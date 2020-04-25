"سلالة أوروبية لكورونا في العراق".. وكيل وزارة الصحة يعلق

علق وكيل وزير الصحة العراقية وعضو خلية الأزمة هاني العقابي على الإعلان الصادر عن دائرة صحة محافظة المثنى المتعلق بوجود سلالة أوروبية لفيروس كورونا المستجد في العراق بعد حالة وفاة لشاب.

وكان مدير عام صحة المثنى عون المالكي قد حذر من دخول سلالة أوروبية من فيروس كورونا هي "الأشد خطورة" للمحافظة، مشيرا الى أن هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخرا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن محافظ المثنى أحمد منفي تسجيل حالة وفاة بالفيروس لشاب يعاني الفشل الكلوي الجمعة لترتفع حالات الوفاة في المحافظة جراء مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس إلى حالتين.

من جهته، أكد العقابي في لقاء تلفزيوني الجمعة عدم وجود سلالة متطورة من فيروس كورونا في العراق قادمة من أوروبا، مشيرا إلى أن الشاب المتوفى أصيب بالفيروس ولم يذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفضل استخدام الأدوية على مسؤوليته الخاصة حتى تدهورت صحته وذهب إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأكد في لقائه مع برنامج "تحت خطين" أن الشاب لم يكن قادما من أوروبا ولم يخالط أوروبيين وكان يعيش داخل محافظة المثنى.

ودعا العقابي دائرة صحة المثنى إلى "عدم التهويل" لأن ذلك "قد يؤثر على الوضع العام في البلد وعلى نفسية المواطنين".

وأكد أنه ليس في العراق مختبرات جينية لمعرفة سلالات الفيروسات.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الجمعة عن تسجيل 31 إصابة جديدة بالفيروس وثلاث وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات في عموم العراق 1708 حالات والوفيات 86.

وانتقد وكيل وزارة الصحة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي في البرنامج عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في فترة رفع الحظر الجزئي.

وتصاعدت في العراق الخميس والجمعة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمقارنة بالأسبوع الأخير من حظر التجوال المشدد.

وأضاف الفلاحي أن هناك عدم التزام بالمحددات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة منتقدا فتح المطاعم وازدحام للسيارات وإقامة التجمعات خاصة في المناطق الأكثر عرضة للإصابة.

ولم يستبعد فرض حظر مناطقي في حال تسجيل زيادة بعدد الحالات.

ومن المقرر أن تعقد خلية الأزمة اجتماعا عاجلا خلال الـ 72 ساعة القادمة من أجل إعادة تقييم الوضع ودراسة إمكانية إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال الكلي في العراق.