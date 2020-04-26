أول غارة جوية منذ سبتمبر.. بريطانيا تستهدف مسلحي "داعش" بالعراق

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن أول غارة جوية لها ضد تنظيم "داعش" منذ سبتمبر، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

وأفادت الحكومة في إحاطة إعلامية لها، أن قوات سلاح الجو الملكي البريطاني، نفذت "غارة جوية ناجحة" عبر مقاتلتي "تايفون"، في العاشر من أبريل الجاري، ضد عناصر من قوات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة "طوز خورماتو"، جنوبي كركوك، شمال العراق.

وأفادت ان العملية أدت إلى "إبعاد عدد من مقاتلي داعش من ساحة المعركة وزيادة تدهور التنظيم".

وفي تفاصيل الغارة، ذكرت انها استهدفت إرهابيين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب "طوز خورما"، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة.

وجاء في إفادتها ان القوات الجوية البريطانية، أجرت فحصا شاملا للمنطقة لمعرفة غير المقاتلين، قبل استخدام مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة لتدمير المباني التي كانوا يتحصنون فيها.

وأضافت ان "طائرة المراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة"، مؤكدة ان "جميع الأسلحة ضربت أهدافها وليس هناك أضرار جانبية".

وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد داعش، في سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية.

وطوز خورماتو، مدينة متنازع عليها تطالب بها كل من أربيل وبغداد، وهي موطن للعرب والأكراد والتركمان.

وتولت القوات العراقية مسؤولية أمن المدينة منذ أكتوبر 2017، عندما أجبرت قوات البيشمركة الكردية على مغادرة المنطقة بعد استفتاء الاستقلال.

وتم الإعلان عن هزيمة داعش إقليميًا في العراق في ديسمبر 2017 وفي سوريا في مارس 2019. ومع ذلك، يستمر عناصره في التواجد في نقاط محددة في كلا البلدين.