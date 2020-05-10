العراق

عن عمر يناهز 100 عاماً.. وفاة آخر أميرات العائلة المالكة العراقية

الحرة / وكالات - دبي
10 مايو 2020
وفاة آخر أميرات العراق
وفاة آخر أميرات العراق

توفيت الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، آخر أميرات العائلة المالكة في العراق، مساء السبت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 100 عاماً.

ولدت الأميرة بديعة عام 1920 في دمشق، وقضت طفولتها في مكة المكرمة، قبل أن تنتقل إلى بغداد، بعد تأسيس المملكة الهاشمية في العراق عام 1921 على يد الملك فيصل الأول، وهي آخر أميرات العائلة المالكة والناجية من مجزرة قصر الرحاب، حيث تم القضاء على الحكم الملكي وبداية الحكم الجمهوري في العراق عام 1958.

 

والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أنها شقيقة الأمير عبد الإله الذي عمل وصياً على الملك فيصل الثاني بين عامي 1939 -1953، قبل قتلهما على يد نوري السعيد بعد انقلاب عام 1958.

وقد نجت الأميرة بديعة من الانقلاب لأنها غابت عن قصر الرحاب عند قتل شقيقها، ولجأت إلى السفارة السعودية في بغداد وهربت من العراق إلى القاهرة، قضت بعض الوقت في مصر ثم انتقلت إلى سويسرا ثم إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن الأميرة بديعة واحدة من أبرز معارضي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما سعى نجلها إلى إعادة تأسيس الملكية في العراق، لكن جهوده لم تلقى دعماً واسع النطاق.
 

وعلى الإثر  أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً نعى فيه "صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين"، بحسب نص التعزية.

 

الحرة / وكالات - دبي

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وفاة آخر أميرات العراق
العراق

عن عمر يناهز 100 عاماً.. وفاة آخر أميرات العائلة المالكة في العراق

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العراق

بالفيديو.. متظاهرون عراقيون يحرقون مقرا لمنظمة بدر ومنزل نائب

الحرة / خاص - واشنطن
10 مايو 2020
حرق متظاهرون مقر منظمة بدر ومنزل نائب في محافظة واسط
حرق متظاهرون مقر منظمة بدر ومنزل نائب في محافظة واسط

أكدت مصادر أمنية للحرة في محافظة واسط العراقية أن محتجين غاضبين قاموا، ليل السبت، باحراق مقرات تابعة لمنظمة بدر ومقر آخر لحزب الدعوة إضافة إلى حرق منزل نائب تابع لكتلة عصائب أهل الحق "صادقون".

وأظهرت تغريدات أخرى تجمعات المتظاهرين في المحافظة. 

ولم تتمكن الحرة من التأكد من صحة المقاطع المتداولة. 

كما قال ناشطون إن "عشرات، وربما مئات من المحتجين" بدأوا بالتدفق فجر يوم الأحد على ساحة التحرير وسط بغداد وذلك للمشاركة في المظاهرات الحاشدة المزمع أن تنطلق صباح العاشر من مايو الجاري، وهم يحملون دروعا واقية لصد أي محاولة اعتداء عليهم من قبل الميلشيات أو قوات مكافحة الشغب.

وأكدت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق على انطلاق مسيرات حاشدة ومظاهرات احتجاجية ضد الحكومة الأحد في بغداد وبابل وواسط والناصرية والبصرة وكربلاء.

وقال منسقون في الحراكات، إنهم سيرفعون شعارات ضد الحكومة وتطالب بإسقاط النظام الفاسد القائم على المحاصصة والطائفية ومحاكمة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإقامة انتخابات مبكرة.
 
يذكر أن تنسيقيات الحراك الشعبي العام بالعراق أطلقت دعوات سابقة للتحشيد إلى مظاهرات سمتها بـ "المليونية" تنطلق في ساحات التحرير والجمهورية والطيران وسط بغداد يكون هدفها اللاحق الدخول إلى المنطقة الخضراء المحصنة بهدف "إسقاط الحكومة".

وأتى الإعلان عن الاحتجاجات تزامنا مع خطاب ألقاه رئيس الحكومة مططفى الكاظمي، السبت، أعلن فيه الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية، وفتح تحقيق بشأن مقتل المتظاهرين. 

ويشهد العراق انتفاضة شعبية عارمة منذ أكتوبر 2019، احتجاجا على النفوذ الإيراني في الشأن العراقي، وعلى الفساد الذي استشرى في جميع مناحي الحياة.

وقد واجهت الحكومة العراقية بمساندة من مليشيات الحشد الشعبي هذه التظاهرات بعنف مفرط أدى إلى مقتل المئات، فضلا عن إصابة الآلاف.

الحرة / خاص - واشنطن