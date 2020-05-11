العراق

رد من الحشد وتضارب بالمعلومات.. ما قصة إزالة صور المهندس وسليماني؟

الحرة / خاص - واشنطن
11 مايو 2020
سليماني والمهندس قتلا بضربة جوية قرب مطار بغداد
سليماني والمهندس قتلا بضربة جوية قرب مطار بغداد

أثار "اختفاء" صورة جمعت الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، خاصة وأن هذه الصورة علقت على طريق مؤد إلى مطار بغداد، حيث قتل القياديان بغارة أميركية في الثالث من يناير الماضي.

لكن الصورة التي جمعت الشخصين، يبدو إنها أزيلت قبل فترة واستبدلت بصورة يظهر فيها المهندس وحده وهو يرفع العلم العراقي وقربه أشخاص يمثلون الطوائف العراقية المختلفة، وأثار إزالة صورة سليماني وقتها استياء من مؤيدي الميليشيات.

 

وتوقع عراقيون مراقبون أن يكون "إزالة" الصورة الجديدة دليلا على السياسة الجديدة لحكومة مصطفى الكاظمي، التي قالوا إنها تقف بالضد من إيران وميليشياتها العاملة في العراق، والتي خسرت بمقتل المهندس وسليماني الكثير من نفوذها السياسي وقدرتها على التنسيق.

بينما قال آخرون إن إزالة الصورة هو "ذكاء سياسي من الكاظمي" تحت ضغط عودة التظاهرات.

لكن الحشد الشعبي العراقي قال إن "الصورة مزقتها الرياح" التي ضربت العاصمة بغداد قبل أيام، مؤكدا أنه "يجري العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى" جديدة.

ويعود قسم كبير من الجدل إلى أن صور المهندس تعرضت للتمزيق عدة مرات قبل هذه المرة وخاصة خلال التظاهرات الشعبية التي تعترض على التدخل الإيراني في شؤون العراق.

وتحمل الصور المعلقة في الشوارع، وخاصة في العراق، دلالة رمزية كبيرة، تشير إلى سيطرة الجهة التي تعلقها على المنطقة أو المناطق المعلقة فيها.

وكان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، يحرص على ملء شوارع البلاد بصوره وجدارياته، التي اختفت فور سقوط النظام عام 2003، لتستبدل بآلاف الصور لزعماء دينيين وزعماء ميليشيات وقادة سياسيين.

لكن صور هؤلاء تختفي أيضا بمجرد تضاؤل نفوذهم، كما اختفت صور رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الكثيرة بعد خروجه من رئاسة الوزراء، واستبدلت بصور زعماء الميليشيات الذين ازداد نفوذهم خلال فترة الحرب على داعش.

الحرة / خاص - واشنطن

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"بؤر وبائية" خطيرة تتشكل في العراق.. والحكومة تهدد بفرض حظر شامل

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

حذرت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، من "خطورة الوضع الحالي" في العراق بعد "تشكل بؤر وبائية" للعدوى بفيروس كورونا "قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى".

وفيما ألقت باللوم على "عدم التزام السكان بتعليمات الحظر الصحي"، هددت الوزارة بـ"تطبيق الحظر الشامل" على الحركة في البلاد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان "نحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لارتفاع نسب الاصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤرا وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة".

وانتقد التميمي "التهاون في توفير متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات عند ظهور أعراض وباء كورونا المستجد لأسباب اجتماعية ونفسية".

وحذر التميمي من أن "استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا إلى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء"، وتقليل آثاره "فالكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق".

في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة .. وزير الصحة والبيئة يحيي ملاكات الوزارة ويؤكد على الاستمرار في مواجهة جائحة...

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Monday, May 11, 2020

وأعلنت الوزارة، الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بالمرض في البلاد وحالتي وفاة جراءه، لترتفع أعداد المصابين إلى أكثر من 2700 والوفيات إلى 109.

ويعتقد الخبراء أن الأرقام الحقيقية أكبر في العراق، خاصة وأن الفحوصات التي أجريت لا تتجاوز الـ128 ألف فحص على مدار ثلاث أشهر، وهو عدد أقل بكثير من دول أخرى ظهرت فيها الإصابات بالتزامن مع ظهورها في العراق.

وفرض العراق إجراءات مشددة في محاولة للسيطرة على انتشار المرض، لكنه عاد لتخفيفها، إذ ألغى حظر التجوال الشامل واستبدله بحظر جزئي، كما يريد إعادة فتح المعابر البرية مع إيران، التي تعتبر أكبر بؤر الإصابة في الشرق الأوسط.

الحرة - واشنطن