قَتل طفلة إيزيدية سباها مع أمها.. فيديو لداعشي عراقي أمام محكمة ألمانية

أظهرت لقطات مصورة مقتضبة الجمعة اللحظات الأولى لبدء محاكمة عراقي في ألمانيا يعتقد أنه كان ينتمي لتنظيم داعش بتهمة الإبادة الجماعية بحق الأقلية الأيزيدية.

ويظهر المقطع، ومدته 50 ثانية، الشاب الذي كان يرتدي قميصا أبيض، وهو يقوم بتغطية وجهه بملف قبل جلوسه داخل المحكمة في فرانكفورت، فيما أظهرت إحدى اللقطات أنه كان يرتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

1. Today an #ISIS #Daesh alleged perpetrator facing charges of genocide, crimes against humanity, and other charges in #Germany . pic.twitter.com/NTrVZBWxvn