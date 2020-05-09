العراق

الكاظمي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن إدارته ستعتمد الشفافية وأنها لن تكون حكومة "غرف مظلمة".

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه الكاظمي ضمن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيه عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الاحتجاجات العراقية، ومحاسبة المتورطين في أحداث القتل، وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين.

كما أعلن الكاظمي تشكيل خلية أزمة مكونة من مختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، لإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي لمراجعة اتفاق استراتيجي بين البلدين "يحمي وحدة وسيادة العراق" على حد تعبيره.

وشدد الكاظمي على أن الحكومة ستتعهد بالشفافية ولن تكون "حكومة غرف مظلمة"، مناشدا وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يدلي بتصريح عن مقررات الجلسة الأولى للحكومة •••••••••• أعلن رئيس مجلس الوزراء...

Posted by ‎المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‎ on Saturday, May 9, 2020

وفيما يخص الانتخابات، قال رئيس الوزراء العراقي إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء "انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وأصدر الكاظمي قراره بإعادة الفريق أول عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث عينه رئيسا له.

وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد أبعد الساعدي عن منصبه في جهاز مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، حيث نقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.

الحرة - واشنطن

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العراق

الكاظمي يوجه رسالتين للسفيرين الأميركي والإيراني

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
انعكس التوتر بين واشنطن وطهران على الأوضاع الأمنية في العراق منذ انسحاب الولايات المتحد من الاتفاق النووي في 2018
انعكس التوتر بين واشنطن وطهران على الأوضاع الأمنية في العراق منذ انسحاب الولايات المتحد من الاتفاق النووي في 2018 | Source: iraqi government

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إن بلاده لن تكون ساحة لتصفيات الحسابات أو منطلقا للاعتداء على أية دولة.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي للسفيرين الأميركي ماثيو تولر والإيراني إيرج مسجدي كل حدة في بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيانين منفصلين إن الكاظمي أكد خلال استقباله تولر "العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مشيرا إلى أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".

بالمقابل قال الكاظمي للسفير الإيراني "إن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا ملحوظا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.

وانعكس هذا التوتر على الأوضاع في العراق، حيث صعدت الميليشيات من هجماتها ضد المصالح الأميركية في عام 2019، وزادت تلك الهجمات بعد مقتل سليماني في يناير الماضي، وما تبعه من قرار للبرلمان العراقي لصالح إخراج القوات الأجنبية.


 

الحرة - واشنطن