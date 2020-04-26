العراق

الحشد الشعبي يعزز قبضته على الحدود العراقية.. "رسالة إيرانية" إلى بغداد

26 أبريل 2020
شكل الحشد الشعبي العراقي الذي جمع ميليشيات شيعية كثير منها موالية لإيران، بهدف محاربة داعش
شكل الحشد الشعبي العراقي الذي جمع ميليشيات شيعية كثير منها موالية لإيران، بهدف محاربة داعش

مليشيات الحشد الشعبي العراقية المعروفة بولائها لإيران تواصل لعب دور مركزي في العمليات على حدود العراق بحجة محاربة داعش، وفق ما أودرته وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن عملية لتطهير خلايا داعش نفذت في محافظة الأنبار على الحدود السورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي ثاني عملية من هذا القبيل تتم هذا الشهر في مناطق حدودية.

لكن تحت هذه الحجة تستمر وحدات الحشد الشعبي في السيطرة على نقاط مهمة على الحدود. وفق تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأنه بموجب العملية الراهنة، نفذت قيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار غارات استباقية ضد خلايا داعش، مشيرة إلى أن الحشد واصل أيضا عمليات البحث عن الألغام والعبوات الناسفة. 

وتواصل خلايا تابعة لتنظيم داعش نشاطها في بعض المناطق الحدودية في العراق بعد مرور عامين على إعلان القوات الحكومة هزيمة التنظيم بدعم من التحالف الدولي.

ومع تفشي وباء كورونا وتقليص عديد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، هناك مخاوف من أن يعزز التنظيم موطئ قدمه. وأن يستغل الحشد الشعبي الأمر لبسط سيطرته على حدود العراق خاصة مع سوريا وإيران. 

وأدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى شن غارات جوية أميركية على الحشد بعد أن أطلقت وحدات داخله صواريخ على قواعد تستضيف قوات أميركية.

ويقول أعضاء منظمة بدر في الحشد الشعبي، إنهم يراقبون تحركات الولايات المتحدة في الأنبار.

وانسحبت الولايات المتحدة من القواعد العراقية، لكن الحشد الشعبي ووسائل الإعلام الإيرانية نشرت شائعات بأن الولايات المتحدة تركت وراءها "متطرفين" أثناء مغادرتها.

ويشكل ذلك جزءا من رواية لوسائل الإعلام الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة "تدعم داعش" و"تدرب المتطرفين" عبر الحدود في سوريا.

وعلى عكس ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن وسائل إعلام معارضة تتهم الحشد الشعبي بمساعدة عناصر داعش عبر نقلهم من سوريا إلى مناطق هجوم في كركوك وأماكن أخرى في العراق.

وتقول الصحيفة: "ربما تكون القصة الحقيقية أكثر تعقيدا"، مضيفا "لا الولايات المتحدة ولا إيران أو الحشد الشعبي تساعد داعش، لكن داعش يزدهر عندما يكون هناك فراغ في السلطة".

وقد مكنت التوترات في العراق خلايا داعش من الاستمرار في العمل.

غير أن الرسالة المهمة التي ترسلها كل من إيران والحشد عبر عملياتهما على الحدود مع سوريا والأردن والسعودية هي أنهما سيديران الحدود وليس الجيش العراقي أو الوحدات العراقية الأخرى، وفق الصحيفة.

ومن شأن ذلك أن يمكنهم من مساعدة إيران على نقل الذخائر إلى سوريا عبر معبر القائم إلى قاعدة الإمام علي بالقرب من البوكمال.

ويؤدي تقليص وجود الجيش العراقي وتسليم أمن الحدود وشن المداهمات والغارات إلى الحشد الشعبي إلى تمكين الميليشيات الطائفية من إدارة حدود العراق، على عكس الجيش العراقي الذي يتميز بنبذ الطائفية.

وعلى الرغم من خضوع الجيش العراقي لسنوات عديدة من التدريب على القيام بعمليات ضد داعش، يبدو أن  الحشد الشعبي يريد الاحتفاظ بنصيب الأسد من هذه العمليات، والسيطرة على المناطق الريفية واستخدام سيطرته تلك لدفع أهداف سياسية واقتصادية أخرى، كما يختتم مقال جيروزاليم بوست

وشكل الحشد الشعبي لمحاربة داعش ويستند إلى جماعات قديمة موالية لإيران مثل منظمة بدر وحركة حزب الله وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

وخدم بعض قادة تلك الجماعات مع الحرس الثوري الإيراني في الثمانينيات وحاربوا صدام حسين.

وحارب آخرون الولايات المتحدة أيضا بين عامي 2005 و2009. وقد صنفت واشنطن جهات ضمن الحشد الشعبي مجموعات إرهابية.

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العراق

المهلة الأميركية.. هل العراق جاهز لوقف استيراد الكهرباء والغاز من إيران؟

26 أبريل 2020
جانب من محطة كهرباء جنوب بغداد
جانب من محطة كهرباء جنوب بغداد

قبل أقل من يومين على انتهاء فترة الإعفاء الأميركي لاستيراد العراق الغاز والكهرباء من إيران، قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب إن بلاده ستحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات، لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.

وأوضح الخطيب في تصريحات لستاندر إند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global Platts) وهي جزء من شركة ستاندر إند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن مشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.

وأوضح أن "هذه السنوات الثلاث إلى الأربع يجب أن تكون جدولا زمنيا بلا انقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة ومن دون أي تدخل من الكيانات السياسية وفي بيئة ترحب بالاستثمارات والمشاركة متعددة الجنسيات".

ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران. واقتصر الإعفاء الأخير على فترة 30 يوما.

وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.

وفي غضون ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية الإيرانية زيادة كبيرة في صادرات البلاد من الكهرباء والغاز، في حين أدلى مسؤولون عراقيون بتصريحات متناقضة حول واردات الطاقة من الدولة المجاورة.

على سبيل المثال، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، في 20 أبريل، أن العراق خفض وارداته من الكهرباء والغاز الإيرانيين بنسبة 75 في المئة بعد أن اقترب من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الخاص به.

وكان العراق دائما زبونا لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء. وتظهر أرقام وزارة الطاقة الإيرانية أن صادرات الكهرباء في البلاد زادت بأكثر من 28 في المئة في عام 2019، لتصل إلى أكثر من ثمانية تيراواط في الساعة. ومع ذلك، يشكك الخبراء دائما في الإحصاءات الرسمية الإيرانية ولا تتوافق إلى حد كبير مع البيانات الدولية.

وتظهر إحصاءات شركة الغاز الإيرانية الوطنية أيضا أن صادرات الغاز في البلاد زادت بنسبة 26 في المئة في السنة التقويمية الإيرانية الأخيرة (21 مارس 2019 إلى 20 مارس 2020)، ووصلت إلى 17.5 مليار متر مكعب.

ويعد العراق وتركيا العميلان الوحيدان للغاز الإيراني، وبما أن البيانات التركية لا تشير إلى زيادة في واردات الغاز من إيران، فيجب ربط النمو بمزيد من الصادرات إلى العراق.

يأتي ذلك فيما أكدت كل من طهران وبغداد أن صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق تراجعت سبع مرات في الشتاء الماضي لتصل إلى حوالي ثلاثة إلى أربعة ملايين متر مكعب في اليوم.

وفي الموسم الحار من العام الماضي، لم يكن هناك أي دليل على زيادة صادرات إيران من الغاز إلى العراق، وليس من الواضح كيف نمت صادرات الغاز الإيرانية بنسبة 26 في المئة.

ولدى إيران عقد تصدير يومي يبلغ 50 مليون متر مكعب (أكثر من 18 مليار متر مكعب سنويا) من الغاز مع العراق، ولكن يسلم حوالي نصف هذا الغاز فقط للاستهلاك في محطات الطاقة.

وقال الوزير العراقي إن بلاده "يمكن أن تستورد ما يصل إلى 1200 ميغاوات من الكهرباء سنويا، مع زيادة تصل إلى حوالي 1.2 مليار قدم مكعب في اليوم خلال ذروة الاستخدام في أشهر الصيف الحارة التي ترتفع خلالها درجات الحرارة في المناطق الجنوبية العراقية إلى 50 درجة مئوية".

وأضاف الخطيب أن "إمدادات الكهرباء قدرت بـ19 غيغاوات في 2019  والمتوقع أن تصل إلى 20 غيغاوات في 2020، بينما يبلغ الطلب على الطاقة في وقت الذروة حوالي 25 غيغاوات".

ولتوفير كهرباء إضافية، يستورد العراق بشكل مباشر من إيران الكهرباء والغاز الذي يستخدمه في محطات الطاقة. ولكن لا يزال يواجه نقصا خلال المواسم الحارة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من "الغاز المرتبط بالبترول" سنويا.

وبمساعدة شركات غربية، مرت سنوات على انخراط العراق في مشاريع واسعة النطاق لجمع الغازات المرتبطة بالنفط من حقوله  النفطية.

وأعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، مؤخرا أن عقدين جرى توقيعهما في العام الماضي لجمع 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقلي الحلفاية وأرطاوي النفطيين.

وقال الغضبان إن العراق ومن خلال مشاريع أخرى،  سيضيف 28 مليون متر مكعب يوميا (10 مليار متر مكعب سنويا) إلى إنتاجه من الغاز، من دون أن يكشف عن موعد انطلاق تلك المشاريع.

وفي وقت سابق من 2018، وعد العراق أيضا بمشاريع مماثلة من شأنها إنهاء اعتماده على الغاز الإيراني. ومع ذلك، لم تحرز أي من المشاريع الموعودة تقدما كبيرا حتى الآن.

ويبدو أن مشاريع البلاد في تباطؤ. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى ضغوط شديدة على بغداد في الأشهر الأخيرة.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الحكومة العراقية تحتاج إلى استقرار أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل لتجنب عجز في الميزانية، في حين أن أسعار نفط برنت اليوم لا تتجاوز 20 دولارا تقريبا.

وتظهر توقعات صندوق النقد الدولي أن الحكومة العراقية ستعاني من عجز في الميزانية يعادل 23.3 في المئة أي 40 مليار دولار، من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020.