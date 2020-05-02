العراق

العراق.. جلسة طارئة لمنح الثقة لحكومة الكاظمي ورحلات جوية للنواب

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
أمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي لتقديم تشكيلته الحكومية
سيدعو رئيس المجلس إلى جلسة طارئة استثنائية خلال هذا الأسبوع

أعلن شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي،  السبت، أن الأخير سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بحسب مراسل قناة الحرة في العراق فارس المهداوي.

وقال حامد في تصريح للحرة: "وفق الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، سيدعو رئيس المجلس إلى جلسة طارئة استثنائية خلال هذا الأسبوع لهذا الغرض".

وأضاف حامد أن الحلبوسي وجه بحضور النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، ووضع تسهيلات لرحلات جوية لنقلهم إلى بغداد من مطارات البصرة وأربيل والسليمانية، وعند اكتمال الحضور سيدعو إلى عقد هذه الجلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء".

ووجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة المنهاج الحكومي على أن تقدم تقريرا مع ملاحظاتها.

وأضاف حامد: "لابد من الإشارة إلى أن التصويت على البرنامج الحكومي سيكون مجتمعا، ولكن التصويت على الكابينة الوزارية سيكون فرادا على كل مرشح من الوزراء في الكابينة".

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي، لتقديم تشكيلته الحكومية، ورغم أنه حظي بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية في البلاد عند تكليفه تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية قد قوضت هذا الدعم.

والكاظمي، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي في وقت تبذل البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التي سقطت في العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.

الحرة - واشنطن

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العراق

داعش يهاجم القوات العراقية في ديالى.. ودعوة إلى "وقفة جادة"

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
مقتل وإصابة 4 عسكريين عراقيين في هجوم بديالى
مقتل وإصابة 4 عسكريين عراقيين في هجوم بديالى

لقي عسكري عراقي مصرعه، السبت، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة بشمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد. 

وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) إن عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق ترابي بأطراف ناحية العظيم، مستهدفة دورية عسكرية، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت مقتل 10 مقاتلين في الحشد الشعبي وإصابة آخرين بهجمات لداعش في منطقة مكيشيفة بصلاح الدين الجمعة. واتخذت القوات الأمنية المشتركة إجراءات أمنية مشددة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين على خلفية هذا الهجوم.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السبت إن الخروقات الإرهابية المتكررة "تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الأمنية، لا سيما في المناطق المحررة للقضاء على بقايا خلايا داعش الإرهابي" .

الحرة / وكالات - واشنطن