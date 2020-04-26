العراق

نظام فاسد للغاية.. فورين بوليسي: لا أحد يستطيع انقاذ العراق

26 أبريل 2020
الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية
الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية

في ما يشبه الإجماع بادر الرئيس العراقي، برهم صالح بحضور وتزكية أكبر الكتل السياسية في البلاد، في التاسع من أبريل الجاري، إلى تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، لتشكيل حكومة ائتلافية للبلد، عقب فشل محمد توفيق علاوي وبعده عدنان الزرفي.

وافقت الكتل السياسية الشيعية على تسميته، فيما يشبه إجماعا بين الأطراف العراقية، وعقب ذلك بيومين تصرح للكاظمي يقول فيه أن كابينته الوزارية جاهزة، بيد انه لم يعلن عنها حتى اللحظة، في ظل أنباء عن تعرضه لضغوطات سياسية لاستوزار أسماء محسوبة على الكتل في حقائب بعينها. 

ويبقى السؤال حول ما قد يفلح الكاظمي فعلا في إخراج العراق من نفق الفراغ الحكومي وانقاذ البلد من تبعات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تضرب البلد؟ 

في تحليل لمجلة "فورين بوليسي"، بعنوان :"لا أحد يستطيع انقاذ العراق"، توجز فيه بأن شخصية مصطفى الكاظمي، على الرغم من حياديتها الحزبية ونزاهتها المهنية، "لن تقدر على تخليص البلد من مشاكل معقدة للغاية، ويبدو انها غير قابلة للحل، إذ لا أحد يعرف حلها على الرغم من سنوات المحاولة". 

وأفادت ان "الوضع المعقد والعصي عن الحل في العراق ولد أصواتا في واشنطن تنادي بالخروج من العراق"، كما تشير سياسة دونالد ترامب. 

وحول ما إذا كان للكاظمي "سبيلا لإصلاح البلد"، تورد المجلة ضمن تحليلها، ان رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، معروف لدى العراقيين والأميركيين، بأنه ذو كفاءة، وغير متحزب في أي من الكتل السياسية في البلد، كما أنه وبصفته مديرًا لجهاز المخابرات العراقية، نجح في عدم تسييس المؤسسة الأمنية وبادر إلى احترافها. لكن الكتل السياسية العراقية النافذة ستقوض قدرة الكاظمي ولن تترك له أي هامش للحكم. 

وترى المجلة، ان سياسات العراق بعد اتفاق الانسحاب الأميركي من البلد في العام 2007، أصبحت بمثابة "نظام غنائم" مع ما يصاحبه من فساد لمعظم السياسيين والأحزاب، ما جعل إيران، تستفيد بقوة من ضعف وتهالك بغداد. 

وعن وجود الولايات المتحدة الأميركية، تفيد المجلة انه "سيكون "حكيما واستراتيجيا"، من خلال الاقتصار على الاحتفاظ بمهمات تدريبية  برفقة حلف "الناتو" للتصدي لخطر عودة تنظيم داعش في المنطقة. 

وخلصت إلى ان "الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية، والأميركيون مشتتون أيضا مع أزمة الوباء وهبوط أسعار النفط، وإيران تحب العراق كما هو الآن". 

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الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية
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نظام فاسد للغاية.. فورين بوليسي: لا أحد يستطيع انقاذ العراق

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العراق

أول غارة جوية منذ سبتمبر.. بريطانيا تستهدف مسلحي "داعش" بالعراق

26 أبريل 2020
تعد الغارة البريطانية الأولى ضد التنظيم منذ سبتمبر
تعد الغارة البريطانية الأولى ضد التنظيم منذ سبتمبر

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن أول غارة جوية لها ضد تنظيم "داعش" منذ سبتمبر، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي. 

وأفادت الحكومة في إحاطة إعلامية لها، أن قوات سلاح الجو الملكي البريطاني، نفذت "غارة جوية ناجحة" عبر مقاتلتي "تايفون"، في العاشر من أبريل الجاري، ضد عناصر من قوات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة "طوز خورماتو"، جنوبي كركوك، شمال العراق.

وأفادت ان العملية أدت إلى "إبعاد عدد من مقاتلي داعش من ساحة المعركة وزيادة تدهور التنظيم". 

وفي تفاصيل الغارة، ذكرت انها استهدفت إرهابيين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب "طوز خورما"، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة. 

وجاء في إفادتها ان القوات الجوية البريطانية، أجرت فحصا شاملا للمنطقة لمعرفة غير المقاتلين، قبل استخدام مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة لتدمير المباني التي كانوا يتحصنون فيها. 

وأضافت ان "طائرة المراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة"، مؤكدة ان "جميع الأسلحة ضربت أهدافها وليس هناك أضرار جانبية".

وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد داعش، في سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية. 

وطوز خورماتو، مدينة متنازع عليها تطالب بها كل من أربيل وبغداد، وهي موطن للعرب والأكراد والتركمان. 

وتولت القوات العراقية مسؤولية أمن المدينة منذ أكتوبر 2017، عندما أجبرت قوات البيشمركة الكردية على مغادرة المنطقة بعد استفتاء الاستقلال.

وتم الإعلان عن هزيمة داعش إقليميًا في العراق في ديسمبر 2017 وفي سوريا في مارس 2019. ومع ذلك، يستمر عناصره في التواجد في نقاط محددة في كلا البلدين. 