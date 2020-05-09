الرواتب والانتخابات.. حكومة الكاظمي تجتمع وتصدر أولى قراراتها

كانت الرحلة من إيطاليا واحدة من آخر رحلات الوصول في ذلك اليوم إلى مطار ستوكهولم.. خرج زوجان سويديان في الخمسينات من العمر وحملا زلاجتهم على سيارة الأجرة الخاصة بالمهاجر العراقي رزاق خلف.



كان ذلك أوائل شهر مارس وكانت المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد موجودة بالفعل، لكن الزوجين، اللذين كانا يسعلان طوال الرحلة التي استغرقت 45 دقيقة، أكدا لخلف أنهما بصحة جيدة ويعانيان فقط من تغير في الطقس.



لكن بعد أربعة أيام، أصيب خلف بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.



لا يزال خلف غير قادر على العودة إلى العمل، وهو جزء من الأدلة المتزايدة على أن أولئك الذين يعيشون في مجتمعات المهاجرين في دول الشمال يتضررون من الوباء أكثر من عامة السكان.



اتبعت السويد نهجا ناعما نسبيا لمحاربة الفيروس، وهو النهج الذي لفت الانتباه الدولي. تم حظر التجمعات الكبيرة ولكن المطاعم والمدارس للأطفال الصغار ظلت مفتوحة. حثت الحكومة على التباعد الاجتماعي، وقد امتثل السويديون إلى حد كبير.



دفعت البلاد ثمنا باهظا، مع 3175 حالة وفاة من كوفيد 19، وهذا ما يمثل أكثر من 31 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، مقارنة بحوالي 8 لكل مائة ألف في الدنمارك المجاورة، والتي فرضت حظرا صارما في وقت مبكر على ذلك والآن يتم رفعه ببطء.



داخل مجتمعات المهاجرين في السويد، ظهرت أدلة في وقت مبكر من تفشي المرض تشير إلى أن البعض، لا سيما أولئك من الصومال والعراق، أصيبوا أكثر من غيرهم.



الشهر الماضي، أكدت بيانات من وكالة الصحة العامة السويدية أن السويديين الصوماليين شكلوا ما يقرب من 5 في المائة من حالات كوفيد 19 في البلاد، ومع ذلك يمثلون أقل من واحد في المائة من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.



يعيش الكثيرون في هذه المجتمعات في منازل مزدحمة ومتعددة الأجيال وغير قادرين على العمل عن بعد.



قال خلف "لا أحد يهتم بسائقي سيارات الأجرة في السويد"، الذي أثبتت الفحوص الطبية أنه إيجابي للفيروس ودخل إلى المستشفى عندما تدهورت حالته.

على الرغم من صعوبات التنفس، يقول الرجل البالغ من العمر 49 عاما إنه أعيد إلى المنزل بعد ست ساعات وأبلغ أن جسده قوي بما يكفي "لمحاربة" الفيروس.



في فنلندا، حذرت سلطات هلسنكي من وجود حالات متزايدة بين المهاجرين الصوماليين في العاصمة، حوالي 200 حالة، أو 14 بالمائة، من جميع الإصابات المؤكدة.

في النرويج، حيث يشكل المهاجرون ما يقرب من 15 بالمائة من إجمالي عدد السكان، تصل الحالات بينهم إلى نحو 25 بالمائة من حالات كورونا المؤكدة.



قالت نائبة رئيس الوزراء السويدية إيزابيلا لوفين في مقابلة مع الأسوشيتد برس "أعتقد أن جائحة مثل هذه، أو أي أزمة ستضرب أكثر الناس ضعفا في المجتمع أكثر من أي مكان في العالم، ونحن نرى هذا في العديد من البلدان".



وأشارت إلى أن الفيروس ينتشر بشكل أسرع في بعض ضواحي ستوكهولم المزدحمة، وقالت لوفين إن المدينة توفر إقامة قصيرة المدى لبعض الأشخاص الذين يكون أقاربهم عرضة للخطر.



اعترفت السويد والنرويج وفنلندا بالفشل المبكر في التواصل مع المجتمع بلغات الأقليات وتسعى إلى إصلاح ذلك.

في بلدة جارفالا، خارج ستوكهولم، كان طلاب المدارس الثانوية يوزعون منشورات باللغات الصومالية والفارسية والفرنسية ولغات أخرى، وحثوا الناس على غسل أيديهم والبقاء في المنزل إذا مرضوا.



مع نهج السويد المرن نسبيا لمكافحة الفيروس الذي يعتمد بشكل رئيسي على التباعد الاجتماعي الطوعي، هناك مخاوف من أن الرسالة لم تصل إلى الجميع في أحياء المهاجرين.



قالت وردة عبد الله، وهي سويدية صومالية تبلغ من العمر 17 عاما: "من المهم أن يحصل كل من يعيش هنا ولديه لغة أم مختلفة على المعلومات الصحيحة".



قال مسؤول عالم الأوبئة في السويد أندرس فالنستين إن المسؤولين عملوا بجد أكبر على التواصل مع مثل هذه الجماعات "للتأكد من أن لديهم المعرفة لحماية أنفسهم وتجنب نشر المرض للآخرين".



لكن المعلم والناشط الاجتماعي رشيد موسى يقول إن المشكلة أعمق بكثير.



قال موسى: "أتمنى لو كان الأمر بهذه السهولة - أنك بحاجة فقط لترجمة بعض الأوراق.. نحن بحاجة إلى النظر إلى القضية الأساسية، وهي الطبقية..العنصرية.. الوضع الاجتماعي والدخل".



وقال موسى "الأغنياء لديهم الفرصة لوضع أنفسهم في الحجر الصحي، يمكنهم الذهاب إلى منازلهم الصيفية".



تعد توصية حكومية الرئيسية للأفراد للعمل من المنزل إذا أمكن، أصعب في المناطق المهمشة حيث يعمل العديد منهم في قطاع الخدمات.



تساءل موسى "كيف يمكن لسائق الحافلة أو سائق التاكسي العمل من المنزل؟".



يمكن العثور على دليل على هذا التفاوت في البيانات المجهولة التي تم تجميعها بواسطة مشغل الهاتف المحمول (تيليا)، والتي أعطت هيئة الصحة السويدية معلومات حول تنقل السكان.

من خلال مقارنة عدد الأشخاص في منطقة في الصباح الباكر مع أولئك الذين سافروا إلى منطقة أخرى لمدة ساعة على الأقل في وقت لاحق من اليوم، تقدر (تيليا) عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل وعدد الأشخاص الذين يقيمون في المنزل.



قال رئيس مسؤول البيانات الخاصة بشركة تيليا كريستوفر أغرين "إننا نرى بالفعل بعض المجالات التي ربما تكون أكثر ثراء مع عدد أكبر من الأشخاص الذين يعملون من منازلهم".

تظهر البيانات فرقا بنسبة 12 نقطة مئوية بين داندريد، إحدى ضواحي ستوكهولم الأكثر ثراء، وبوتكريكا، واحدة من أعلى نسب المهاجرين من الجيل الأول والثاني.



قال عقيل الزهيري، الذي يساعد في إدارة مسجد في ضواحي ستوكهولم: "أصيب العديد من أعضائنا بفيروس كورونا". "لكنك تفعل أفضل ما تستطيع."



خلال شهر رمضان، ألغى المسجد جميع المناسبات العامة. وذكّر الزهيري الجماعة بالمشاركة في التباعد الاجتماعي، وحثهم على البقاء في المنزل للإفطار، وتجنب مشاركة الطعام مع الأصدقاء.