العراق

"هذا الذي أصيب بالفيروس".. عراقيون تعافوا من كورونا يواجهون "وصمة" مجتمعهم

رويترز
12 مايو 2020
الصحفي مهند العنزي الذي أصيب بالفيروس أثناء اداءه فريضة العمرة
الصحفي مهند العنزي الذي أصيب بالفيروس أثناء اداءه فريضة العمرة

أمضى مهند العنزي قرابة شهر في جناح للعزل في مستشفى بمدينة الموصل بشمال العراق لتلقي العلاج من فيروس كورونا، لكن الآن، وقد تعافى، يقول إنه يواجه نظرات الارتياب من بعض السكان المحليين الذين يخشون منه لاعتقادهم أنه سينشر المرض.

وبحسب وكالة رويترز، أُصيب العنزي بعد عودته إلى العراق قادما من السعودية حيث أدى مناسك العمرة، وقد حصل مؤخرا على شهادة صحية من مستشفى السلام الذي عالجه تؤكد تعافيه.

وأكد الرجل البالغ من العمر 35 عاما أن الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس يعانون من "وصمة اجتماعية"، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يتجنبوه في الشارع، وتذكر حادثة مسيئة وقعت في الآونة الأخيرة حين تبعه رجل أثناء ذهابه للتسوق وقال لصاحب المتجر: "هذا مهند الذي أصيب بفيروس كورونا!"، ليرد عليه رد صاحب المتجر بالقول: "ماذا يعني ذلك، أليس ببشر مثلنا؟"

وأوضح العنزي أن ردود الفعل السلبية كانت الاستثناء وليست القاعدة، مضيفا أن معظم الأقارب والأصدقاء كانوا داعمين له ويتواصلون معه بانتظام منذ خروجه من المستشفى الشهر الماضي.

وزار العنزي في الآونة الأخيرة المستشفى التي عالجته والعديد من أفراد أسرته، الذين أصيبوا أيضا بالمرض، ومنهم والده المسن.

وقال: "أصعب شيء كان أهلي والناس الذين كنت على اتصال بهم"، متذكرا شعورا بالذنب كان يراوده أثناء خضوعه للعلاج.

وألمح إلى أنه كان يفكر فيهم كثيرا وربما أنه نقل إليهم المرض، وقال: "كنت أخشى أنني قد نقلت العدوى لهم، عندما تكون بمفردك، يختلف الأمر عن كونك جزءًا من عائلة مكونة من خمسة أفراد، شعرت بأنني حملت عبئاً ثقيلاً".

يذكر أن عددا من التقارير الإعلامية كانت قد تحدثت عن معاناة دفن موتى فيروس كورونا حتى بات الحصول على قبر أكبر أحلام العراقيين، بسبب رفض المدافن الرسمية والسكان استقبال جثث الضحايا، لاعتقادهم بأنهما من مصادر العدوى، مما أدى إلى تكدس الجثث في ثلاجات الموتى.

وحتى 10 مايو الجاري، بلغ عدد المصابين بالفيروس في العراق نحو 2767 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 109 حالة.

رويترز

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العراق

في اتصال هاتفي.. ترامب يهنئ الكاظمي على تشكيل الحكومة العراقية

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث، الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق من دون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن ترامب تحدث مع الكاظمي "لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته".

وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وقال إن "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

ووافق النواب العراقيون على حكومة الكاظمي يوم الأربعاء. وبعد ذلك بساعات فحسب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران. وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.

الحرة / وكالات - واشنطن