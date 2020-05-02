إطلاق نار مباشر وكمين وحرق.. أول تعليق من بغداد على هجوم داعش الدامي على الحشد

قالت السلطات العراقية السبت إن 10 عناصر من الحشد الشعبي قتلوا في هجوم واسع نفذه عناصر من تنظيم على داعش على مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان إن ستة "مقاتلين قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش استهدف خلاله في ساعة متأخرة من ليل أمس، نقطة تابعة للواء 35 بالحشد الشعبي (قوات الشهيد الصدر) في منطقة مكيشيفة".

وقتل آخرون في كمين، حيث أضاف البيان "أثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرين".

وتابع البيان أن "مقاتلا آخر قتل في إطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش استهدف، قوة تابعة للواء 41 بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء".

بالمقابل قالت قيادة العمليات المشتركة إن "القوات الأمنية والحشد الشعبي تجريان عمليات بحثا عن بقايا داعش في مكيشيفة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "القوات الأمنية حصلت على معلومات مهمة أثناء عمليات البحث والتفتيش".

وكان موقع "الحرة" نشر في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر اللحظات الأولى للاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين الجانبين.

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وقالت مصادر أمنية لموقع "الحرة" إن طيران الجيش العراقي اشترك في تعقب عناصر تنظيم داعش بعد الهجوم.

وأفاد صحفيون عراقيون بأن "التنظيم استهدف قوات الحشد في وقت إعداد طعام "السحور"، مؤكدين إن حصيلة القتلى وصلت إلى 51 قتيلا وجريحا.

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم لموقع "الحرة"، إن الهجوم استهدف فوج دجلة للحشد العشائري، مضيفا أن "الهجوم كان مباغتا وسريعا على سرايا عشائرية منتشرة لتأمين الحماية للمنطقة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام داعش بـ"إحراق" ستة من ضحايا الهجوم بعد وضعهم في "كرفان" وإشعال النار فيه، لكن "الحرة" لم تتمكن حتى الآن من تأكيد الخبر.

ومكيشيفة هي قرية عراقية تقع على مسافة 130 إلى الشمال من بغداد، وعلى مسافة 40 كم جنوبي تكريت على الطريق الرابطة بينها وبين سامراء.

وعاد تنظيم داعش لشن هجمات مختلفة في بعض مناطق العراق مستغلا أزمة كورونا المستجد، فيما عادت طائرات التحالف الدولي إلى شن هجمات تستهدف تجمعات عناصره وخاصة في المناطق الواقعة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وقبل يومين، استهدف طيران قوات التحالف الدولي مجموعة أنفاق يستخدمها مقاتلو داعش بين محافظتي صلاح الدين وديالى، وقتل نحو عشرة من مقاتلي التنظيم.

وتشهد المناطق المشتركة بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك تواجدا لتنظيم داعش ونشاطا لخلاياه وخاصة بين القرى الخالية من السكان، والمناطق الجبلية الوعرة التي تكثر في هذه المناطق.