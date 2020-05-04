عقب حفل عيد ميلاد حضره العشرات.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في بغداد

قال مدير عام دائرة صحة بغداد - الكرخ، الدكتور جاسب الحجامي، الأحد، إن عائلة أقامت حفل عيد ميلاد في العاصمة العراقية، حضره نحو تسعين شخصا، إضافة إلى مرضى مصابين بفيروس كورونا، ما أدى إلى انتقال العدوى لعشرات الحاضرين.

وأشرف الحجامي، الأحد، على إجراءات فحص المخالطين، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في منطقة الطوبجي ببغداد.

وأوضح الحجامي في مقطع مصور خلال إشرافه على إجراءات الفحص، أن إحدى العائلات أقامت حفل عيد ميلاد، حضره بين 70 و90 شخصا، بينهم مصابون، مؤكدا نقل العائلة بأكملها إلى الحجر الصحي في المستشفى.

ويوم الاثنين، أعلن الحجامي، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في الحرية شمالي العاصمة.

وأضاف الحجامي في بيان أنه "تم تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة الحرية"، داعياً أهالي المنطقة إلى "الالتزام من أجل الأطفال والآباء والأمهات وكبار السن".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 17 مصاباً من الفيروس في عموم البلاد.