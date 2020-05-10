تظاهرات العراق.. سؤال التوقيت وخيارات الكاظمي الصعبة في إدارة الأزمة

بإحراق مقرات لحزب الدعوة ومنظمة بدر، ومنزل نائب في البرلمان العراقي عن ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة واسط، بدأت موجة جديدة من التظاهرات في العراق بالتزامن مع اليوم الأول من عمل حكومة مصطفى الكاظمي.

فجر الأحد، تدفق المئات من المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير في العاصمة بغداد، حاول بعضهم عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء لكن القوات الأمنية أوقفتهم باستخدام المياه والقنابل الصوتية، ولم تسجل إصابات بين صفوف المتظاهرين.

متظاهرون قرب الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء

وسريعا التحقت ساحات البصرة والناصرية وبابل بالتصعيد، وشهدت توافد مزيد من المتظاهرين عليها، بعد أسابيع من "البرود" النسبي، فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

🟡 ساحة إحتجاج بابل الآن pic.twitter.com/F20oGe7YMq — الخوة النظيفة (@Brothersirq) May 9, 2020

🟡 من ساحة إعتصام البصرة الآن pic.twitter.com/nFsHN02GIY — الخوة النظيفة (@Brothersirq) May 10, 2020

التصعيد قوبل بجدل بين أوساط الناشطين العراقيين، بعضهم اعتبر أن التوقيت غير مبرر خاصة وأن حكومة الكاظمي بدأت عملها بقرارات اعتبرت مراعية لمطالب المتظاهرين مثل تشكيل لجنة تقص للحقائق، ولجنة لتعويض أهالي الضحايا، وتعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي على رأس جهاز مكافحة الإرهاب.

شخصية الساعدي تحظى بكثير من الاحترام بين المتظاهرين الذين رفعوا صوره أكثر من مرة، كما يعد الكثيرون إقالته من منصبه بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أحد أسباب اندلاع التظاهرات.

هذه القرارات اعتبرت بادرة جيدة من حكومة الكاظمي، ورسالة إلى المتظاهرين الذي تسببوا بإسقاط سلفه، ولهذا قال البعض، مثل الصحفي والكاتب العراقي علي وجيه، إن هذه التظاهرات قد تكون مدفوعة من قبل الأحزاب السياسية التي رفضت تولي الكاظمي للمنصب.

لم تُذكر كلمة "تصعيد" في بيانات كل ساحات التظاهر إلا وذُكرت معها كلمة "سلمي". التصعيد الجاري الآن فيه رائحة سياسية، لأطراف أوضح من الشمس، تحديداً من غير المشتركين في حكومة الكاظمي. وإلا أين المنطق بالخروج على حكومة عمرها 72 ساعة، ومن أوائل ما فعله رئيسها هو إطلاق سراح المتظاهرين؟ — علي وجيه (@wajeeh_ali) May 9, 2020

ويقف مع هذا الرأي عدد من المتظاهرين والناشطين العراقيين، الذين يقولون إن الوقت الحالي، بالنظر لحداثة عهد الحكومة وتحديات فيروس كورونا، هو وقت إعطاء مهلة للكاظمي لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وسم #ايقاف_التصعيد_واعطاء_مهله صعد ليكون ثالث أعلى وسم متداول في العراق خلال اليومين الأخيرين، ومن خلاله، عبر الكثير من الناشطين عن وقوفهم مع منح الكاظمي فرصة، وأيضا عن شكوكهم بمن يقف وراء التصعيد.

افهمو اللعبة واحقنو الدماء بهذا الوقت مو بصالحنة التصعيد#ايقاف_التصعيد_واعطاء_مهلة pic.twitter.com/pMPoyS2eTQ — حـيڊڕ آلڴڼآڼي _ H.Alknani (@haidaralkatalwn) May 10, 2020

اشوف من الأفضل التروي وإعطاء فرصة للحكومة الجديدة وخصوصا في ظل الأعمال الإرهابية وكورونا انا مع الثورة قلبا وقالبا ولكن ثورة الوعي القائد وعدم الانجرار خلف العاطفة#ايقاف_التصعيد_واعطاء_مهلة — مسعف التحرير🌙علاوي (@D900al) May 9, 2020

لكن الصحفي العراقي أحمد السهيل يقول لموقع "الحرة" إن هذا التصعيد أعلن أساسا قبل تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومة الكاظمي، مضيفا أن "حالة اليأس من التغيير بدأت تتضخم لدى بعض الناشطين من إمكانية إن يوفر الوسط السياسي بشكله الحالي تغييرا في الإداء الحكومي وتنفيذ مطالب الانتفاضة ابتداء بمحاسبة المتهمين بقتل المحتجين وصولا إلى إقامة انتخابات مبكرة نزيهة".

مع هذا، يبدو أن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الاحتجاجات نفسها بعد تمرير حكومة الكاظمي، بحسب السهيل الذي قال إن هناك فريقين من المتظاهرين يدعم أحدهما "وجهة النظر التي تقول بإعطاء مهلة للكاظمي وانتظار ما إذا كان سينفذ تلك المطالب، وفريق آخر يرى أن الحكومة تم تشكيلها من خلال ذات الادوات السياسية المرفوضة وهذا يعطي انطباعا لتلك الفئة بأن هذه الحكومة لن تكون سوى اداة ترميم للنظام وليس للناس".

ومع أن التصعيد الأخير كان محدودا نسبيا من ناحية العدد، إلا أن انضمام محافظات جديدة إليه قد يوحي بأن الفريق المؤيد للتصعيد بدأ يقنع أعدادا أكثر من الناس.

🟡 تصاعد وتيرة الإحتجاجات الشعبية في الديوانية pic.twitter.com/Lv4wA83hEF — الخوة النظيفة (@Brothersirq) May 10, 2020

يقول السهيل "أفترض أن الجمهور كان ينتظر إن يقوم الكاظمي بجملة إجراءات سريعة في إطار محاسبة المتورطين بدماء الشهداء وعدم تقديم ذلك بسرعة أعطى انطباعا للجمهور بأن تعاطي الكاظمي مع تلك القضايا سيكون شكليا وهذا ايضا سيساهم من جديد باحتمالية الشروع بموجة احتجاج جديدة".

وقالت مصادر من داخل ساحة التحرير في بغداد لموقع "الحرة" إن أغلب الناشطين يتفقون مع الرأي بإعطاء الكاظمي فرصة، وأن أغلبية من تبقى في ساحة التحرير إلى جانب عشرات من المتظاهرين الأصليين هم "تيارات سياسية" و "عناصر تعمل متخفية في قوات الأمن العراقي".

وأضافت المصادر أن التصعيد الأخير يبدو غريبا خاصة وأن ساحات التظاهر في الناصرية وبغداد لم تثقف من أجله بكثافة مثل المعتاد، بل أن الناصرية لم تشترك بكثافة في التصعيد إلا بعد اغتيال الناشط أزهر الشمري السبت، قرب منزله في الناصرية بشكل أدى إلى تأجج العواطف المؤيدة للتصعيد.

الناصرية تعلن إستشهاد المتظاهر "أزهر الشمري" بعد تعرضه لعملية أغتيال قرب منزله أمس. pic.twitter.com/BMEnneejVF — الخوة النظيفة (@Brothersirq) May 10, 2020

ويواجه الكاظمي خيارا صعبا، خاصة وإن استقالة سلفه، ومناقشة مطالب المتظاهرين في البرلمان وتعهده بتنفيذها سيجعل من الصعب عليه تجاهل أي تصعيد، أو المخاطرة بجعله ينزلق إلى العنف مما يفتح الباب للمقارنة بينه وبين عبد المهدي الذي يطالب المتظاهرون الآن بمحاكمته.

وبحسب مطلعين تحدثوا لموقع "الحرة" فإن "الكتل التي رفضت الكاظمي قد تستخدم جمهورها لإحراجه والنزول في تظاهرات وتقمص شكل المتظاهرين الأصليين الذين أسقطوا حكومة عبد المهدي".