"عودة الثورة".. متظاهرو العراق بين مطالب إسقاط الحكومة وإعطائها فرصة

تداول ناشطون في عدد من المحافظات العراقية فيديوهات لحشود من المتظاهرين في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد وذلك بعد أيام من التحضير لمظاهرات 10 مايو.

وأظهرت مقاطع الفيديو حشوداً من المتظاهرين وهم ينتشرون في ميادين رئيسية بمحافظات عدة على رأسها واسط، بابل، البصرة، وكربلاء، وهتف المتظاهرون لـ"عودة الثورة".

وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن عمليات حرق نفذها مجهولون ضد مقار حزبية، فيما عزت مصادر محلية في محافظة واسط تلك الحوادث إلى صراع قديم في مجلس المحافظة بالتزامن مع عودة التظاهرات.

الان في واسط حرق مقرات الاحزاب pic.twitter.com/Ipa29kwR7T — سهير الجميلي (@wTrHrDvzjZg2vy5) May 9, 2020

كما أصدر المتظاهرون في محافظة واسط بياناً أعلنوا فيه رفضهم للنظام السياسي في البلاد، وسقوط الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنعوا النواب من دخولها.

#الثورة_ماانتهت_الثورة_هسة_بدت

"واسط قبل قليل .



ثوار واسط الان في بيان لهم يعلنون اسقاط الحكومة المحلية للمحافظة بيد الاحرار اذ تم السيطرة على اول محافظة

واسقاطها بالكامل .#الثورة_ماانتهت_الثورة_هسة_بدت #الشعب_يريد_إسقاط_النظام @tishrin_I0 pic.twitter.com/1hZF0UXKYF — عراقي_وعراقي_وعراقي (@ALSAEDDI) May 10, 2020

كما انضمت ساحة التحرير إلى التظاهرات ونشر بعض الناشطين مقاطع مصورة تظهر موجة التصعيد.

الثوار في ساحة التحرير ١٠ آيار pic.twitter.com/w3q9Hwn2G0 — جبهة روابط ثوار العراق (@Gc4aYyi9BkhitfY) May 10, 2020

من جهة أخرى، نشر اتحاد طلبة محافظة كربلاء بياناً أعربوا فيه عن رغبتهم في تمديد المهلة للحكومة حتى أواخر يوليو، وطالبوا أقرانهم في اتحاد واسط بتمديد المهلة، بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، ما دفع اتحاد كربلاء إلى تأجيل فعالياتهم التصعيدية.

