقتصرا على ثلاث معسكرات هي التاجي شمال بغداد وعين الأسد في الأنبار وقاعدة في أربيل بإقليم كردستان.