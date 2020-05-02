العراق

داعش يهاجم القوات العراقية في ديالى.. ودعوة إلى "وقفة جادة"

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
مقتل وإصابة 4 عسكريين عراقيين في هجوم بديالى
مقتل وإصابة 4 عسكريين عراقيين في هجوم بديالى

لقي عسكري عراقي مصرعه، السبت، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة بشمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد. 

وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) إن عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق ترابي بأطراف ناحية العظيم، مستهدفة دورية عسكرية، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت مقتل 10 مقاتلين في الحشد الشعبي وإصابة آخرين بهجمات لداعش في منطقة مكيشيفة بصلاح الدين الجمعة. واتخذت القوات الأمنية المشتركة إجراءات أمنية مشددة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين على خلفية هذا الهجوم.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السبت إن الخروقات الإرهابية المتكررة "تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الأمنية، لا سيما في المناطق المحررة للقضاء على بقايا خلايا داعش الإرهابي" .

الحرة / وكالات - واشنطن

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العراق

الزرفي و33 مرشحا.. قائمة متداولة لوزراء حكومة الكاظمي المرتقبة في العراق

الحرة / خاص - واشنطن
02 مايو 2020
أمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي، لتقديم تشكيلته الحكومية
أمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي، لتقديم تشكيلته الحكومية

يتم تداول قائمة جديدة بمرشحين محتملين لتولي حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.

وتضم القائمة، التي لم يستن لموقع "الحرة" التأكد من صحتها، لكنها متداولة بشكل واسع في العراق، أسماء 34 مرشحا لتولي 21 حقيبة وزارية.

معظم الأسماء الواردة في القائمة تضم شخصيات غير معروفة على نطاق واسع في العراق ولم تتبوأ سابقا مناصب رفيعة في الحكومات العراقية المتعاقبة.

لكن القائمة الجديدة ضمت في الوقت ذاته أسماء بارزة من قبيل رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي باعتباره مرشحا لتولي حقيبة الداخلية إلى جانب رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، ومرشح آخر هو نجيب الصالحي.

كذلك تشير القائمة إلى ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد سعدون لمنصب وزير الدفاع إلى جانب مرشح آخر هو فيصل الجربا.

يشار إلى أن سعدون كان قد نفى في 22 من الشهر الماضي الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه لتولي حقيبة الدفاع في حكومة الكاظمي.

واللافت في القائمة المسربة أنها خلت من أي مرشح لتولي حقيبة المالية، في ظل أنباء عن وجود اعتراضات واسعة على إعادة ترشيح الوزير الحالي فؤاد حسين لهذا المنصب من قبل كتل شيعية.

قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي
قائمة جديدة يتم تداولها في العراق لأسماء مرشحة لتولي حقائب في حكومة الكاظمي

وتتحدث أوساط نيابية عراقية أن قائمة المرشحين الجدد تخضع حاليا للتدقيق من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وتوقع نواب عراقيون من كتل مختلفة أن يتم عقد جلسة برلمانية خلال الأسبوع الجاري للتصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة.

وأعلن الكاظمي الأربعاء أنه أرسل "منهاج" حكومته المرتقبة للبرلمان، وتعهد في حينه بـ"إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت".

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي، لتقديم تشكيلته الحكومية، ورغم أنه حظي بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية في البلاد عند تكليفه تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية قد قوضت هذا الدعم.

والكاظمي، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي في وقت تبذل البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التي سقطت في العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.

الحرة / خاص - واشنطن