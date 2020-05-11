الحكومة العراقية: ترامب يهاتف الكاظمي واتفاق على عدة نقاط

قالت الحكومة العراقية، الاثنين، إن رئيسها مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأ فيه الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الوزراء، وأكد فيه استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق.

وقال بيان الحكومة إن الكاظمي "أكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن ترامب تأكيده بأن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دورا مركزيا في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي"، وتشديده على "حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

ولم يصدر بيان من البيت الأبيض حول تفاصيل المكالمة بعد.

ومنح البرلمان العراقي الأسبوع الماضي الثقة لحكومة الكاظمي التي هي غير مكتملة حتى الآن.

واستلم الكاظمي بلدا يعاني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حادة فضلا عن جائحة كورونا التي تشكل ضغطا متزايدا على حكومته الجديدة.

والأحد انطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، والتي أدت إلى رحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط المتظاهرين.