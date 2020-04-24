العراق.. "فصائل السيستاني" تكشف أسباب انسحابها من الحشد

قالت أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني الجمعة إن سبب انسحابها من قوات الحشد الشعبي والانضمام للقوات المسلحة الحكومية هو "تصحيح بعض المسارات وضمان السير برؤى وطنية".

وذكرت الفصائل الأربعة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنها "لا تحمل أي توجهات أو مشاعر سلبية تجاه أي طرف أو جهة مهما بلغت تصرفاته، لكنها تسعى لتصحيح بعض المسارات، والمحافظة على مشروع الدفاع عن العراقيين".

وأشارت الفصائل إلى أنها "تسير وفق الرؤى الوطنية وما تقتضيه طبيعة الأوضاع في العراق".

وأوضحت أنها "تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك على وفق المعايير الوطنية، والضوابط القانونية، والالتزامات الدستورية"، مبينة أن "هذا الانتقال لن يؤثر في مستوى التنسيق مع ألوية الحشد".

قوات العتبات تصدر توضيحا بشأن انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي (وثيقة)



أصدرت قيادة قوات فرقتي "العباس" و "الإمام علي" القتاليتين، ولواءي "علي الأكبر" و "أنصار المرجعية"، توضيحاً بخصوص انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي pic.twitter.com/RbMDQlQvkc — sami alabadi (@sami72939335) April 24, 2020

وأصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة بدلا من قوات الحشد الشعبي، في خطوة رأى مراقبون أنها تمهد لعزل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي تتبع ولاية الفقيه عقائديا.

والفصائل الأربعة هي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، وتشكلت في عام 2014 إثر فتوى الجهاد الكفائي الشهيرة التي أطلقها السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق.

وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.