العراق

مصادر تكشف تفاصيل كيان عراقي مرتبط مباشرة بإيران

26 أبريل 2020
يتألف التنظيم من 500 مقاتل ينتمون إلى "كتائب حزب الله"
يتألف التنظيم من 500 مقاتل ينتمون إلى "كتائب حزب الله"

كشفت مصادر لموقع "الحرة" تفاصيل عن كيان مسلح عراقي أسس مؤخرا وهو تنظيم مرتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على أعضائه الانفصال عن الجهات التي ينتمون إليها.

وقالت المصادر إن الكيان الجديد ويسمى الجيش الإسلامي للمقاومة (جسم) كان القائد الأسبق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اقترحه في ديسمبر الماضي، ثم تم إعلان تأسيسه في ذكرى مرور 100 يوم على مقتله.

ويرتبط الكيان الجديد تنظيميًا وإداريًا وماليًا بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على كل أفراده الانفصال من كياناتهم الحزبية والسياسية والمسلحة وحتى الوظائف الحكومية العراقية.

ويرأسه لواء في الحرس الثوري من أصل عربي أحوازي وقد حصل على الجنسية العراقية عام 2007.

ويمنع (جسم) أي فصيل عراقي من استخدام وصف "المقاومة الإسلامية" أو أن يتحدث عن قربه من الحرس الثوري.

ويتألف الكيان الجديد من مقاتلين تم توزيعهم كالتالي: 500 من "بدر " و500 من "كتائب حزب الله" و500 من "عصائب أهل الحق" و250 من "النجباء"، و250 من "كتائب سيد الشهداء" ومثلهم من " جند الإمام" ومثلهم أيضا من "الأبدال". 

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العراق

مصادر تكشف تفاصيل كيان عراقي مرتبط مباشرة بإيران

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العراق

العراق.. شركة نفطية عملاقة تواجه مشكلة عمالة بسبب كورونا

25 أبريل 2020
حقل "القرنة الغربية 2" النفطي في غرب البصرة بالعراق - أرشيف
حقل "القرنة الغربية 2" النفطي في غرب البصرة بالعراق - أرشيف

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء السبت أن شركة لوك أويل، وهي ثاني أكبر شركة إنتاج نفط في روسيا، تواجه صعوبات في توفير عمالة لأصولها في العراق نظرا للقيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة نقلا عن تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة علي كبيروف للتلفزيون الرسمي "في العراق نواجه مشكلة استبدال عمال المناوبات، نتوصل إلى اتفاقات مع الموظفين لإبقائهم في مناوبات تستمر 60 يوما أو أكثر".

وتدير لوك أويل حقل غرب القرنة 2 النفطي الذي يبعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة. وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم وتقول الشركة إن احتياطي النفط فيه يبلغ نحو 14 مليار برميل.

وكانت مجموعة لوك أويل النفطية الروسية فازت بعقد تطوير وإدارة حقل القرنة عام 2010، وأعلنت في ديسمبر 2013 أنها ستنتج كمية من النفط اقل مما كان مقررا بناء على طلب من بغداد التي تخشى انخفاض سعر النفط.

وبلغت المبالغ التي انفقت على تطوير الحقل حتى عام 2014 ثلاثة مليارات ونصف دولار.

ويملك العراق احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 143 مليار برميل، و3.2 ترليون متر مكعب من الغاز، وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم. 