العراق

"عودة الثورة".. متظاهرو العراق بين مطالب إسقاط الحكومة وإعطائها فرصة

الحرة - دبي
10 مايو 2020
توافد المتظاهرون على الميادين في العراق تحضيراً لتظاهرات 10 أيار
توافد المتظاهرون على الميادين في العراق تحضيراً لتظاهرات 10 أيار

تداول ناشطون في عدد من المحافظات العراقية فيديوهات لحشود من المتظاهرين في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد وذلك بعد أيام من التحضير لمظاهرات 10 مايو. 

 وأظهرت مقاطع الفيديو حشوداً من المتظاهرين وهم ينتشرون في ميادين رئيسية بمحافظات عدة على رأسها واسط، بابل، البصرة، وكربلاء، وهتف المتظاهرون لـ"عودة الثورة". 

 وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن عمليات حرق نفذها مجهولون ضد مقار حزبية، فيما عزت مصادر محلية في محافظة واسط تلك الحوادث إلى صراع قديم في مجلس المحافظة بالتزامن مع عودة التظاهرات. 

كما أصدر المتظاهرون في محافظة واسط بياناً أعلنوا فيه رفضهم للنظام السياسي في البلاد، وسقوط الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنعوا النواب من دخولها.

 كما انضمت ساحة التحرير إلى التظاهرات ونشر بعض الناشطين مقاطع مصورة تظهر موجة التصعيد.

 من جهة أخرى، نشر اتحاد طلبة محافظة كربلاء بياناً أعربوا فيه عن رغبتهم في تمديد المهلة للحكومة حتى أواخر يوليو، وطالبوا أقرانهم في اتحاد واسط بتمديد المهلة، بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، ما دفع اتحاد كربلاء إلى تأجيل فعالياتهم التصعيدية.
 

الحرة - دبي

اقرأ أيضا

ملصق مسلسل "النهاية"
من زاوية أخرى

ماذا لو دمرت إسرائيل؟
توافد المتظاهرون على الميادين في العراق تحضيراً لتظاهرات 10 أيار
العراق

"عودة الثورة".. متظاهرو العراق بين مطالب إسقاط الحكومة وإعطائها فرصة

مقتل سيدة باكستانية برصاص هندي في كشمير
عربي ودولي

التوتر يتصاعد بين الجارتين النوويتين.. مقتل سيدة باكستانية برصاص هندي في كشمير

أثبت أدلة جديدة أن الصين كانت تعلم بظهور كورونا منذ شهر سبتمبر وخططت للتعامل معه
عربي ودولي

صحيفة تتحدث عن 3 أدلة جديدة.. الصين علمت بشأن كورونا في سبتمبر الماضي

سيكون رفع القيود تدريجياً ومتفاوتاً بحسب المناطق
آخر الأخبار

 اليوم الأخير من العزل في بعض دول أوروبا

A Russian military police vehicle and an armoured truck drive past a US military MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) vehicle…
من زاوية أخرى

هل يعظّم تحدي "كورونا" فرص الحل السياسي في سوريا؟
ربيعي: طهران مستعدة لمناقشة هذه القضية لكن واشطن لم تعلن موقفها بعد
عربي ودولي

 إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة

العراق

عن عمر يناهز 100 عاماً.. وفاة آخر أميرات العائلة المالكة العراقية

الحرة / وكالات - دبي
10 مايو 2020
وفاة آخر أميرات العراق
وفاة آخر أميرات العراق

توفيت الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، آخر أميرات العائلة المالكة في العراق، مساء السبت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 100 عاماً.

ولدت الأميرة بديعة عام 1920 في دمشق، وقضت طفولتها في مكة المكرمة، قبل أن تنتقل إلى بغداد، بعد تأسيس المملكة الهاشمية في العراق عام 1921 على يد الملك فيصل الأول، وهي آخر أميرات العائلة المالكة والناجية من مجزرة قصر الرحاب، حيث تم القضاء على الحكم الملكي وبداية الحكم الجمهوري في العراق عام 1958.

 

والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أنها شقيقة الأمير عبد الإله الذي عمل وصياً على الملك فيصل الثاني بين عامي 1939 -1953، قبل قتلهما على يد نوري السعيد بعد انقلاب عام 1958.

وقد نجت الأميرة بديعة من الانقلاب لأنها غابت عن قصر الرحاب عند قتل شقيقها، ولجأت إلى السفارة السعودية في بغداد وهربت من العراق إلى القاهرة، قضت بعض الوقت في مصر ثم انتقلت إلى سويسرا ثم إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن الأميرة بديعة واحدة من أبرز معارضي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما سعى نجلها إلى إعادة تأسيس الملكية في العراق، لكن جهوده لم تلقى دعماً واسع النطاق.
 

وعلى الإثر  أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً نعى فيه "صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين"، بحسب نص التعزية.

 

الحرة / وكالات - دبي