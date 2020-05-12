العراق

رسائل أميركية للعراق.. كيف سيدير الكاظمي العلاقة مع واشنطن؟

الحرة / خاص - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

في نفس اليوم الذي صوت فيه البرلمان العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مددت الإدارة الأميركية استثناء العراق من حظر استيراد الغاز الإيراني لـ120 يوما.

قبلها بأيام، حصل العراق على تمديد لثلاثين يوما فقط، مقابل تمديدات سابقة أطول.

وقتها، "عرف الكثير من المراقبين أن هذه رسالة دعم أميركية مهمة لحكومة الكاظمي، فالغاز الإيراني عنصر مهم لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق، كما إنه دلالة على السماح للعراق بالإبقاء على علاقاته التجارية مع إيران"، بحسب الصحفي العراقي أحمد حسين.

ويقول حسين لموقع "الحرة" إن "أي ضغط أميركي لقطع العراق علاقاته التجارية مع إيران سيعرض الحكومة العراقية لتوتر داخلي غير محتمل ويهدد الاستقرار، إذ أن الموضوع ليس مجرد غاز يحتاجه العراق لتوفير الطاقة في صيف لاهب، وإنما أيضا مظلة للتبادل المالي والتجاري والسياسي مع الجار الذي يمسك بمفاتيح كثيرة في المشهد العراقي".

ولم تكن العلاقات الأميركية العراقية على أفضل ما يكون خلال فترة الحكومة السابقة، إذ انتقدت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة العراقية مرات عدة بسبب تعاملها مع التظاهرات بطريقة عنيفة، كما قالت بشكل غير مباشر إنها مع إقالة الحكومة، من خلال تصريحها بدعم مطالب المتظاهرين، التي كانت إقالة الحكومة أهمها.

ويقول المختص بالعلاقات الدولية، سلام مؤمن، لموقع "الحرة" إن "سياسة الإدارة الأميركية الحالية اعتبرت أن العراق تحت حكومة عبد المهدي أصبح تحت سيطرة إيران بالكامل، مما أضعف العلاقات التي كانت أقوى بكثير أبان حكومة العبادي".

ويضيف مؤمن إن "تشكيل الحكومة الحالية، وشخص مصطفى الكاظمي رئيسها، أعطى دفعة لاستعادة العلاقات القوية بين الجانبين، العلاقات التي وفرت مرة دبابات إبرامز وطائرات F16 للجيش العراقي، وجهد عسكري كبير ضد داعش، وتغطية ديبلوماسية واقتصادية قوية لبغداد".

وبحسب مؤمن فإن بغداد تعي أن "العلاقة مع واشنطن فيها مصالح كبيرة، وتحسينها يعود بالنفع، بينما العلاقة مع إيران مفروضة بالمخاطر الكبيرة التي يمكن أن تسببها الدولة الجارة للعراق، وسيطرتها على جزء كبير من قراره".

ويعتقد مؤمن أن "على الولايات المتحدة أن تستثمر أكثر في العراق، وأن تعطي الثقة للمسؤولين العراقيين بأن العراق مهم بالنسبة إليها بقدر أهميته بالنسبة لإيران، لأن تغير السياسيات الأميركية بتغير الإدارات قد يمنع المسؤولين العراقيين من الاستثمار بشكل كبير في علاقاتهم مع الأميركيين، مقابل علاقاتهم مع إيران التي تمتلك سياسة أكثر ثباتا تجاه العراق".

ويقول مقرب من رئيس الوزراء العراقي الجديد إن "الكاظمي يحرص على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه يعرف أن الولايات المتحدة تريد موقفا أكثر وضوحا من العراق بشأن طبيعة علاقاته مع إيران".

ويضيف المصدر المقرب الذي طلب عدم كشف اسمه لموقع "الحرة" أن "الكاظمي يواجه الكثير من التحديات، وهو يعول كثيرا على الدعم الأميركي لمواجهتها، ويعي إن إيران أيضا لاعب مؤثر في العراق، وسيحاول بناء توازن، لكن هذا التوازن سيأكل من الجرف الإيراني الذي توسع كثيرا مؤخرا" بحسب المصدر.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث، الاثنين، مع الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وقال بيان الحكومة العراقية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، فيما أكد الكاظمي "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة".

 

الحرة / خاص - واشنطن

اقرأ أيضا

تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين شخص حول العالم
أزمة كورونا

العالم بحاجة لأمن بيولوجي.. وخبراء يعترفون: البشر مسؤولون عن انتشار كورونا

مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحفيين المصريين ضد تكميم الإعلام في مايو 2016
مصر

بعد مقال "نيوتن".. مصر تحظر النشر بأسماء مستعارة

ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
العراق

رسائل أميركية للعراق.. كيف سيدير الكاظمي العلاقة مع واشنطن؟

رئيس الحكومة اللبناني السابق وشقيقه بهاء في صورة أرشيفية.
لبنان.. معركة البقاء

بهاء الحريري يجيّر "شعلة الثورة" للانقضاض على شقيقه سعد.. هل ينجح؟

المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا
آخر الأخبار

المتحدث باسم بوتين في المستشفى بعد إصابته بكورونا

Vials of the drug Remdesivir lie during a press conference about the start of a study with the Ebola drug Remdesivir in…
أزمة كورونا

دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا.. قرار صعب يشعل الجدل والعالم يترقب الأمل

البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض
السعودية

حياتي في الرياض.. مساعدة لأميرة سعودية تكشف تفاصيل مخيفة

العراق

بعد معاناة مع دواء والده.. أمين يبتكر حلا لكل العراقيين

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر

عندما أجرى والد أمين حديد عملية جراحية في القلب عام 2015 لم تكن المشكلة في العملية، بل في صعوبة الحصول على الأدوية التي تساعده على الشفاء. 

لم يكن الدواء متوفرا في العيادة، ولذا كان على أمين (28 عاما) التجول كثيرا في مدينته الموصل للعثور على الوصفة الطبية. 

وبعدما زار الكثير من الصيدليات، وجد أخيرا الدواء بعدما استغرق الأمر منه عدة ساعات، "كان الأمر مرهقا للغاية، وفي نفس الوقت فإن والدي بدون الدواء لكان قد مات"، وفق ما قاله لصحيفة "الجارديان".

ويتذكر أمين طالب الهندسة السابق أنه وعد والده في ذلك اليوم بأنه سيفعل شيئا حيال هذه المشكلة ومعالجتها في بلاده. 

وبعد خمس سنوات، أنشأ أمين تطبيقا يرشد المرضى مباشرة إلى مكان وجود الدواء الذي يحتاجونه، بل ويشير أيضا الصيدلية التي تبيعه بسعر أرخص. 

Ameen is an true example of the young generation determination. He got supported by the Iraq response to pilot his...

Posted by Iraq Response Innovation Lab on Sunday, February 23, 2020

يساعد هذا التطبيق العراقيين خاصة في ظل الظروف الحالية وما خلفته الحرب على داعش في الموصل. 

ودمرت الحرب المستشفيات العامة أو أنها أصبحت غير جاهزة، فأصبح الناس يلجأون إلى المراكز الطبية الخاصة، والتي يوجه فيها بعض الأطباء المرضى إلى صيدلية معينة لشراء الدواء منها، والتي بدورها قد تبيع الدواء بأكثر من قيمته. 

ويربط تطبيق PHARX الذي أنشأه أمين مع المطور عمار الوزان المرضى بشبكة من نحو 200 صيدلية في الموصل، "إنه مجاني ويحرر المرضى من الحلقة المغلقة من المراكز الطبية الخاصة والأطباء والصيادلة المرتبطين بشركات الأدوية. 

ويكلف التطبيق الصيدليات المشاركة 20 دولارا شهريا بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر. 

وفاز أمين بتمويل من مختبر الابتكارات في العراق بقيادة منظمة أوكسفام، بعد احتضان فكرته لمدة ثلاثة أشهر، بجانب وظيفته اليومية كمستشار أعمال. 

وتم إطلاق التطبيق الأول من نوعه في العراق في مارس، وتم تحميله أكثر من 500 مرة واستقبل ثمانية آلاف إعجاب على فيسبوك، لكن لا يزال هناك تحديات أمام أمين، خاصة وأن العراق لا يزال يتعامل بالأموال النقدية بشكل كبير. 

الحرة / ترجمات - واشنطن