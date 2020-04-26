العراق

أول غارة جوية منذ سبتمبر.. بريطانيا تستهدف مسلحي "داعش" بالعراق

26 أبريل 2020
تعد الغارة البريطانية الأولى ضد التنظيم منذ سبتمبر
تعد الغارة البريطانية الأولى ضد التنظيم منذ سبتمبر

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن أول غارة جوية لها ضد تنظيم "داعش" منذ سبتمبر، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي. 

وأفادت الحكومة في إحاطة إعلامية لها، أن قوات سلاح الجو الملكي البريطاني، نفذت "غارة جوية ناجحة" عبر مقاتلتي "تايفون"، في العاشر من أبريل الجاري، ضد عناصر من قوات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة "طوز خورماتو"، جنوبي كركوك، شمال العراق.

وأفادت ان العملية أدت إلى "إبعاد عدد من مقاتلي داعش من ساحة المعركة وزيادة تدهور التنظيم". 

وفي تفاصيل الغارة، ذكرت انها استهدفت إرهابيين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب "طوز خورما"، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة. 

وجاء في إفادتها ان القوات الجوية البريطانية، أجرت فحصا شاملا للمنطقة لمعرفة غير المقاتلين، قبل استخدام مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة لتدمير المباني التي كانوا يتحصنون فيها. 

وأضافت ان "طائرة المراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة"، مؤكدة ان "جميع الأسلحة ضربت أهدافها وليس هناك أضرار جانبية".

وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد داعش، في سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية. 

وطوز خورماتو، مدينة متنازع عليها تطالب بها كل من أربيل وبغداد، وهي موطن للعرب والأكراد والتركمان. 

وتولت القوات العراقية مسؤولية أمن المدينة منذ أكتوبر 2017، عندما أجبرت قوات البيشمركة الكردية على مغادرة المنطقة بعد استفتاء الاستقلال.

وتم الإعلان عن هزيمة داعش إقليميًا في العراق في ديسمبر 2017 وفي سوريا في مارس 2019. ومع ذلك، يستمر عناصره في التواجد في نقاط محددة في كلا البلدين. 

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العراق

الصراع يحتدم على الوزارات السيادية في العراق.. حرب أسماء والصدر يتوعد

26 أبريل 2020
ذكرت مصادر أن الصدر دعا إلى اختيار مرشحيه أو نزول داعميه إلى الشوارع مجددا
ذكرت مصادر أن الصدر دعا إلى اختيار مرشحيه أو نزول داعميه إلى الشوارع مجددا

كشفت مصادر مقربة من لجنة التفاوض بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي أن وفدًا يمثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصل من منطقة الحنانة في النجف إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء الجمعة، حيث التقى زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، ليبلغه بشروط جديدة للصدر.

وحسب المصادر، فقد أبلغ الوفد العامري بأن الصدر يرغب بتولي حاكم الزاملي وزارة الداخلية، نائب في البرلمان العراقي وعضو سابق في ميليشيا جيش المهدي، واشترط على "الفتح" التخلي عن الوزارة أو تحمل نتيجة نزول أتباعه إلى الشارع وساحات الاحتجاجات مجددا.

ووفقا لمصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن ائتلاف "دولة القانون"، الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، طرح أسماء مرشحين، وهم: ياسر صخيل وعقيل الخزعلي وسمير حداد.

أما تيار "الحكمة" بقيادة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، فقد تولى وزارة النفط ومرشحها جبار اللعيبي بعد "الاتفاق الثنائي" بين اللعيبي و"عرّاب" تيار "الحكمة" في الوزارة حيدر الحلفي، وفقا لما ذكرته المصادر.  

وسيتوجب على رئيس الوزراء الملكف إبلاغ الرئيس العراقي برهم صالح إذا لم يتم التوافق على المرشحين لتشكيل الكابينة الوزارية، وأكد مصدر مطلع أن "بيان اعتذار الكاظمي أصبح جاهزا، وسيصدر عن مكتبه عند استنفاد كافة الخيارات مع الكتل السياسية".

ويذكر أن القوى السياسية الشيعية أمهلت الكاظمي وقتا "لاستبدال" بعض أسماء كابينته، فيما أكدت مصادر أن السفير الايراني ايرج مسجدي في العراق، أجرى السبت عدة لقاءات سياسية مع شخصيات وقوى شيعية لدعم كابينة رئيس الوزراء المكلف.

ولدى الكاظمي حتى الثامن من الشهر المقبل لعرض كابينته الوزارية على البرلمان من أجل نيل الثقة وخلافة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وفي الوقت ذاته أكد مصدر أن عبد المهدي "أبلغ" الكتل السياسية "نيته إعلان حالة  طوارئ خلال الأيام القادمة بسبب الانسداد السياسي في البلاد".

وكان تحالف "سائرون" بزعامة الصدر انتقد الخميس أسماء الكابينة الوزارية المقترحة التي عرضها الكاظمي وضمت أسماء 17 وزيرا مقترحا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

الوكالة نقلت تصريحا عن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي قال فيه إن "الكاظمي لم يتبع آلية واضحة في اختيار الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية".

وخلت قائمة تم تسريبها ضمت عددا من الأسماء المقترحة لتولي الوزارات، من ترشيح أي أسماء لوزارات الصناعة والداخلية والدفاع والشباب والهجرة، فيما أشارت التسريبات إلى أن القوى المجتمعة في منزل العامري ببغداد الأربعاء، اتفقت على تدقيق الأسماء المقترحة والبت فيها خلال فترة 48 ساعة.

وبدا انعدام الرضا من قبل الكتل الشيعية واضحا منذ البداية، بالأخص في ظل غياب المالكي والصدر، في جلسة تكليف الكاظمي بمنصب رئاسة الوزراء، مطلع أبريل.

وهناك أقاويل تشير إلى عن عدم رضا تيار الحكمة، أبرز داعمي الكاظمي، عن سير عملية تشكيل الحكومة، فيما أصدرت كتلة الفتح الشيعية، أبرز ذراع سياسي للميليشيات العراقية، بيانا يتهم فيه الكاظمي بتشكيل "حكومة محاصصة".