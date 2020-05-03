العراق

"فيراري عدي صدام حسين".. الإنترنت حدد مكانها بالعراق ومالكها يطلب 1.15 مليون دولار

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
سيارة فيراري F40 التي تبين أنها في أربيل
سيارة فيراري F40 التي تبين أنها في أربيل

من وقت لآخر يثبت الإنترنت أن الجهود البشرية قد تكرس لأمر جميل، ولعل تحديد موقع سيارة مهجورة من طراز فيراري F40 كانت سابقا ملكا لعدي صدام حسين، أحد تلك الأوقات، وفق ما أورده موقع ذا درايف.

وطلب شخصية يوتيوب البريطاني المعروف بحساب رتاروسا على مواقع التواصل الاجتماعي المساعدة من أي شخص يعرف مكان السوبر كار الإيطالي حتى يتمكن من تقديم عرض لشرائها من أجل ضمها لمجموعته وإصلاحها.

وعرض أول فيديو لـرتاروسا صورة للسيارة المغطاة بالرمال في مكان ما في العراق. وقال في فيديو لاحق إن الاستجابة التي حصل عليها كانت مذهلة وإنه بفضل مشاهدين، تبين أن السيارة التي لا تزال قيمتها المالية تتجاوز قدرات معظم الناس، موجودة في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وبحسب رتاروسا، فإن كريس سميث من "غاز مانكي غراج" المتخصص في ترميم السيارات الكلاسيكية، كان أحد من أرسلوا في مهمة للعثور على الفيراري F40 في 2016.

وأوضح سميث في مقابلة مع رتاروسا، أنه تمكن من تحديد موقع السيارة في العراق وتوجه إليه من أجل تقييمها. 

وكما كان متوقعا، كانت السيارة مغطاة بالرمال بما في ذلك محركها، فيما كانت عدة أجزاء منها مفقودة. الوضع الذي كانت عليه السيارة كان أسوأ ما رآه سميث على الإطلاق، أما نقلها من العراق إلى بريطانيا سيكون كابوسا لوجستيا لو تم، وفق ما قاله.

وأوضح سميث لرتاروسا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق حول السيارة وأنه عاد من العراق من دون نتيجة وذلك بسبب صعوبة نقلها من البلد وكمية العمل التي تحتاج إليه لكي تكون قيادتها ممكنة مرة أخرى.

ومنذ تلك الفترة، قال رتاروسا إن متخصصا في سيارات فيراري أنجز مهمة شبيهة بالمعجزة لتنظيف محرك السيارة ومحيطه وإعادة تركيب الإلكترونيات التي إما خربت أو انفجرت بسبب الحر الشديد. وفي أعقاب تلك الجهود، عادت السيارة إلى العمل لكنها كانت بعيدة عن الشكل المطلوب للمشاركة في مسابقات.

وفي لقطة عند نهاية فيديو راتاروسا، تظهر ذات السيارة في حلة جديدة، تقريبا لا يمكن التعرف عليها، من دون رمال الصحراء التي تخفي لونها الأحمر. 

السيارة الأسطورية، لا تزال في أربيل، لكنها توجد اليوم داخل مرآب. مالكها الحالي حدد سعر مليون و150 ألف دولار مقابل التخلي عنها، وفق موقع ذا درايف، وهي قيمة فوق طاقة رتاروسا الذي أكد أنه لا يزال يبحث عن فيراري F40 مهملة أو متضررة لإصلاحها.

وصنعت فيراري أولى سيارات F40  في عام 1987، وكان سعرها حوالي 400 ألف دولار، فيما تصل قيمتها اليوم إلى 1.6 مليون دولار.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"فيراري عدي صدام حسين".. الإنترنت حدد مكانها بالعراق ومالكها يطلب 1.15 مليون دولار

عربي ودولي

"أشد غضبا".. المتظاهرون العراقيون يتوعدون بالنزول للشارع وتيار سياسي يقاطع الكاظمي

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
محتجون على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء -أرشيف
محتجون على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء -أرشيف

في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي لجلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، توعد متظاهرون بالعودة للشارع في حال استمرار نهج المحاصصة وإهمال مطالب المحتجين.

التيار السياسي الذي يتزعمه إياد علاوي أعلن مقاطعته للحكومة الجديدة وقائمتها، مؤكدا أن عملية الاختيار شابها الضبابية.

ووفق بيان صحفي صادر وموقع باسم "شباب انتفاضة تشرين" فإن انتاج حكومة بمواصفات وشروط غير التي أعلن عنها المتظاهرون يعني النزول للشارع، والذي سيكون "أشد غضبا مما سبق".

وأضافوا في البيان مخاطبين الشعب العراقي: "نحن لن نسكت حتى نسقط عروش الفساد والفاسدين، وأنهم على يقين أنكم تعملون على إزالتهم قريبا".

وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون "معركة الخلاص من زمر الإرهاب والفساد والطائفية، داعين إلى بذل الجهود لتوحيد وإعلاء صوت واحد بدون أي تفرقة.

وأشار وا إلى ضرورة محاسبة من تسبب بتراكم البطالة، وتفشي الفساد، والإرهاب، والجوع، والحرمان، ونقص الخدمات، وفشل التعليم، وانتشار الأمراض، والمشاكل الاجتماعية وكثرة الايتام والأرامل وغيرها الكثير.

وختموا بيانهم الصحفي بأن استمرار "المماطلة" من "كتل التحاصص" هذا يعني أن القادم أسوأ لجميع القوى الفاسدة.

إلى ذلك أعلن الائتلاف الوطني بزعامة علاوي مقاطعته حكومة الكاظمي، مطالبين في بيان صحفي مراعاة المطالب التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية.

وأوضح الائتلاف أنه رغم تكثيف الحوارات بين الكاظمي والقوى السياسية المختلفة لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة، إذ لا تزال آلية اختيار الوزراء"مبهمة وغير معلومة"، ناهيك عن طتجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين إلى محاكم علنية خاصة".

وكان شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أعلن  السبت، أن الأخير سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بحسب مراسل قناة الحرة في العراق.

وقال حامد في تصريح للحرة: "وفق الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، سيدعو رئيس المجلس إلى جلسة طارئة استثنائية خلال هذا الأسبوع لهذا الغرض".

وأضاف حامد أن الحلبوسي وجه بحضور النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، ووضع تسهيلات لرحلات جوية لنقلهم إلى بغداد من مطارات البصرة وأربيل والسليمانية، وعند اكتمال الحضور سيدعو إلى عقد هذه الجلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء".

الحرة - واشنطن