الكاظمي يقيل المتحدث باسم الجيش العراقي.. ويعين خلفا له

أقال رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، الاثنين، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، وعين المتحدث السابق باسم خلية الإعلام الأمني العراقية العميد يحيى رسول في المنصب.

وصدر أمر "ينفذ من تاريخ صدوره" بإعفاء خلف، الذي يعتبره المتظاهرون العراقيون "عدوا" لهم بسبب تصريحاته المتكررة التي تضمنت اتهامات غير مثبتة وتدافع عن القوات الأمنية التي تمارس العنف ضدهم.

عين الكاظمي العميد يحيى رسول بدلا عن خلف

وخلال التظاهرات، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات كبيرة ضد خلف، منها وسم #غرد_مثل_خلف الذي يسخر من تصريحاته.

قرار إعفائي هو عار عن الصحه#غرد_مثل_خلف 😂 pic.twitter.com/Db3uZqQktP — محمد الخفاجي (@mhmdauda) May 11, 2020

وأيضا وسم #اسكت_بوق المستوحى من مشادة كلامية خاضها خلف مع مقدم برامج في قناة محلية عراقية على خلفية سؤال بشأن المسؤول عن مقتل متظاهرين.

وقارن الكثير من العراقيين بين خلف وبين وزير الإعلام في نظام صدام حسين محمد سعيد الصحاف، الذي كان يصر على أن القوات العراقية تنتصر في حربها ضد الأميركيين، في الوقت الذي كانت فيه الدبابات الأميركية تدخل بغداد، عام 2003.

والمتحدث الجديد يحيى رسول هو الناطق السابق باسم خلية الإعلام الأمني العراقية التي تنشر أخبار العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة ضد داعش.

ويتمتع يحيى بقبول بين الصحفيين العراقيين لتعاونه وأسلوبه الذي وصفه كثيرون بـ"المهني".