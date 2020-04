العراق.. "فصائل السيستاني" تكشف أسباب انسحابها من الحشد

قال تقرير لمركز "أتلانتك" للدراسات والبحوث الدولية في واشنطن إن الطريقة التي ستتم بها إدارة التواجد الأميركي في العراق ستساعد في تحديد نفوذ واشنطن في المستقبل ليس فقط في العراق ولكن في الشرق الأوسط ككل.

وأضاف التقرير الذي أعدته مديرة مبادرة إيران في المعهد باربرا سالفين أن الحكومة العراقية تسعى إلى الحفاظ على نوع من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة دون إغضاب جارتها القوية إيران وذلك بالتزامن مع الانسحاب الوشيك لمعظم القوات الأميركية من العراق هذا العام.

