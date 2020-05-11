رد من الحشد وتضارب بالمعلومات.. ما قصة إزالة صور المهندس وسليماني؟

أثار "اختفاء" صورة جمعت الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، خاصة وأن هذه الصورة علقت على طريق مؤد إلى مطار بغداد، حيث قتل القياديان بغارة أميركية في الثالث من يناير الماضي.

لكن الصورة التي جمعت الشخصين، يبدو إنها أزيلت قبل فترة واستبدلت بصورة يظهر فيها المهندس وحده وهو يرفع العلم العراقي وقربه أشخاص يمثلون الطوائف العراقية المختلفة، وأثار إزالة صورة سليماني وقتها استياء من مؤيدي الميليشيات.

#مهند_العقابي مسؤول اعلام #هيئة_الحشد ليش خوية ما مخلي صورة حجي قا///سم

إذا على الصبغ احنه نجيبلك صبغ واذا تخاف من ردود الفعل ابشرك حتى ابو مهدي هم شككو صورته واذا تكول مو يمي الموضوع يم شؤون المقاتلين انت تكدر من خلال منصبك تجبرهم او تضغط عليهم . pic.twitter.com/Bjtxq6T0CB — أبو مجاهد ✌🏾 (@aJmALoO5c21PbiU) April 25, 2020

وتوقع عراقيون مراقبون أن يكون "إزالة" الصورة الجديدة دليلا على السياسة الجديدة لحكومة مصطفى الكاظمي، التي قالوا إنها تقف بالضد من إيران وميليشياتها العاملة في العراق، والتي خسرت بمقتل المهندس وسليماني الكثير من نفوذها السياسي وقدرتها على التنسيق.

أتمنى تصير اي صورة لهذول القتلة الاثنين تنشال من كل مكان

ماكو أي فائدة من تواجد صور تبعية لإيران بحجة همضحوا للوطن هواي اكو أبطال تشهدلهم السواتر قدموا أرواحهم وضحوا بكل شي في سبيل الوطن هذول شنو من اطلع بالشارع واشوف صورهم انعل روحهم الف مرة #حملة_أزالة_صور_المهندس_وسليماني pic.twitter.com/stfPSxWhpH — zahraa (@zahraa84653858) May 11, 2020

بينما قال آخرون إن إزالة الصورة هو "ذكاء سياسي من الكاظمي" تحت ضغط عودة التظاهرات.

ذكاء سياسي من الكاظمي من امر برفع صور ابو مهدي و قاسم سليماني لان عرف رجعت الثورة واشتغلت الجداحة.

لذلك كال احسن ما يحركوها وانحرج من إيران ويطالبون مني رد وابتلي قدم الثوار .

أغلب الي كتبوا ضد التصعيد لو ضالين طول عمركم تنشرون ما جان ارتفعت صورة سليماني من شارعنا بس الخوف يجزي — ابراهيم البازي 𒀀𒁀𒊏𒄩𒂊𒈠 (@AlbaziIbrahim) May 11, 2020

لكن الحشد الشعبي العراقي قال إن "الصورة مزقتها الرياح" التي ضربت العاصمة بغداد قبل أيام، مؤكدا أنه "يجري العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى" جديدة.

الحشد الشعبي: الصورة المتداولة لإزالة صورة المهندس من مطار بغداد، تعود الى (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم.

ويجري حاليا العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، علما ان هذه الصورة كانت بمبادرة من متطوعين ومحبين. — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) May 11, 2020

ويعود قسم كبير من الجدل إلى أن صور المهندس تعرضت للتمزيق عدة مرات قبل هذه المرة وخاصة خلال التظاهرات الشعبية التي تعترض على التدخل الإيراني في شؤون العراق.

قبل قليل.. المتظاهرون يمزقون صورة ابو مهدي المهندس قرب ساحة الطيران وسط بغداد pic.twitter.com/spqpb5uRLB — ‏محمد العرب...Mohammed Al arab (@malarab1) January 19, 2020

وتحمل الصور المعلقة في الشوارع، وخاصة في العراق، دلالة رمزية كبيرة، تشير إلى سيطرة الجهة التي تعلقها على المنطقة أو المناطق المعلقة فيها.

وكان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، يحرص على ملء شوارع البلاد بصوره وجدارياته، التي اختفت فور سقوط النظام عام 2003، لتستبدل بآلاف الصور لزعماء دينيين وزعماء ميليشيات وقادة سياسيين.

لكن صور هؤلاء تختفي أيضا بمجرد تضاؤل نفوذهم، كما اختفت صور رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الكثيرة بعد خروجه من رئاسة الوزراء، واستبدلت بصور زعماء الميليشيات الذين ازداد نفوذهم خلال فترة الحرب على داعش.