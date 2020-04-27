العراق

لجأوا للشرطة.. عائلة عراقية تعيش مفاجأة لم تكن متوقعة بألمانيا 

27 أبريل 2020
لاجئون في ألمانيا- أرشيف
لاجئون في ألمانيا- أرشيف

يحاول اللاجئون والمهاجرون العرب التأقلم مع متطلبات الحياة في ألمانيا، خاصة في ظل بعض المضايقات، يضاف إليها فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

لكن هذه المرة، عائلة عراقية مقيمة في ألمانيا وقعت على مفاجأة سارة تمثلت بالعثور على آلتي خياطة عند قارعة الطريق خصوصا في ظل الحاجة لكمامات منزلية الصنع في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

غير أن المفاجأة الحقيقية كانت العثور داخل إحدى الآلتين على ألف يورو نقدا كان قد تركها مالكها السابق ونسي أمرها.

وقال شيرزاد أحمد (21 عاما) لوكالة فرانس برس الاثنين "اتصلنا فورا بالشرطة التي تعقبت المالك" وقد "كان في منتهى السعادة".

وحصل ذلك في قرية مورسباخ الألمانية الصغيرة الأربعاء الفائت، على ما أعلنت الشرطة في بيان.

وكان المالك البالغ 56 عاما قد أخفى المال في آلة الخياطة خلال زيارته سوق عيد الميلاد بصفته مندوبا تجاريا متجولا العام الماضي، لكنه نسي "المخبأ السري" هذا وفق الشرطة.

وأكد شيرزاد أحمد الذي انتقل إلى ألمانيا مع والديه وشقيقتيه قبل أربع سنوات أنهم لم يفكروا البتة في الاحتفاظ بالمال.

وقال ضاحكا "لا لا لا"، مشيرا إلى أن صاحب آلة الخياطة قدم مكافأة قدرها 200 يورو للعائلة الأمينة.

وأصلح والد شيرزاد الآلتين كما أن والدته التي تعمل في دار للعجزة تستخدمهما مذاك لصنع كمامات واقية.

 

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لجأوا للشرطة.. عائلة عراقية تعيش مفاجأة لم تكن متوقعة بألمانيا 

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مدته ثلاثون يوما.. إعفاء أميركي جديد للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

26 أبريل 2020
يعاني العراق من نقص حاد في قطاع الطاقة الكهربائية
يعاني العراق من نقص حاد في قطاع الطاقة الكهربائية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة جددت الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية، ولكن هذه المرة لفترة زمنية أقصر، مضيفا أن واشنطن ستعيد تقييم ما إذا كانت ستجدد الإعفاء مرة أخرى حال تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق.

وقال المسؤول الأميركي إن وزير الخارجية مايك بومبيو "منح هذا التمديد المختصر للإعفاء، للسماح بوقت لتشكيل حكومة ذات مصداقية"، وأضاف أن الإعفاء "سينتهي في 26 مايو". 

وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب كان قد قال إن بلاده ستحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات، لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.

وأوضح الخطيب في تصريحات لستاندر إند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global Platts) وهي جزء من شركة ستاندر إند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن مشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.

وأوضح أن "هذه السنوات الثلاث إلى الأربع يجب أن تكون جدولا زمنيا بلا انقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة ومن دون أي تدخل من الكيانات السياسية وفي بيئة ترحب بالاستثمارات والمشاركة متعددة الجنسيات".

ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران. واقتصر الإعفاءان الأخيران على فترة 30 يوما.

وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.

وفي غضون ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية الإيرانية زيادة كبيرة في صادرات البلاد من الكهرباء والغاز، في حين أدلى مسؤولون عراقيون بتصريحات متناقضة حول واردات الطاقة من الدولة المجاورة.

وكان العراق دائما زبونا لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء. وتظهر أرقام وزارة الطاقة الإيرانية أن صادرات الكهرباء في البلاد زادت بأكثر من 28 في المئة في عام 2019، لتصل إلى أكثر من ثمانية تيراواط في الساعة. ومع ذلك، يشكك الخبراء دائما في الإحصاءات الرسمية الإيرانية ولا تتوافق إلى حد كبير مع البيانات الدولية.

ولتوفير كهرباء إضافية، يستورد العراق بشكل مباشر من إيران الكهرباء والغاز الذي يستخدمه في محطات الطاقة. ولكن لا يزال يواجه نقصا خلال المواسم الحارة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من "الغاز المرتبط بالبترول" سنويا.

وبمساعدة شركات غربية، مرت سنوات على انخراط العراق في مشاريع واسعة النطاق لجمع الغازات المرتبطة بالنفط من حقوله  النفطية.

وأعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، مؤخرا أن عقدين جرى توقيعهما في العام الماضي لجمع 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقلي الحلفاية وأرطاوي النفطيين.