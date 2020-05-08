العراق

"بـ 50 دولارا للتر".. عراقيون يشترون بول الإبل من إيران

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
كان رجل إيراني يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي قد ظهر مؤخرا في مقطع فيديو للترويج لهذا المنتج
كان رجل إيراني يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي قد ظهر مؤخرا في مقطع فيديو للترويج لهذا المنتج

كشف تجار إيرانيون عن قيام زائرين عرب بشراء منتجاتهم من بول الإبل بسبب اعتقادهم بأن لها فوائد صحية، وفقا لتقرير نشره  موقع "راديو فاردا" الإيراني المعارض، وذلك بعد دعوات إيرانية قدمت البول "كدواء" لمحاربة فيروس كورونا المستجد. 

وقال موزع إيراني يدعى "حامد" للموقع إنه يبيع بول الإبل للمسافرين العراقيين بسعر 50 دولارا للتر الواحد، مشيرا إلى أنه باع نحو 370 لترا خلال ثمانية أشهر.

وظهر عدد من رجال الدين مؤخرا أشادوا بهذا البول "كدواء" لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ويعتقد البعض أن لبول الإبل فوائد صحية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التنفس، ويستعين البعض باقتباسات دينية تشير إلى ذلك،

وكان رجل إيراني يدعى مهدي سبيلي ويزعم أنه متخصص في الطب الإسلامي، قد ظهر مؤخرا في مقطع فيديو للترويج لهذا المنتج، وقال إن "بول الجمل هو أفضل دواء لمشاكل الكلى والربو وأيضا فيروس كورونا"، ونصح بأن يؤخذ "طازجا ودافئا". 

ويقول التاجر الإيراني في تقرير "راديو فاردا" إن العرب هم المشترون الرئيسيون لبول الإبل الإيراني، ويشير إلى أن العرب الذين يغادرون إيران عبر الحدود الغربية من كرمانشاه، عادة ما يأخذون بول الإبل معهم في حاويات سعة خمسة لترات و10 لترات.

ويعتقد التاجر أن تصدير منتجات الجمال تجلب أرباحا بحوالي اثني مليون دولار سنويا.

ويوضح أنه تقدم بطلب للحصول على رخصة لتصدير بول الإبل لكن المسؤولين في وزارة الزراعة رفضوا وسخروا من طلبه.

في غضون ذلك ، قال رئيس جمعية الإبل الإيرانية سعيد زباي إن بول الإبل يستهاك محليا أيضا، لكنه يحتاج إلى "نهج علمي" ليصبح شائعا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"الماء الذكي".. لحماية الآثار العراقية

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العراق

"الماء الذكي".. لحماية الآثار العراقية

فرانس برس
08 مايو 2020
John Russell, an expert on Iraqi antiquities, looks at cuneiform tablets that are being returned to Iraq by Immigration and…
تعرضت الكثير من الآثار العراقية للسرقة

بدأ العراق العراق باعتماد تقنية جديدة لحماية "مئات الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن"، بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، عبر استخدام نهج يسمح بتتبع المسروقات المكتشفة إلى الموقع الذي سرقت منه، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس، الخميس.

وأضافت الوكالة أن قرابة 273 ألف قطعة أثرية في متحفين عراقيين غطيت بسائل شفاف يحتفظ ببصمات أصابع من يتعامل مع تلك القطع لكن بدون أن يتمكن أحد من رؤيتها دون الاستعانة بتقنية خاصة.

وسيسمح المشروع بتتبع الآثار وإثبات سرقتها وتحديد هوية المتعاملين بها، مما سيخلق "رادعا قويا للصوص المحتملين والمتاجرين بها"، بحسب الوكالة.

ويستخدم المشروع المبتكر الذي يقوده عالم الآثار الشهير البروفيسور روجر ماثيوز في جامعة ريدينغ، سائل الطب الشرعي "Smart Water" المُعد خصيصًا للتعامل مع الآثار، ويسمح المركب غير المرئي بالعين المجردة، بحفظ بصمات الأصابع التي يمكن رؤيتها  باستخدام "الضوء الأسود".

وأثبتت الاختبارات التي أجراها العلماء في جامعة ريدينغ أن سائل الطب الشرعي لا يسبب أي ضرر للحجر أو الفخار أو المعدن أو الزجاج ويمكن أن يتحمل الحرارة الشديدة والمذيبات الشزيدة والظروف البيئية القاسية لعقود.

وقال البروفيسور ماثيوز لوكالة فرانس برس إن "القطع الموجودة في مجموعات المتحف التي عملنا معها لا تقدر بثمن فيما يتعلق بالقيمة الثقافية الهائلة التي تقدمها للعراق، وستعطي هذه المبادرة لها بصمة كيميائية بشكل فعال، مما يسمح بتتبعها إذا وقعت في الأيدي الخاطئة".

ويضيف "تزود المادة أيضا وكالات إنفاذ القانون بالأدلة اللازمة لاعتقال ومحاكمة أولئك الذين يقومون بحيازة غير قانونية للقطع الأثرية ".

ويمتد تاريخ القطع الأثرية العراقية من العصر الحجري الحديث عندما تم إنشاء أولى القرى الزراعية في العالم، وإلى الفترات الإسلامية المتأخرة في البلاد.

وتعرض مخزون العراق الأثري إلى النهب في عام 2003، وخلال احتلال داعش للموصل بين عامي 2014 و2017.

فرانس برس