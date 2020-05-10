العراق

تظاهرات العراق.. سؤال التوقيت وخيارات الكاظمي الصعبة في إدارة الأزمة

الحرة / خاص - واشنطن
10 مايو 2020
A woman shouts slogans as she takes part with Iraqi protesters in an an anti-government demonstration on Al-Jumhuriyah bridge…
متظاهرون في ساحة التحرير في بغداد في تصعيد للتظاهرات

بإحراق مقرات لحزب الدعوة ومنظمة بدر، ومنزل نائب في البرلمان العراقي عن ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة واسط، بدأت موجة جديدة من التظاهرات في العراق بالتزامن مع اليوم الأول من عمل حكومة مصطفى الكاظمي.

فجر الأحد، تدفق المئات من المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير في العاصمة بغداد، حاول بعضهم عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء لكن القوات الأمنية أوقفتهم باستخدام المياه والقنابل الصوتية، ولم تسجل إصابات بين صفوف المتظاهرين.

Iraqi protesters run for cover as they clash with security forces on Al-Jumhuriyah bridge in the capital Baghdad, during an…
متظاهرون قرب الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء

وسريعا التحقت ساحات البصرة والناصرية وبابل بالتصعيد، وشهدت توافد مزيد من المتظاهرين عليها، بعد أسابيع من "البرود" النسبي، فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

التصعيد قوبل بجدل بين أوساط الناشطين العراقيين، بعضهم اعتبر أن التوقيت غير مبرر خاصة وأن حكومة الكاظمي بدأت عملها بقرارات اعتبرت مراعية لمطالب المتظاهرين مثل تشكيل لجنة تقص للحقائق، ولجنة لتعويض أهالي الضحايا، وتعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي على رأس جهاز مكافحة الإرهاب.

شخصية الساعدي تحظى بكثير من الاحترام بين المتظاهرين الذين رفعوا صوره أكثر من مرة، كما يعد الكثيرون إقالته من منصبه بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أحد أسباب اندلاع التظاهرات.

هذه القرارات اعتبرت بادرة جيدة من حكومة الكاظمي، ورسالة إلى المتظاهرين الذي تسببوا بإسقاط سلفه، ولهذا قال البعض، مثل الصحفي والكاتب العراقي علي وجيه، إن هذه التظاهرات قد تكون مدفوعة من قبل الأحزاب السياسية التي رفضت تولي الكاظمي للمنصب.

ويقف مع هذا الرأي عدد من المتظاهرين والناشطين العراقيين، الذين يقولون إن الوقت الحالي، بالنظر لحداثة عهد الحكومة وتحديات فيروس كورونا، هو وقت إعطاء مهلة للكاظمي لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وسم #ايقاف_التصعيد_واعطاء_مهله صعد ليكون ثالث أعلى وسم متداول في العراق خلال اليومين الأخيرين، ومن خلاله، عبر الكثير من الناشطين عن وقوفهم مع منح الكاظمي فرصة، وأيضا عن شكوكهم بمن يقف وراء التصعيد.

لكن الصحفي العراقي أحمد السهيل يقول لموقع "الحرة" إن هذا التصعيد أعلن أساسا قبل تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومة الكاظمي، مضيفا أن "حالة اليأس من التغيير بدأت تتضخم لدى بعض الناشطين من إمكانية إن يوفر الوسط السياسي بشكله الحالي تغييرا في الإداء الحكومي وتنفيذ مطالب الانتفاضة ابتداء بمحاسبة المتهمين بقتل المحتجين وصولا إلى إقامة انتخابات مبكرة نزيهة".

مع هذا، يبدو أن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الاحتجاجات نفسها بعد تمرير حكومة الكاظمي، بحسب السهيل الذي قال إن هناك فريقين من المتظاهرين يدعم أحدهما "وجهة النظر التي تقول بإعطاء مهلة للكاظمي وانتظار ما إذا كان سينفذ تلك المطالب، وفريق آخر يرى أن الحكومة تم تشكيلها من خلال ذات الادوات السياسية المرفوضة وهذا يعطي انطباعا لتلك الفئة بأن هذه الحكومة لن تكون سوى اداة ترميم للنظام وليس للناس".

ومع أن التصعيد الأخير كان محدودا نسبيا من ناحية العدد، إلا أن انضمام محافظات جديدة إليه قد يوحي بأن الفريق المؤيد للتصعيد بدأ يقنع أعدادا أكثر من الناس.

يقول السهيل "أفترض أن الجمهور كان ينتظر إن يقوم الكاظمي بجملة إجراءات سريعة في إطار محاسبة المتورطين بدماء الشهداء وعدم تقديم ذلك بسرعة أعطى انطباعا للجمهور بأن تعاطي الكاظمي مع تلك القضايا سيكون شكليا وهذا ايضا سيساهم من جديد باحتمالية الشروع بموجة احتجاج جديدة".

وقالت مصادر من داخل ساحة التحرير في بغداد لموقع "الحرة" إن أغلب الناشطين يتفقون مع الرأي بإعطاء الكاظمي فرصة، وأن أغلبية من تبقى في ساحة التحرير إلى جانب عشرات من المتظاهرين الأصليين هم "تيارات سياسية" و "عناصر تعمل متخفية في قوات الأمن العراقي".

وأضافت المصادر أن التصعيد الأخير يبدو غريبا خاصة وأن ساحات التظاهر في الناصرية وبغداد لم تثقف من أجله بكثافة مثل المعتاد، بل أن الناصرية لم تشترك بكثافة في التصعيد إلا بعد اغتيال الناشط أزهر الشمري السبت، قرب منزله في الناصرية بشكل أدى إلى تأجج العواطف المؤيدة للتصعيد.

ويواجه الكاظمي خيارا صعبا، خاصة وإن استقالة سلفه، ومناقشة مطالب المتظاهرين في البرلمان وتعهده بتنفيذها سيجعل من الصعب عليه تجاهل أي تصعيد، أو المخاطرة بجعله ينزلق إلى العنف مما يفتح الباب للمقارنة بينه وبين عبد المهدي الذي يطالب المتظاهرون الآن بمحاكمته.

وبحسب مطلعين تحدثوا لموقع "الحرة" فإن "الكتل التي رفضت الكاظمي قد تستخدم جمهورها لإحراجه والنزول في تظاهرات وتقمص شكل المتظاهرين الأصليين الذين أسقطوا حكومة عبد المهدي".

الحرة / خاص - واشنطن

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تظاهرات العراق.. سؤال التوقيت وخيارات الكاظمي الصعبة في إدارة الأزمة

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العراق

هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي الجديد والمنطقة الإفلات من ظل سليماني؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شغل سابقا منصب رئيس المخابرات واتهمته ميليشات عراقية بالتورط في مقتل سليماني والمهندس
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شغل سابقا منصب رئيس المخابرات واتهمته ميليشات عراقية بالتورط في مقتل سليماني والمهندس

بعد ستة أسابيع على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بصاروخ أميركي قرب مطار بغداد، كان مرشح رئاسة الوزراء في العراق يستعد لمقابلة ستضمن له المنصب.

صعود مصطفى الكاظمي من رئاسة جهاز المخابرات إلى رئاسة الحكومة لم يكن تقليديا، على غرار الرحلة التي قام بها من بغداد إلى بيروت حيث كان سيقرر مصيره، وفق مقال تحليلي لموقع الغارديان

في العاصمة اللبنانية، كان في انتظاره الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي يجد نفسه الآن مقحما في طليعة المصالح الإيرانية في المنطقة وله صوت حول من سيمثلها على أفضل وجه.

وضمن الكاظمي الأسبوع الماضي حكومة جديدة بفضل الدعم الجزئي لنصر الله، لكن خلال المفاوضات والتنازلات التي انتهت بالموافقة على تشكيلته الحكومية، كانت الفجوة العملاقة التي تركها موت سليماني واضحة، وفق المقال.

ونقل الموقع عن مصدر قريب من المسؤولين العراقيين ومسؤولي حزب الله، أن "الإيرانيين والعراقيين هائمون"، مضيفا أن "الفراغ ضخم كما كان عليه الأمر عندما دفن سليماني".

وهز مقتل سليماني خطط طهران الإقليمية، وتعثرت تقريبا جميع مشاريعها التي كانت تحت مسؤوليته. 

ويصارع خلفه إسماعيل قاآني من أجل تأكيد سلطته، وفق مسؤولين لبنانيين وعراقيين. وقال مسؤول عراقي على صلة بمؤسسات الأمن في البلاد، وفق المقال إن قاآني "لا يتكلم اللغة، ليس لديه تاريخ في المنطقة، ولكي أكون منصفا معه، تم منحه تفويضا لا يستطيع تنفيذه".

ومن دون ثقل سليماني، أثبتت شبكات الميليشيات المدعومة من طهران، التي تم تأسيسها خلال الأعوام الـ17 الماضية، صعوبة إدارتها، وفق المقال. 

وعندما اقترب الكاظمي من المنصب الرفيع، مدعوما كذلك من الولايات المتحدة والسعودية، وقفت ضده كتائب حزب الله، وهي إحدى أقوى الميليشيات في العراق، واتهمته بتسهيل العملية الأميركية التي قتلت سليماني وقائدها أبو مهدي المهندس.

وكان الكاظمي قد عقد لقاء مع قيادة كتائب حزب الله برعاية الرئيس العراقي، حيث أكد أنه لم يلعب أي دور في مقتل سليماني والمهندس، لكنه ترك باب احتمال تواصل أحد مسؤولي جهاز المخابرات مع أميركيين مفتوحا.  

الاتفاق غير الرسمي بين الطرفين كان أنهم "لن يقفوا أمام توليه المنصب، لكنهم سيواصلون الحديث ضده"، وفق ما نقله المقال عن مسؤول مطلع على النقاش.

وقال مسؤول مرتبط بالرئاسة العراقية إن "هناك خلافات بين أحزاب شيعية لا تتفق على أمور كثيرة. أما الإيرانيون، طبعا شكل فقدان المهندس وقاسم ضربة قوية، إنهم يعيدون ترتيب هياكلهم الآن. لكن هل فقدوا السيطرة؟ لا على الإطلاق. والدليل هو تدخلهم في تشكيل" الحكومة.

الحرة / ترجمات - واشنطن