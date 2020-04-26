مصادر تكشف تفاصيل كيان عراقي مرتبط مباشرة بإيران

كشفت مصادر لموقع "الحرة" تفاصيل عن كيان مسلح عراقي أسس مؤخرا وهو تنظيم مرتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على أعضائه الانفصال عن الجهات التي ينتمون إليها.

وقالت المصادر إن الكيان الجديد ويسمى الجيش الإسلامي للمقاومة (جسم) كان القائد الأسبق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اقترحه في ديسمبر الماضي، ثم تم إعلان تأسيسه في ذكرى مرور 100 يوم على مقتله.

ويرتبط الكيان الجديد تنظيميًا وإداريًا وماليًا بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على كل أفراده الانفصال من كياناتهم الحزبية والسياسية والمسلحة وحتى الوظائف الحكومية العراقية.

ويرأسه لواء في الحرس الثوري من أصل عربي أحوازي وقد حصل على الجنسية العراقية عام 2007.

ويمنع (جسم) أي فصيل عراقي من استخدام وصف "المقاومة الإسلامية" أو أن يتحدث عن قربه من الحرس الثوري.

ويتألف الكيان الجديد من مقاتلين تم توزيعهم كالتالي: 500 من "بدر " و500 من "كتائب حزب الله" و500 من "عصائب أهل الحق" و250 من "النجباء"، و250 من "كتائب سيد الشهداء" ومثلهم من " جند الإمام" ومثلهم أيضا من "الأبدال".